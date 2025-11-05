Анджеліна Джолі відвідала Херсон - нардеп Гончаренко
Київ • УНН
Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон, як повідомляє Олексій Гончаренко. Це не перший візит акторки до України, раніше вона була у Львові.
Американська акторка, фотомодель та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі приїхала до прифронтового Херсона. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм канал Олексія Гончаренка.
Деталі
Анджеліна Джолі в Херсоні
У мережі подейкують, що акторка Анджеліна Джолі приїхала в Україну у рамках програми благодійної допомоги та побувала у медустановах.Також, з'явилися фото Анджеліни Джолі, яка грається з дітьми.
Це не перший візит акторки до України. Раніше Джолі відвідувала Львів, де зустрічалася з переселенцями. Її приїзд до Херсона вкотре привернув увагу світу до ситуації у прифронтових регіонах України.
Нагадаємо
Голлівудська акторка та Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Львів. Неочікуваний приїзд зірки став приводом для безлічі мемів з її участю.