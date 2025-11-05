ukenru
15:51 • 3180 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
15:03 • 11543 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
13:23 • 19347 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 18635 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 20286 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 27488 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
5 ноября, 08:57 • 22292 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21186 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18258 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 38211 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
15:03 • 11560 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
13:23 • 19355 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 23982 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 28937 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 27492 просмотра
Анджелина Джоли посетила Херсон - нардеп Гончаренко

Киев • УНН

 • 2156 просмотра

Американская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, как сообщает Алексей Гончаренко. Это не первый визит актрисы в Украину, ранее она была во Львове.

Анджелина Джоли посетила Херсон - нардеп Гончаренко

Американская актриса, фотомодель и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли приехала в прифронтовой Херсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал Алексея Гончаренко.

Подробности

Анджелина Джоли в Херсоне

- сообщил чиновник.

В сети поговаривают, что актриса Анджелина Джоли приехала в Украину в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медучреждениях. Также появились фото Анджелины Джоли, играющей с детьми.

Это не первый визит актрисы в Украину. Ранее Джоли посещала Львов, где встречалась с переселенцами. Ее приезд в Херсон в очередной раз привлек внимание мира к ситуации в прифронтовых регионах Украины.

Напомним

Голливудская актриса и Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Львов. Неожиданный приезд звезды стал поводом для множества мемов с ее участием.

Алла Киосак

Общество
Война в Украине
благотворительность
ЮНИСЕФ
Организация Объединенных Наций
Украина
Львов
Херсон