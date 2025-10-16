Анджеліна Джолі

Акторка, режисерка, гуманітарна діячка

Анджеліна Джолі (народжена Анджеліна Джолі Войт) — американська акторка та кінорежисерка, яка здобула світове визнання як за свою творчу діяльність, так і за активну гуманітарну роботу. Її місія зосереджена на адвокації за права біженців, переміщених осіб та вразливих груп населення по всьому світу, керована глибокою відданістю глобальним гуманітарним справам. Джолі служила Послом доброї волі УВКБ ООН з 2001 року, а пізніше Спеціальним посланником, здійснивши численні польові місії по всьому світу. Вона також заснувала такі фонди, як Фонд Меддокса Джолі-Пітта, та стала співзасновницею Фонду Джолі-Пітта, підтримуючи ліквідацію бідності, збереження природи та гуманітарну допомогу.