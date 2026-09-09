У Грузії відкрили "авіаселище" за 15 млн доларів

У грузинському селищі Качреті офіційно відкрився комплекс Ambassadori Aviation Village – проєкт вартістю $15 млн, який об'єднує аеродром, авіашколу, сервісний центр та закрите котеджне селище для власників легких літаків, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Деталі

Комплекс займає 16 гектарів поряд із курортом Ambassadori Kachreti Golf Resort. Його ключова особливість – вілли з індивідуальними ангарами: літак власника можна буде викотити з будівлі безпосередньо на стежку.

У церемонії відкриття взяли участь до 30 екіпажів приватних літаків із різних країн — це учасники міжнародної експедиції Private Pilot Expedition to Georgia 2026. Вони прибули до Грузії маршрутом Люксембург-Батумі-Качреті.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, виступаючи перед гостями та іноземними пілотами, заявив про "відкриття нової сторінки в історії грузинської авіації".

Проєкт реалізувала девелоперська компанія Ambassador Group бізнесмена Елгуджі Кебурія за державної підтримки та співфінансування з боку "Корпорації розвитку економіки Грузії".

Інфраструктура "авіадреси" розрахована на легкі та надлегкі літаки. Крім аеродрому, до комплексу входять авіаційна академія, сервісний хаб та резиденції для пілотів.

У перспективі компанія планує створити мережу приватного авіасполучення між регіонами Грузії.

Аеродром у Качреті має стати її першим елементом. Наступним етапом називають проект штучного архіпелагу Ambassadori Island Batumi у Батумі, де також планується будівництво злітно-посадкової смуги.

За задумом компанії, це дозволить у майбутньому організувати приватні рейси та аеротаксі між Кахетією та Чорноморським узбережжям – з Алазанської долини безпосередньо до курортів Аджарії.

Відкриття Aviation Village завершилося підписанням меморандуму про співпрацю з Грузинським авіаційним університетом та авіашоу над Качреті.

У Грузії фіксують пивний бум, споживання сягнуло рекорду