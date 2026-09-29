Судно з Mercedes Sprinter застрягло в порту через низький рівень Рейну

$44.820.0350.970.16
ukenru
17:59 • 14295 перегляди
У Києві після атак по дата-центрах можливі збої в оплаті проїзду - як розрахуватись
17:28 • 15767 перегляди
Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"Photo
16:13 • 23333 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми
Ексклюзив
15:26 • 17315 перегляди
Якої погоди чекати українцям на початку жовтня - синоптики дали прогноз
14:54 • 16061 перегляди
"Просто кончені виродки" - Зеленський заявив, що ворог скинув на центр Сум чотири КАБи, є загибліPhoto
14:38 • 22715 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo
14:30 • 13664 перегляди
Лідери ЄС збираються закликати Україну до "інтенсифікації" реформ - ЗМІ
14:15 • 10656 перегляди
Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року - Зеленський
29 вересня, 12:41 • 26142 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія
29 вересня, 12:33 • 14048 перегляди
В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.5м/с
73%
758мм
Популярнi новини
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto29 вересня, 12:47 • 27992 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 19299 перегляди
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв16:32 • 16685 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo17:12 • 11928 перегляди
Водна криза на Дністрі поглиблюється: Україна більше не може забезпечити мінімальний скид води17:41 • 7758 перегляди
Публікації
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв16:32 • 16715 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми16:13 • 23292 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo14:38 • 22685 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto29 вересня, 12:47 • 28018 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія29 вересня, 12:41 • 26118 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрій Шевченко
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Естонія
Реклама
УНН Lite
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo19:04 • 4070 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo17:12 • 11955 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 19324 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 34278 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 36098 перегляди
Актуальне
Ту-95
Х-101
Facebook
Instagram
Соціальна мережа

Судно з Mercedes Sprinter застрягло в порту через низький рівень Рейну

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Вантажне судно із фургонами Mercedes Sprinter сіло на мілину в порту. Частину авто можуть розвантажити, щоб зменшити осадку.

Судно з Mercedes Sprinter застрягло в порту через низький рівень Рейну

Вантажне судно, що перевозило фургони Mercedes Sprinter із заводу в Дюссельдорфі в Роттердам, застрягло в портовому басейні через низький рівень води в Рейні, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

За даними поліції, судно завдовжки 135 метрів та шириною 12 метрів село на мілину після невдалого маневру і з 28 вересня не може вийти з порту. Відбуксирувати його поки що неможливо, оскільки це може призвести до пошкодження судна.

Як повідомили в адміністрації порту, капітан, ймовірно, неправильно оцінив вагу вантажу. Оператор перевезення Mosolf намагається звільнити судно за допомогою власних пристроїв, що підрулюють. Якщо це вдасться, частину фургонів розвантажать, щоб зменшити осадку, після чого буде зроблено нову спробу вийти до Рейну.

Водна криза на Дністрі поглиблюється: Україна більше не може забезпечити мінімальний скид води29.09.26, 20:41 • 7904 перегляди

Посуха та відсутність опадів призвели до рекордно низького рівня води у Рейні. Через це багато вантажних суден змушені скорочувати завантаження або зовсім припиняти рейси, що призводить до зростання витрат. У Mercedes заявили, що постачання автомобілів із заводу в Дюссельдорфі поки не порушено завдяки альтернативним перевезенням залізницею та автомобільним транспортом.

Антоніна Туманова

СвітАвто
Дюссельдорф
Роттердам