Десять изменений от Мальдеры — стали известны составы на матч Украина — Грузия

Уже в 19:00 на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси начнётся матч между сборными Украины и Грузии в рамках 2-го тура Лиги. Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил стартовую одиннадцатку, которая претерпела существенные изменения после матча с Венгрией, передаёт УНН.

Детали

Место в воротах занял Анатолий Трубин. В защите: Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь.

В полузащите: Егор Назарина, Александр Пихалёнок. На флангах атаки: Александр Зубков (капитан) и Максим Хлань. В нападении Матвей Пономаренко и Владислав Ванат.

В запасе: Владимир Бражко, Владислав Велетень, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Олег Очеретько, Дмитрий Ризнык, Данило Сикан, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Георгий Ермаков.

Как сообщал УНН, в понедельник, 28 сентября, сборная Украины отправится в Тбилиси на матч 2-го тура Лиги наций против Грузии. Начало поединка запланировано на 19:00.

Наша команда сыграет в жёлтом комплекте формы.

Лига наций: Грузия-Украина - где и когда смотреть матч