Люксембург

Литва закликає ЄС до нових санкцій проти росії, включаючи обмеження на «Росатом», експорт СПГ та заходи проти «тіньового флоту». Україна готова до вступу в ЄС до 2030 року.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.
Суд Євросоюзу відхилив позови російського мільярдера Геннадія Тимченка та його дружини щодо скасування санкцій. Подружжя намагалося зняти зобов'язання звітувати про активи в ЄС.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.
Україна та ще сім країн подали скаргу в ООН через збої супутникового зв'язку, в яких підозрюють росію. Збої впливають на телебачення, авіацію та судноплавство.
Принц Фредерік де Нассау помер 1 березня у віці 22 років після тривалої боротьби з рідкісним мітохондріальним захворюванням, пов'язаним з генами PolG.
Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.
На 75-му Берлінському кінофестивалі покажуть український фільм "Стрічка часу" про школи під час війни. Серед 19 конкурсних фільмів також представлені нові роботи Річарда Лінклейтера та Люсіль Хадзіхалілович.
Суд ЄС відхилив апеляцію олександра винокурова про зняття санкцій, накладених через війну в Україні. Зять лаврова, який є президентом Marathon Group та акціонером "Магніту", залишається під обмежувальними заходами.
Європейські країни готові долучитися до встановлення миру в Україні.
Coca-Cola відкликає партії напоїв через підвищений вміст хлорату в Бельгії, Нідерландах, Британії, Німеччині, Франції та Люксембурзі. Продукція в банках та пляшках, що продавалася з листопада, може становити ризик для здоров'я.
Археологи виявили скарб із 141 римської золотої монети віком 1700 років біля фундаменту римського форту. Серед знахідок - три рідкісні монети із зображенням узурпатора Євгена, який правив лише два роки.
Естонія, Нідерланди та Люксембург передали Україні техніку на понад 3,3 млн євро в рамках IT-коаліції. Поставка включає ноутбуки, планшети, обладнання для "Оберіг" та центру обробки даних ЗСУ.
Анрі, великий герцог Люксембурзький, оголосив про зречення престолу 3 жовтня 2025 року. Престол перейде до його сина, великого герцога Гійома, який вже призначений намісником-представником.
Єврокомісар Валдіс Домбровскіс закликав розглянути конфіскацію заморожених російських активів для України. ЄС проводить нові оцінки ризиків такого кроку на тлі можливого скорочення допомоги від США.
Компанії з ЄС та США продовжують постачати зброю до РФ через країни-посередники. Експорт зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану та інших країн за три роки зріс у 2,5 рази, звідки вона потрапляє до Росії.
Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель виступив проти вступу України в НАТО через ризик нових конфліктів. Водночас Люксембург підтримує членство України в ЄС.
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. Литва, Нідерланди, Норвегія та Люксембург також надають додаткову підтримку ЗСУ.
Внаслідок російського ракетного удару по селищу Царичанка загинуло 4 людини, пошкоджено житловий будинок та магазин. Україна отримує нові пакети військової допомоги від союзників.
Велика Британія виділила 9,5 млн доларів на нові ударні та розвідувальні безпілотники для України. Додатково коаліція отримає 16 млн фунтів від Німеччини, Канади та Люксембургу.
Влада Стамбула запускає програму безкоштовного проїзду для 237 893 безробітних жителів міста. Кожен учасник отримає 96 безкоштовних поїздок на 3 місяці через додаток або QR-код.
У грудні партнери затвердять плани допомоги Україні в межах коаліцій спроможностей на найближчі роки. Це допоможе краще розуміти потреби Сил оборони та забезпечити виконання Плану перемоги.
Європейський суд не підтримав вимоги Sony про посилення захисту консолей від стороннього ПЗ. Суд постановив, що програми, які тимчасово змінюють дані в пам'яті консолі, не порушують авторське право.
12 країн ЄС закликали Єврокомісію підтримати створення енергетичних об'єднань для зниження цін на енергоносії. Вони представили спільний документ на зустрічі міністрів енергетики ЄС, наголошуючи на важливості транскордонного співробітництва.
ІТ-коаліція акумулювала 157 млн євро для України з вересня 2023 року. 99 млн вже передано у вигляді обладнання та ПЗ, включаючи 87 млн від Німеччини у ліцензіях SAP.
У Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу Албанії до ЄС на рівні міністрів. Відкрито переговори по Кластеру 1 "Основи", що включає 8 ключових сфер та розділів.
Девід Леммі приєднається до міністрів ЄС у Люксембурзі для обговорення Близького Сходу та України. Візит є частиною зусиль нового уряду Британії щодо "перезавантаження" відносин з ЄС.