В Грузии открыли "авиапоселок" за 15 млн долларов

В грузинском поселке Качрети официально открылся комплекс Ambassadori Aviation Village — проект стоимостью $15 млн, объединяющий аэродром, авиашколу, сервисный центр и закрытый коттеджный поселок для владельцев легких самолетов, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузии».

Детали

Комплекс занимает 16 гектаров рядом с курортом Ambassadori Kachreti Golf Resort. Его ключевая особенность — виллы с индивидуальными ангарами: самолет владельца можно будет выкатить из здания непосредственно на рулежную дорожку.

В церемонии открытия приняли участие до 30 экипажей частных самолетов из разных стран — это участники международной экспедиции Private Pilot Expedition to Georgia 2026. Они прибыли в Грузию по маршруту Люксембург — Батуми — Качрети.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая перед гостями и иностранными пилотами, заявил об «открытии новой страницы в истории грузинской авиации».

Проект реализовала девелоперская компания Ambassador Group бизнесмена Элгуджи Кебурия при государственной поддержке и софинансировании со стороны «Корпорации развития экономики Грузии».

Инфраструктура «авиадеревни» рассчитана на легкие и сверхлегкие самолеты. Помимо аэродрома, в комплекс входят авиационная академия, сервисный хаб и резиденции для пилотов.

В перспективе компания планирует создать сеть частного авиасообщения между регионами Грузии.

Аэродром в Качрети должен стать ее первым элементом. Следующим этапом называют проект искусственного архипелага Ambassadori Island Batumi в Батуми, где также планируется строительство взлетно-посадочной полосы.

По замыслу компании, это позволит в будущем организовать частные рейсы и аэротакси между Кахетией и черноморским побережьем — из Алазанской долины непосредственно на курорты Аджарии.

Открытие Aviation Village завершилось подписанием меморандума о сотрудничестве с Грузинским авиационным университетом и авиашоу над Качрети.

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