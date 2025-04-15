Дюссельдорф

У Німеччині на на расовому ґрунті напали на ще одного українського підлітка

15-річний український підліток отримав важкі травми голови після того, як на нього напав і вдарив по голові невідомим предметом хтось, хто ображав його через його національність на об'єкті в німецькому місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.