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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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З Миколенком: оголошено заявку збірної України на матч Євро-2024 проти Словаччини

Київ • УНН

 • 14178 перегляди

Національна збірна України проведе свій другий матч групового етапу Євро-2024 проти Словаччини в німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 21 червня. Оголошено заявку збірної України на гру.

З Миколенком: оголошено заявку збірної України на матч Євро-2024 проти Словаччини

Збірна України проведе свій другий матч групового етапу Євро-2024 з футболу проти Словаччини в німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 21 червня. Оголошено заявку збірної України на гру, пише УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Сьогодні, 21 червня в Дюссельдорфі на "Дюссельдорф-Арені" збірна України проведе свій другий матч групового раунду Євро-2024, проти команди Словаччини (початок - о 16:00 за київським часом).

Словаччина - Україна: історія протистоянь, виступи команд на Євро, фаворит букмекерів, де дивитися21.06.24, 09:00 • 13717 переглядiв

Заявка збірної України на матч зі Словаччиною (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Миколенко повертається до тренувань у загальній групі збірної України перед матчем Євро-2024 проти Словаччини20.06.24, 19:42 • 18473 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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