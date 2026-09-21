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Техніка

Венс підтвердив зустріч Трампа і Зеленського у Нью-Йорку 22 або 23 вересня

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Джей Ді Венс підтвердив плани зустрічі Трампа із Зеленським у Нью-Йорку. Він очікує прогресу, але назвав війну складною для врегулювання.

Венс підтвердив зустріч Трампа і Зеленського у Нью-Йорку 22 або 23 вересня

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку та висловив сподівання на прогрес за підсумками переговорів. Про це Венс заявив у коментарі Fox News, передає УНН.

"Гадаю, він зустрінеться з президентом Зеленським завтра або післязавтра. Тож впевнений, буде досягнуто гарного прогресу",— сказав Венс.

За словами американського віцепрезидента, зустріч може відбутися 22 або 23 вересня під час перебування світових лідерів у Нью-Йорку в межах заходів Генеральної асамблеї ООН.

Деталі

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився про зустріч із Трампом у Нью-Йорку. Він закцентував, що перемовини можуть мати важливе значення для подальших дипломатичних зусиль щодо завершення російсько-української війни. Домовленість про зустріч також підтверджувало Reuters.

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Однак його оптимізму у цьому питанні не розділяє Венс, який назвав російсько-українську війну одним із найскладніших міжнародних конфліктів для врегулювання. За його словами, попри все,  адміністрація Трампа продовжує працювати над пошуком шляхів її завершення.

"Цю справу важко вирішити, без сумнівів, та я радше працюю на президента, який енергійно намагався розв'язати проблему і продовжує над цим працювати. Чи вірю я, що це врешті вирішиться? Так. Це лише питання часу", — заявив віцепрезидент США.

Контекст

Зустріч Трампа і Зеленського має відбутися на тлі продовження дипломатичних контактів між Києвом і Вашингтоном щодо можливих шляхів завершення війни. Зеленський раніше наголошував, що серед тем переговорів зі США залишаються питання безпеки, захисту життя людей та енергетичної безпеки.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Джей Ді Венс
Fox News
Reuters
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна