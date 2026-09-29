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The Guardian

Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батька

Київ • УНН

 • 2598 перегляди

Суд Лос-Анджелеса дозволив 21-річній Захарі змінити ім’я з Джолі-Пітт на Джолі. Вона роками користувалася прізвищем матері.

Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батька

Дочка акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, Захара, скоротила своє прізвище, яке раніше було через дефіс. Про це УНН пише з посиланням на E! News.

Деталі

21-річна Захара офіційно відмовилася від прізвища свого батька, і суд Лос-Анджелеса у США задовольнив її прохання про збереження лише прізвища матері.

"Після розгляду матеріалів справи суд виносить таке рішення: оскільки заперечень немає, клопотання про зміну імені задовольняється", - ідеться у судовому документі, поданому 28 вересня та отриманому E! News. "Постанова підписана та зареєстрована. Ім'я заявниці змінено із Захари Марлі Джолі-Пітт на Захару Марлі Джолі", - сказано у документі.

Захара подала заяву про зміну імені у червні, майже через місяць після закінчення коледжу Спелман в Атланті зі ступенем бакалавра мистецтв у галузі психології.

У липні вона опублікувала повідомлення про свій намір у газеті Los Angeles Daily Journal, виконавши вимогу Каліфорнії про те, що заява про зміну імені має бути опублікована в місцевій газеті, щоб будь-хто, хто заперечує зміну імені, міг подати письмове заперечення до остаточного слухання.

Хоча юридична зміна імені Захари щойно була офіційно оформлена, вона вже багато років використовує прізвище своєї матері. Коли вона вступила до жіночого студентського товариства Alpha Kappa Alpha у 2023 році, вона представилася у відеоролику про прийом як Захара Марлі Джолі.

А на церемонії вручення дипломів на початку цього року її знову представили як Захару Марлі Джолі, коли вона вийшла на сцену, щоб отримати свій диплом.

Доповнення

Захара - друга з шести дітей Бреда та Анджеліни, яка отримала дозвіл на юридичну зміну імені, вирішивши прибрати прізвище зірки фільму "F1 Фільм" зі своїх імен. 20-річна дочка колишньої пари, Шайло, отримала такий дозвіл у 2024 році, подавши заяву у свій 18-й день народження.

З того часу її брат і сестра, 25-річний Меддокс та 18-річна Вів'єн, також зробили аналогічні кроки цього року. Наразі очікується схвалення їхніх запитів на зміну імені.

Юлія Шрамко

СвітУНН Lite
Бред Пітт
Анджеліна Джолі
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес