Люксембург

Партнери затвердять плани допомоги Україні в межах коаліцій спроможностей на кілька років - Міноборони

У грудні партнери затвердять плани допомоги Україні в межах коаліцій спроможностей на найближчі роки. Це допоможе краще розуміти потреби Сил оборони та забезпечити виконання Плану перемоги.