Десять изменений от Мальдеры — стали известны составы на матч Украина — Грузия

$44.840.1351.140.01
ukenru
16:37 • 24 просмотра
«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить
Эксклюзив
15:55 • 4546 просмотра
Дрон упал вблизи границы с Польшей — в ГПС рассказали, пострадал ли пункт пропуска «Ягодин»Video
14:47 • 12391 просмотра
Рада не планирует переносить свою работу во Львов — Стефанчук
14:14 • 14413 просмотра
В результате удара по НАН Украины пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин, его помощница погибла
Эксклюзив
14:10 • 18645 просмотра
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
13:51 • 21695 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo
13:03 • 24127 просмотра
Без осадков и до +23° — какой будет погода в Украине 29 сентябряPhoto
11:21 • 47748 просмотра
По центру Киева ударил вражеский дрон: в НАН произошёл пожар, по меньшей мере одна погибшая и есть пострадавшиеPhoto
10:55 • 37224 просмотра
Льготные цены на газ сохранятся фактически до конца отопительного сезона - чего ожидать дальше
28 сентября, 09:27 • 34746 просмотра
Российский ВПК, нефтяные объекты и не только - Зеленский раскрыл географию новых поражений противникаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
61%
755мм
Популярные новости
"Нужно исходить из худшего сценария": Премьер ответил, существует ли угроза для интернета28 сентября, 07:56 • 4920 просмотра
В Омане туристы сели на морскую черепаху, которая пыталась доползти до воды - реакция не заставила себя ждать28 сентября, 08:22 • 11065 просмотра
ЕС готовит "чрезвычайный протокол" в рамках реагирования на гибридные атаки28 сентября, 10:02 • 6908 просмотра
Удар рф по центру Киева: поврежден один из корпусов Минобразования, в НАН уже четверо пострадавших12:26 • 10742 просмотра
Ещё один удар по центру Киева — есть попадание в медцентр "Добробут"Video12:48 • 24345 просмотра
публикации
«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить16:37 • 22 просмотра
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
Эксклюзив
14:10 • 18643 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo13:51 • 21694 просмотра
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
Эксклюзив
28 сентября, 09:18 • 67110 просмотра
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины
Эксклюзив
28 сентября, 07:17 • 60567 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Ирина Мудрая
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Киевская область
Соединённые Штаты
Харьков
Реклама
УНН Lite
Десять изменений от Мальдеры — стали известны составы на матч Украина — ГрузияVideo15:08 • 3734 просмотра
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет28 сентября, 00:05 • 60013 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 56809 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 53688 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202627 сентября, 21:01 • 53531 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Ракетный комплекс "Панцирь"
MIM-104 Patriot

Десять изменений от Мальдеры — стали известны составы на матч Украина — Грузия

Киев • УНН

 • 3734 просмотра

Андреа Мальдера объявил состав Украины на матч с Грузией в 19:00 в Тбилиси. Капитаном стал Александр Зубков.

Десять изменений от Мальдеры — стали известны составы на матч Украина — Грузия

Уже в 19:00 на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси начнётся матч между сборными Украины и Грузии в рамках 2-го тура Лиги. Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил стартовую одиннадцатку, которая претерпела существенные изменения после матча с Венгрией, передаёт УНН.  

Детали 

Место в воротах занял Анатолий Трубин. В защите: Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь.

В полузащите: Егор Назарина, Александр Пихалёнок. На флангах атаки: Александр Зубков (капитан) и Максим Хлань. В нападении Матвей Пономаренко и Владислав Ванат. 

В запасе: Владимир Бражко, Владислав Велетень, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Олег Очеретько, Дмитрий Ризнык, Данило Сикан, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Георгий Ермаков. 

Как сообщал УНН, в понедельник, 28 сентября, сборная Украины отправится в Тбилиси на матч 2-го тура Лиги наций против Грузии. Начало поединка запланировано на 19:00. 

Наша команда сыграет в жёлтом комплекте формы.

Лига наций: Грузия-Украина - где и когда смотреть матч26.09.26, 13:23 • 25131 просмотр

Павел Башинский

СпортУНН Lite
Матвиенко Николай Александрович
Виктор Цыганков
Тбилиси
Венгрия
Украина
Грузия