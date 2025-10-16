Анджеліна Джолі
Акторка, режисерка, гуманітарна діячка
Анджеліна Джолі (народжена Анджеліна Джолі Войт) — американська акторка та кінорежисерка, яка здобула світове визнання як за свою творчу діяльність, так і за активну гуманітарну роботу. Її місія зосереджена на адвокації за права біженців, переміщених осіб та вразливих груп населення по всьому світу, керована глибокою відданістю глобальним гуманітарним справам.
Джолі служила Послом доброї волі УВКБ ООН з 2001 року, а пізніше Спеціальним посланником, здійснивши численні польові місії по всьому світу. Вона також заснувала такі фонди, як Фонд Меддокса Джолі-Пітта, та стала співзасновницею Фонду Джолі-Пітта, підтримуючи ліквідацію бідності, збереження природи та гуманітарну допомогу.
2001
Призначено Послом доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
2003
Заснувала Фонд Меддокса Джолі-Пітта в Камбоджі для підтримки місцевих районів, які борються з бідністю
2004
Отримала почесне громадянство Камбоджі за свою діяльність із збереження природи
2005
Відзначена Гуманітарною премією ООН за глобальні гуманітарні дії
2006
Співзаснувала Фонд Джолі-Пітта, що підтримує ліквідацію наслідків катастроф та захист дикої природи
2008
Стала співголовою організації Kids in Need of Defense (KIND), що надає юридичну допомогу неповнолітнім мігрантам
2012
Призначена Спеціальним посланником Верховного комісара ООН у справах біженців
2013
Отримала Гуманітарну нагороду імені Джина Гершолта від Академії кінематографічних мистецтв і наук
2021
Стала "хрещеною матір'ю" ініціативи "Жінки для бджіл", що навчає жінок бджільництву по всьому світу
2022
Відвідала Україну з гуманітарною місією для зустрічі з переселенцями та дітьми