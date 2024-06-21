З Миколенком: оголошено заявку збірної України на матч Євро-2024 проти Словаччини
Київ • УНН
Національна збірна України проведе свій другий матч групового етапу Євро-2024 проти Словаччини в німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 21 червня. Оголошено заявку збірної України на гру.
Збірна України проведе свій другий матч групового етапу Євро-2024 з футболу проти Словаччини в німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 21 червня. Оголошено заявку збірної України на гру, пише УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Сьогодні, 21 червня в Дюссельдорфі на "Дюссельдорф-Арені" збірна України проведе свій другий матч групового раунду Євро-2024, проти команди Словаччини (початок - о 16:00 за київським часом).
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Заявка збірної України на матч зі Словаччиною (за номерами):
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.
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