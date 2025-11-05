ukenru
20:20 • 3914 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
18:18 • 12567 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
17:06 • 17590 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:51 • 18639 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 27369 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 31683 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 22390 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22424 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 33122 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 22833 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Судані збито військовий літак Іл-76: загинув увесь екіпажVideo5 листопада, 13:31 • 5366 перегляди
Поки фронт горить під Покровськом, депутати Порошенка бронюють курорти й просять Кабмін відпустити їх за кордон — Валентин Гладких5 листопада, 13:41 • 5948 перегляди
Акціонери Tesla вирішують долю Ілона Маска: 878 мільярдів доларів чи відставка5 листопада, 14:10 • 4300 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 14099 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 12216 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 27364 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 31681 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 35659 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 42781 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 33119 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Марк Карні
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Німеччина
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 12239 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 14124 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 32858 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 37521 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 50845 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
2С5 «Гіацинт-С»
БМ-21 «Град»

Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки

Київ • УНН

 • 3914 перегляди

Гуманітарна місія Анджеліни Джолі до Херсона завершилася інцидентом, коли члена її команди зупинили на КПП та вручили повістку. Сухопутні війська ЗСУ видалили заяву про подію, а український уряд не був попереджений про візит акторки.

Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки

Гуманітарна місія голлівудської акторки та посла доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі до України завершилася несподіваним інцидентом. Як повідомляє Politico, під час поїздки до прифронтового Херсона один із членів її команди потрапив у конфлікт із місцевими працівниками ТЦК, пише УНН.

Деталі

За даними українських чиновників, чоловіка, який супроводжував Джолі, зупинили на контрольно-пропускному пункті, після чого йому нібито вручили повістку до війська. ЗМІ стверджують, що йшлося про водія акторки, який є резервістом Збройних сил України. В обласному військкоматі в Миколаєві підтвердили, що йому наказали прибути на військову перепідготовку.

"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22.09.25, 13:56 • 83661 перегляд

Водночас Сухопутні війська ЗСУ, які спочатку опублікували заяву з деталями події, згодом її видалили.

Інформація, що поширюється у ЗМІ, є перекрученою, наразі проводиться розслідування та з’ясовуються всі обставини 

– йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел Politico, український уряд не був попереджений про візит Джолі, і акторка прибула до країни через піший кордон. Представники самої Джолі коментувати ситуацію відмовилися.

Нагадаємо

Це вже другий візит Анджеліни Джолі до України від початку повномасштабного вторгнення – раніше вона відвідувала Львів у 2022 році.

Раніше сьогодні нардеп Гончаренко повідомляв, що Джолі перебуває в Україні з візитом. 

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Війна в Україні
ТЦК та СП
Анджеліна Джолі
ЮНІСЕФ
Збройні сили України
Сполучені Штати Америки
Україна
Львів
Миколаїв
Херсон