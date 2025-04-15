Люксембург

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 60 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Суд Євросоюзу відхилив позови російського мільярдера Геннадія Тимченка та його дружини щодо скасування санкцій. Подружжя намагалося зняти зобов'язання звітувати про активи в ЄС.

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Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

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Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

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Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

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Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

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Принц Фредерік де Нассау помер 1 березня у віці 22 років після тривалої боротьби з рідкісним мітохондріальним захворюванням, пов'язаним з генами PolG.

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Археологи виявили скарб із 141 римської золотої монети віком 1700 років біля фундаменту римського форту. Серед знахідок - три рідкісні монети із зображенням узурпатора Євгена, який правив лише два роки.

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Україна отримала допомогу на понад 3,3 млн євро від партнерів у межах ІТ-коаліції

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"Існувала б можливість нових конфліктів": глава дипломатії Люксембургу висловився проти вступу України в НАТО

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Девід Леммі приєднається до міністрів ЄС у Люксембурзі для обговорення Близького Сходу та України. Візит є частиною зусиль нового уряду Британії щодо "перезавантаження" відносин з ЄС.

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