Сегодня сборная Украины встретится со сборной Словакии в рамках второго тура группового этапа Евро-2024. Украинская ассоциация футбола обнародовала стартовый состав сине-желтых, передает УНН.

Детали

Матч между Украиной и Словакией состоится сегодня, 17 июня. Стартовый свисток на "Меркур шпиль-Арена" прозвучит в 16:00.

Уже известны стартовые составы обеих команд.

По сравнению с матчем Румынией, Ребров сделал четыре замены. Вместо Андрея Лунина в воротах сыграет Анатолий Трубин, справа в защите вместо Ефима Конопли сыграет Александр Тымчик, в центре полузащиты вместо Тараса Степаненко сыграет Владимир Бражко, а вместо крайнего нападающего Виктора Цыганкова сыграет Андрей Ярмоленко.

В целом состав сборной Украины выглядит следующим образом: в воротах Анатолий Трубин, в защите - Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Илья Забарный и Александр Зинченко. В полузащите - Николай Шапаренко, Владимир Бражко и Георгий Судаков. На флангах атаки - Михаил Мудрик и Андрей Ярмоленко, а на острие - Артем Довбык.

Напомним

Сборная Украины проведет свой второй матч группового этапа Евро-2024 по футболу против Словакии в немецком Дюссельдорфе сегодня, 21 июня.