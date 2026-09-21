У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК Крупи

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У Вищому антикорупційному суді 21 вересня проходить підготовче засідання у справі колишньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра. Про це повідомляє журналіст УНН із зали суду.

Деталі

Тетяна Крупа, а також її чоловік Володимир та син Олександр є обвинуваченими у незаконному збагаченні на 160 мільйонів гривень. Сьогодні суд розпочав підготовче засідання у розгляді справи.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Під час судового засідання оголосили повітряну тривогу. У зв’язку з цим суд оголосив перерву до відбою повітряної тривоги. Наразі розгляд справи призупинено.

Нагадаємо

4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень. У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн грн.

Для фігурантки визначили тризначну заставу. Після кількох зменшень суми 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи на заставу у 20 млн грн. 11 вересня стало відомо, що Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і не могла залишати Хмельницький. Її пересування контролювала Нацполіція за допомогою електронного браслета. Того ж дня за експосадовицю внесли заставу.

Наприкінці жовтня 2025 року НАБУ й САП завершили досудове розслідування за підозрою Тетяни Крупи. Слідство встановило, що посадовиця незаконно збагатилася на 160 млн грн, залучивши до схеми свого чоловіка та сина.