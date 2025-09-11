За екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу вже внесли частину 20-мільйонної застави - адвокатка

$41.210.09
12:34 • 4496 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 10214 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 9998 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 10792 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 12736 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 12921 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 18712 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 41124 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 45017 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 100842 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Вбивство Чарлі Кріка: у США спростували затримання підозрюваних11 вересня, 05:25
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 100842 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 90845 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 69566 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Михайло Федоров
Сергій Марченко
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Bild
The Guardian
MIM-104 Patriot

За екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу вже внесли частину 20-мільйонної застави - адвокатка

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Значну частину застави у 20 млн грн за екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу вже сплачено. За словами адвокатки, решту суми планують внести, щойно з'явиться можливість.

За екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу вже внесли частину 20-мільйонної застави - адвокатка

Значну частину застави у 20 млн грн за екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу вже сплачено, а решту планують внести щойно з’явиться можливість. Про це УНН повідомила адвокатка колишньої посадовиці Тетяна Видай.

"Більша сума вже сплачена", - повідомила адвокатка.

На запитання, в які строки планується розв'язання цього питання, Видай відповіла: "Як тільки буде така можливість".

"Там іде певний процес і як тільки вдасться назбирати таку суму, то кошти будуть внесені", - додала вона.

Доповнення

4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень. У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн грн. 31 березня 2025 року Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу для Крупи до 130 млн грн.

4 червня того ж року Апеляційна палата залишила запобіжний захід без змін: Крупа залишалася під вартою, але вже з заставою 112 млн грн до 13 липня 2025 року. Пізніше ВАКС продовжив її тримання під вартою до 7 вересня 2025 року, встановивши заставу 56 млн грн та ряд обов’язків у разі її внесення.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи на заставу у розмірі 20 млн грн.

11 вересня стало відомо, що Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і тепер не може залишати Хмельницький. Її пересування контролює Нацполіція за допомогою електронного браслета.

Альона Уткіна

