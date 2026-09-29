Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда Шварценеггера

Бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер показала редкие семейные фото их младшего сына Кристофера, которому исполнилось 29 лет. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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70-летняя журналистка опубликовала серию снимков Кристофера разных лет — от его детства до новых фотографий. Публикацию она посвятила дню рождения сына, которого до сих пор называет своим «ребенком».

Возможно, ты мой ребенок, но я всегда буду равняться на тебя. Я восхищаюсь тем, как ты идешь по жизни. Я восхищаюсь тем, как ты заставляешь людей себя чувствовать. Я восхищаюсь тем, как ты ищешь хорошее в каждом — написала Шрайвер.

Кристофер избегает публичности

В отличие от знаменитых родителей и некоторых своих братьев и сестер, Кристофер Шварценеггер преимущественно держится подальше от публичной жизни. Он работает директором по развитию в продюсерской компании Indus Valley Media.

С днем рождения Кристофера также поздравила его старшая сестра Кэтрин Шварценеггер. Она опубликовала семейные фотографии, на некоторых из которых Кристофер изображен вместе с ее мужем, актером Крисом Праттом, и их семьей.

Кристофер — младший из четверых общих детей Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Бывшие супруги также имеют дочерей Кэтрин и Кристину и сына Патрика.

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