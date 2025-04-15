Дюссельдорф

Міноборони України підписало контракт з Rheinmetall на постачання модулів заряджання 155-мм артилерійських снарядів. Поставка десятків тисяч зарядів запланована на січень 2025 року.
Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.
У Ессені розпочався суд над чотирма підлітками, звинуваченими у вбивстві двох українських баскетболістів в Обергаузені. Прокуратура вважає, що напад було скоєно на ґрунті ксенофобії.
Міністерство оборони Німеччини планує замовити у Diehl Defense і Nammo Raufoss до 2,35 млн артилерійських снарядів на суму до 15 млрд євро, причому деякі снаряди, призначені для України і партнерів по НАТО.
Національна збірна України проведе свій другий матч групового етапу Євро-2024 проти Словаччини в німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 21 червня. Оголошено заявку збірної України на гру.
Колишнього офіцера німецької армії засудили до трьох із половиною років тюремного ув'язнення за шпигунство на користь російських спецслужб шляхом передачі секретної військової інформації.
43-річного помічника депутата Європарламенту від AfD затримали в Дрездені за підозрою в шпигунстві на користь китайської розвідки шляхом передачі інформації про переговори і рішення в Європарламенті.
У Німеччині заарештували трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, вони нібито передавали китайській спецслужбі інформацію про військові технології.
Rheinmetall, найбільша оборонна компанія Німеччини, планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 700 тисіч снарядів на рік шляхом розширення виробничих потужностей у Німеччині, а також будівництва нових заводів в Україні та Литві.
Український баскетболіст Артем Козаченко, який отримав важкі поранення під час збройного нападу в Німеччині, в результаті якого загинув його товариш по команді, помер у лікарні від отриманих травм.
15-річний український хлопець отримав важкі травми голови після побиття в результаті нападу на ґрунті ксенофобії в Німеччині, і Генеральне консульство в Дюссельдорфі надає потерпілому консульську допомогу.
15-річний український підліток отримав важкі травми голови після того, як на нього напав і вдарив по голові невідомим предметом хтось, хто ображав його через його національність на об'єкті в німецькому місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.
15-річний німецько-турецький школяр з Гельзенкірхена був головним підозрюваним у завданні ножових поранень двом українським баскетболістам, один з яких загинув, на залізничному вокзалі в Оберхаузені, Німеччина, згідно з відеодоказами та повідомленнями.
Німецька поліція затримала зловмисника, який вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова. Він напав на хлопця та його друга, за те, що вони українці.
17-річний український баскетболіст отримав смертельне ножове поранення через його українську національність.
У середу німецький наземний персонал п'яти великих аеропортів оголосить страйк, що призведе до зриву польотів.
Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.
Німецька група кліматичних активістів "Останнє покоління" оголосила, що більше не будуть приклеювати себе до проїжджої частини на автошляхах. Натомість, починаючи з березня, вони організовуватимуть великі "збори непокори", а також протестуватимуть на місцях видобутку викопного палива. Вони мають на меті більш безпосередньо протистояти політикам і тим, хто приймає рішення, відповідальним за руйнування клімату.