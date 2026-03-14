Масована комбінована атака на Київ та область: кількість жертв зростає
Київ • УНН
росія атакувала Київ та область ракетами та дронами, внаслідок чого загинуло двоє людей. Пошкоджено гуртожиток, склади та житлові будинки в кількох районах.
Ворог у ніч на суботу, 14 березня, завдав масованої комбінованої атаки по Києву та Київській області. Про це повідомляє УНН.
Деталі
По столиці росіяни ударили балістичними ракетами. Внаслідок атаки в одному з районів міста спалахнула пожежа.
Тим часом ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетами. Як повідомив начальник ОВА Микола Калашник, у Броварському районі загинуло двоє людей, ще четверо отримали травми.
Пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення. Ще одна людина постраждала у Вишгородському районі. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога
Крім того, за його словами:
- в Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі;
- у Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку;
- у Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Нагадаємо
росіяни вивели в Чорне море носії крилатих ракет "Калібр". При цьому на столицю прямували близько 60 дронів.
