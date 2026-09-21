У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК Крупи

$44.670.0151.200.04
ukenru
06:49 • 15684 перегляди
Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру
05:18 • 12685 перегляди
рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили
04:58 • 21568 перегляди
"єдина росія" ймовірно знову отримає конституційну більшість у держдумі: що це означатиме для партії путіна
04:49 • 21337 перегляди
Армія рф не змогла закріпитися біля Добропілля попри найвищий темп атак на фронті – ISW
04:41 • 16416 перегляди
Українці готуються до найважчої воєнної зими через загрозу тривалих відключень світла, тепла і води – Bloomberg
03:35 • 23700 перегляди
Чому блокаду Чорного моря порівнюють із блокуванням Ормузької протоки та чим це загрожує світу
02:57 • 27045 перегляди
Стало відомо, скільки крилатих ракет "Барс" виробляє Україна - цифра вражає
02:39 • 19983 перегляди
Нові системи можуть перетворити Bayraktar TB2 на "мисливців" за російськими РЛС та ППО
21 вересня, 01:55 • 19174 перегляди
Після ударів ЗСУ навколо таганрога могло взагалі не залишитися С-300, С-400 та "Панцирів"
21 вересня, 00:53 • 23825 перегляди
Трамп анонсував "дуже важливі події" у війні з Іраном
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.9м/с
58%
745мм
Популярнi новини
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 35145 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 28822 перегляди
Світовий борг досяг рекордного рівня, МВФ закликав уряди терміново скорочувати дефіцити21 вересня, 00:34 • 5034 перегляди
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 23446 перегляди
Одещина зазнала атаки рф: горіли склади мережі супермаркетів, Румунія піднімала винищувачіPhotoVideo06:13 • 8878 перегляди
Публікації
Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру06:49 • 15664 перегляди
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 86703 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 105538 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 79863 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 94071 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олег Кіпер
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Іран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 23685 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 29051 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 35367 перегляди
Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета20 вересня, 22:05 • 35319 перегляди
Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі20 вересня, 21:05 • 34794 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"
Fox News
MIM-104 Patriot
Опалення

У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК Крупи

Київ • УНН

 • 152 перегляди

У ВАКС розпочали підготовче засідання у справі родини Крупи щодо незаконного збагачення на 160 млн грн. Розгляд перервали через тривогу.

У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК Крупи
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У Вищому антикорупційному суді 21 вересня проходить підготовче засідання у справі колишньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра. Про це повідомляє журналіст УНН із зали суду.

Деталі

Тетяна Крупа, а також її чоловік Володимир та син Олександр є обвинуваченими у незаконному збагаченні на 160 мільйонів гривень. Сьогодні суд розпочав підготовче засідання у розгляді справи.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Під час судового засідання оголосили повітряну тривогу. У зв’язку з цим суд оголосив перерву до відбою повітряної тривоги. Наразі розгляд справи призупинено.

Нагадаємо

4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень. У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн грн.

Для фігурантки визначили тризначну заставу. Після кількох зменшень суми 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи на заставу у 20 млн грн. 11 вересня стало відомо, що Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і не могла залишати Хмельницький. Її пересування контролювала Нацполіція за допомогою електронного браслета. Того ж дня за експосадовицю внесли заставу.

Наприкінці жовтня 2025 року НАБУ й САП завершили досудове розслідування за підозрою Тетяни Крупи. Слідство встановило, що посадовиця незаконно збагатилася на 160 млн грн, залучивши до схеми свого чоловіка та сина.

Алла Кіосак

Кримінал
Повітряна тривога
Національна поліція України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Харківська область
Національне антикорупційне бюро України