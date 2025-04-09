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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27779 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня, 17 июня, в Германии сборная Украины проведет первый матч группового этапа Чемпионата Европы по футболу-2024. Соперником наших игроков станет сборная Румынии.

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Сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Молдовы на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Украина занимает 22-е место, а Молдова - 153-е в последнем рейтинге ФИФА.

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Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024

Национальная сборная Украины по футболу объявила окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года, включая вратарей Георгия Бушана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина, защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко, полузащитников Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а также нападающих Артема Довбика и Романа Яремчука.

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Сборная Украины по футболу встретится с Польшей в товарищеском матче в Варшаве: кто вошел в заявку

В товарищеском матче на Национальном стадионе в Варшаве сборная Украины встретится с Польшей в составе 26 игроков, включая Ярмоленко, Малиновского, Мудрика и Зинченко. В последнем рейтинге ФИФА Польша занимает 28-е место, а Украина-22-е.

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Без Миколенко: объявлена заявка на товарищеский матч Украина-Германия

Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии сегодня на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге. В официальной заявке на матч, который начнется в 21:45 по киевскому времени, указаны 25 игроков.

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Нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в испанской Ла Лиге

Артем Довбык, нападающий «Жироны» и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.

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Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

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Юношеская сборная Украины по футболу победила Швейцарию и вышла на Евро-2024

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Стал известен стартовый состав сборной Украины на полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

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Первый контракт Месси с "Барселоной", подписанный на салфетке, будет продан на аукционе

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