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85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв

Киев • УНН

 • 2854 просмотра

29 сентября Украина чтит память жертв Бабьего Яра. Во время нацистской оккупации там были убиты около 100 тысяч человек, в частности 33 771 еврей.

85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв

Украина 29 сентября чтит память жертв Бабьего Яра. В этом году исполняется 85 лет с начала массовых расстрелов киевских евреев. За время нацистской оккупации Киева в Бабьем Яру были убиты около 100 тысяч человек.

Массовые расстрелы евреев в Бабьем Яру

Бабий Яр — большой овраг на северо-западе Киева, который стал одним из главных символов Холокоста в Украине. Немецкие войска оккупировали Киев 19 сентября 1941 года. 28 сентября нацисты расклеили по городу около двух тысяч объявлений, в которых приказали евреям Киева на следующее утро явиться в указанное место с документами, деньгами, ценностями и тёплыми вещами. 29 сентября тысячи людей направились в сторону Лукьяновки. Их вели в район Бабьего Яра, где отбирали документы, вещи и верхнюю одежду, после чего группами отправляли к месту расстрела.

Массовые убийства 29–30 сентября осуществляла зондеркоманда 4а айнзацгруппы C при участии немецких полицейских подразделений. Согласно отчёту айнзацгруппы C, за два дня были убиты 33 771 еврей. Среди жертв были женщины, дети и пожилые люди.

Массовое убийство киевских евреев в Бабьем Яру стало одним из крупнейших одновременных расстрелов времён Холокоста. Однако сами казни в урочище не прекратились после 30 сентября 1941 года. Расстрелы здесь продолжались на протяжении нацистской оккупации Киева в 1941–1943 годах.

Кого убивали в Бабьем Яру

Помимо евреев, в урочище Бабий Яр убивали ромов, советских военнопленных, гражданских заложников, пациентов психиатрической больницы, узников Сырецкого концлагеря и представителей украинского националистического подполья. По современным оценкам, общее количество людей, убитых в Бабьем Яру за время нацистской оккупации, составляет около 100 тысяч.

Память всех жертв нацистских массовых убийств в Бабьем Яру чтут 29 сентября. Урочище стало одним из самых известных символов Холокоста в Украине и массовых преступлений нацистского режима. К мемориальным объектам на территории урочища, в частности к «Меноре» и памятнику расстрелянным детям, люди приносят цветы и лампады, а также по еврейской традиции оставляют камни.

Программа памятных мероприятий, которые продлятся в октябре

30 сентября в Киеве представят новое украинское издание документального романа Анатолия Кузнецова «Бабий Яр».

5 октября запланирован запуск пилотной версии цифрового архива Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

7 октября состоится обсуждение книги «Война и оккупация: Германия и Украина, 1939–1945».

22–23 октября в Киеве с возможностью онлайн-участия проведут форум «Память под оккупацией: музеи Холокоста в условиях войны».

Кроме того, в Центральном доме художника в Киеве до 4 октября проходит выставка «Свидетель вечности», посвящённая памяти жертв Бабьего Яра.

Украина даже во время войны никогда не забывает о Бабьем Яре: Зеленский почтил память погибших29.09.25, 18:24 • 3750 просмотров

Александра Василенко

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Киев