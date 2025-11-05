ukenru
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об'єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
The Guardian

Анджеліна Джолі відвідала Херсон - нардеп Гончаренко

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон, як повідомляє Олексій Гончаренко. Це не перший візит акторки до України, раніше вона була у Львові.

Анджеліна Джолі відвідала Херсон - нардеп Гончаренко

Американська акторка, фотомодель та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі приїхала до прифронтового Херсона. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм канал Олексія Гончаренка.

Деталі

Анджеліна Джолі в Херсоні

- повідомив посадовець.

У мережі подейкують, що акторка Анджеліна Джолі приїхала в Україну у рамках програми благодійної допомоги та побувала у медустановах.Також, з'явилися фото Анджеліни Джолі, яка грається з дітьми.

Це не перший візит акторки до України. Раніше Джолі відвідувала Львів, де зустрічалася з переселенцями. Її приїзд до Херсона вкотре привернув увагу світу до ситуації у прифронтових регіонах України.

Нагадаємо

Голлівудська акторка та Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Львів. Неочікуваний приїзд зірки став приводом для безлічі мемів з її участю.

Алла Кіосак

Суспільство
Війна в Україні
благодійність
ЮНІСЕФ
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Львів
Херсон