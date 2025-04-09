Виктор Цыганков

Первый контракт Месси с "Барселоной", подписанный на салфетке, будет продан на аукционе

Легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будет выставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.