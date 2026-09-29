Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда Шварценеггера
Киев • УНН
Мария Шрайвер поздравила младшего сына Кристофера с 29-летием и опубликовала его редкие фотографии. Он избегает публичности и работает в продакшене.
Бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер показала редкие семейные фото их младшего сына Кристофера, которому исполнилось 29 лет. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
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70-летняя журналистка опубликовала серию снимков Кристофера разных лет — от его детства до новых фотографий. Публикацию она посвятила дню рождения сына, которого до сих пор называет своим «ребенком».
Возможно, ты мой ребенок, но я всегда буду равняться на тебя. Я восхищаюсь тем, как ты идешь по жизни. Я восхищаюсь тем, как ты заставляешь людей себя чувствовать. Я восхищаюсь тем, как ты ищешь хорошее в каждом
Кристофер избегает публичности
В отличие от знаменитых родителей и некоторых своих братьев и сестер, Кристофер Шварценеггер преимущественно держится подальше от публичной жизни. Он работает директором по развитию в продюсерской компании Indus Valley Media.
С днем рождения Кристофера также поздравила его старшая сестра Кэтрин Шварценеггер. Она опубликовала семейные фотографии, на некоторых из которых Кристофер изображен вместе с ее мужем, актером Крисом Праттом, и их семьей.
Кристофер — младший из четверых общих детей Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Бывшие супруги также имеют дочерей Кэтрин и Кристину и сына Патрика.
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