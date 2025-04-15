Дюссельдорф

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25324 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 153634 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 134747 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137503 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 133554 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133819 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195949 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77497 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164579 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116780 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45145 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 57655 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 62750 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 53338 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 34413 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 14238 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 24221 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 53403 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 62812 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 153648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7204 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12940 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14877 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110539 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112111 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Дюссельдорф

Новини по темi

Україна замовила у Rheinmetall артилерійські заряди на 9 млн євро

Міноборони України підписало контракт з Rheinmetall на постачання модулів заряджання 155-мм артилерійських снарядів. Поставка десятків тисяч зарядів запланована на січень 2025 року.

Війна • 18 грудня, 09:21 • 19678 перегляди

Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.

Війна • 4 жовтня, 13:42 • 175934 перегляди

В Німеччині розпочався суд над підлітками, звинуваченими у вбивстві українських баскетболістів

У Ессені розпочався суд над чотирма підлітками, звинуваченими у вбивстві двох українських баскетболістів в Обергаузені. Прокуратура вважає, що напад було скоєно на ґрунті ксенофобії.

Суспільство • 13 серпня, 04:16 • 25688 перегляди

Німеччина планує замовити понад 2 мільйони снарядів, частину із них можуть передати Україні - ЗМІ

Міністерство оборони Німеччини планує замовити у Diehl Defense і Nammo Raufoss до 2,35 млн артилерійських снарядів на суму до 15 млрд євро, причому деякі снаряди, призначені для України і партнерів по НАТО.

Політика • 25 червня, 13:29 • 21811 перегляди

З Миколенком: оголошено заявку збірної України на матч Євро-2024 проти Словаччини

Національна збірна України проведе свій другий матч групового етапу Євро-2024 проти Словаччини в німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 21 червня. Оголошено заявку збірної України на гру.

Спорт • 21 червня, 06:20 • 14178 перегляди

Німецький екс-військовий засуджений за шпигунство на користь росії

Колишнього офіцера німецької армії засудили до трьох із половиною років тюремного ув'язнення за шпигунство на користь російських спецслужб шляхом передачі секретної військової інформації.

Війна • 27 травня, 11:33 • 18297 перегляди

У Німеччині асистента євродепутата від AfD запідозрили у шпигунстві на Китай

43-річного помічника депутата Європарламенту від AfD затримали в Дрездені за підозрою в шпигунстві на користь китайської розвідки шляхом передачі інформації про переговори і рішення в Європарламенті.

Новини Світу • 23 квітня, 11:53 • 36714 перегляди

У Німеччині заарештовано трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю

У Німеччині заарештували трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, вони нібито передавали китайській спецслужбі інформацію про військові технології.

Новини Світу • 22 квітня, 09:19 • 46306 перегляди

Rheinmetall планує вдесятеро збільшити виробництво артилерійських боєприпасів

Rheinmetall, найбільша оборонна компанія Німеччини, планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 700 тисіч снарядів на рік шляхом розширення виробничих потужностей у Німеччині, а також будівництва нових заводів в Україні та Литві.

Війна • 14 березня, 15:31 • 26531 перегляди

Другий український баскетболіст Артем Козаченко, який став жертвою нападу в Німеччини, помер у лікарні

Український баскетболіст Артем Козаченко, який отримав важкі поранення під час збройного нападу в Німеччині, в результаті якого загинув його товариш по команді, помер у лікарні від отриманих травм.

Спорт • 20 лютого, 19:38 • 31271 перегляди

У Німеччині побили 15-річного хлопця з України. У МЗС кажуть, що підлітку надають консульську допомогу

15-річний український хлопець отримав важкі травми голови після побиття в результаті нападу на ґрунті ксенофобії в Німеччині, і Генеральне консульство в Дюссельдорфі надає потерпілому консульську допомогу.

Суспільство • 14 лютого, 14:52 • 22470 перегляди

У Німеччині на на расовому ґрунті напали на ще одного українського підлітка

15-річний український підліток отримав важкі травми голови після того, як на нього напав і вдарив по голові невідомим предметом хтось, хто ображав його через його національність на об'єкті в німецькому місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.

Кримінал та НП • 14 лютого, 01:03 • 32050 перегляди

Вбивство 17-річного українського баскетболіста у Німеччині: ЗМІ дізналися деталі про підозрюваного

15-річний німецько-турецький школяр з Гельзенкірхена був головним підозрюваним у завданні ножових поранень двом українським баскетболістам, один з яких загинув, на залізничному вокзалі в Оберхаузені, Німеччина, згідно з відеодоказами та повідомленнями.

Кримінал та НП • 12 лютого, 11:40 • 25463 перегляди

У Німеччині затримали вбивцю 17-річного українського баскетболіста

Німецька поліція затримала зловмисника, який вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова. Він напав на хлопця та його друга, за те, що вони українці.

Спорт • 12 лютого, 10:01 • 32080 перегляди

У Німеччині вбили 17-річного українця через національність

17-річний український баскетболіст отримав смертельне ножове поранення через його українську національність.

Суспільство • 12 лютого, 04:24 • 42081 перегляди

У Німеччині наземний персонал п’яти аеропортів влаштує страйк у середу

У середу німецький наземний персонал п'яти великих аеропортів оголосить страйк, що призведе до зриву польотів.

Новини Світу • 6 лютого, 02:30 • 27665 перегляди

У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасують 1100 рейсів

Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.

Новини Світу • 1 лютого, 09:03 • 25839 перегляди

Німецькі кліматичні активісти припинять приклеювати себе на дорогах

Німецька група кліматичних активістів "Останнє покоління" оголосила, що більше не будуть приклеювати себе до проїжджої частини на автошляхах. Натомість, починаючи з березня, вони організовуватимуть великі "збори непокори", а також протестуватимуть на місцях видобутку викопного палива. Вони мають на меті більш безпосередньо протистояти політикам і тим, хто приймає рішення, відповідальним за руйнування клімату.

Новини Світу • 31 січня, 01:30 • 30443 перегляди