Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки

Гуманітарна місія голлівудської акторки та посла доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі до України завершилася несподіваним інцидентом. Як повідомляє Politico, під час поїздки до прифронтового Херсона один із членів її команди потрапив у конфлікт із місцевими працівниками ТЦК, пише УНН.

Деталі

За даними українських чиновників, чоловіка, який супроводжував Джолі, зупинили на контрольно-пропускному пункті, після чого йому нібито вручили повістку до війська. ЗМІ стверджують, що йшлося про водія акторки, який є резервістом Збройних сил України. В обласному військкоматі в Миколаєві підтвердили, що йому наказали прибути на військову перепідготовку.

Водночас Сухопутні війська ЗСУ, які спочатку опублікували заяву з деталями події, згодом її видалили.

Інформація, що поширюється у ЗМІ, є перекрученою, наразі проводиться розслідування та з’ясовуються всі обставини – йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел Politico, український уряд не був попереджений про візит Джолі, і акторка прибула до країни через піший кордон. Представники самої Джолі коментувати ситуацію відмовилися.

Нагадаємо

Це вже другий візит Анджеліни Джолі до України від початку повномасштабного вторгнення – раніше вона відвідувала Львів у 2022 році.

Раніше сьогодні нардеп Гончаренко повідомляв, що Джолі перебуває в Україні з візитом.