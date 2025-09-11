За екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу вже внесли частину 20-мільйонної застави - адвокатка
Київ • УНН
Значну частину застави у 20 млн грн за екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу вже сплачено. За словами адвокатки, решту суми планують внести, щойно з'явиться можливість.
"Більша сума вже сплачена", - повідомила адвокатка.
На запитання, в які строки планується розв'язання цього питання, Видай відповіла: "Як тільки буде така можливість".
"Там іде певний процес і як тільки вдасться назбирати таку суму, то кошти будуть внесені", - додала вона.
Доповнення
4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень. У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн грн. 31 березня 2025 року Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу для Крупи до 130 млн грн.
4 червня того ж року Апеляційна палата залишила запобіжний захід без змін: Крупа залишалася під вартою, але вже з заставою 112 млн грн до 13 липня 2025 року. Пізніше ВАКС продовжив її тримання під вартою до 7 вересня 2025 року, встановивши заставу 56 млн грн та ряд обов’язків у разі її внесення.
4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи на заставу у розмірі 20 млн грн.
11 вересня стало відомо, що Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і тепер не може залишати Хмельницький. Її пересування контролює Нацполіція за допомогою електронного браслета.