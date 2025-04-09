Виктор Цыганков

Национальная сборная Украины по футболу, в составе которой произошли четыре изменения по сравнению с предыдущим составом, встретится со Словакией во втором туре группового этапа Евро-2024 сегодня в Дюссельдорфе, Германия.
Национальная сборная Украины проведет свой второй матч группового этапа Евро-2024 против Словакии в немецком Дюссельдорфе сегодня, 21 июня. Объявлена заявка сборной Украины на игру.
Украина и Румыния сойдутся в первом матче группового этапа Евро-2024.
Сегодня, 17 июня, в Германии сборная Украины проведет первый матч группового этапа Чемпионата Европы по футболу-2024. Соперником наших игроков станет сборная Румынии.
Сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Молдовы на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Украина занимает 22-е место, а Молдова - 153-е в последнем рейтинге ФИФА.
Национальная сборная Украины по футболу объявила окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года, включая вратарей Георгия Бушана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина, защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко, полузащитников Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а также нападающих Артема Довбика и Романа Яремчука.
В товарищеском матче на Национальном стадионе в Варшаве сборная Украины встретится с Польшей в составе 26 игроков, включая Ярмоленко, Малиновского, Мудрика и Зинченко. В последнем рейтинге ФИФА Польша занимает 28-е место, а Украина-22-е.
Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии сегодня на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге. В официальной заявке на матч, который начнется в 21:45 по киевскому времени, указаны 25 игроков.
Артем Довбык, нападающий «Жироны» и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал предварительную заявку сборной Украины по футболу на чемпионат Европы - 2024.
Сборная Украины по футболу U19 разгромила Швейцарию со счетом 3:0 и квалифицировалась на Евро-2024, не пропустив ни одного мяча.
Стал известен стартовый состав сборной Украины на полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
Легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будет выставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.