Судно з Mercedes Sprinter застрягло в порту через низький рівень Рейну
Київ • УНН
Вантажне судно із фургонами Mercedes Sprinter сіло на мілину в порту. Частину авто можуть розвантажити, щоб зменшити осадку.
Вантажне судно, що перевозило фургони Mercedes Sprinter із заводу в Дюссельдорфі в Роттердам, застрягло в портовому басейні через низький рівень води в Рейні, передає УНН із посиланням на DW.
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За даними поліції, судно завдовжки 135 метрів та шириною 12 метрів село на мілину після невдалого маневру і з 28 вересня не може вийти з порту. Відбуксирувати його поки що неможливо, оскільки це може призвести до пошкодження судна.
Як повідомили в адміністрації порту, капітан, ймовірно, неправильно оцінив вагу вантажу. Оператор перевезення Mosolf намагається звільнити судно за допомогою власних пристроїв, що підрулюють. Якщо це вдасться, частину фургонів розвантажать, щоб зменшити осадку, після чого буде зроблено нову спробу вийти до Рейну.
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Посуха та відсутність опадів призвели до рекордно низького рівня води у Рейні. Через це багато вантажних суден змушені скорочувати завантаження або зовсім припиняти рейси, що призводить до зростання витрат. У Mercedes заявили, що постачання автомобілів із заводу в Дюссельдорфі поки не порушено завдяки альтернативним перевезенням залізницею та автомобільним транспортом.