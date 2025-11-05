Анджелина Джоли посетила Херсон - нардеп Гончаренко
Киев • УНН
Американская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, как сообщает Алексей Гончаренко. Это не первый визит актрисы в Украину, ранее она была во Львове.
Американская актриса, фотомодель и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли приехала в прифронтовой Херсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал Алексея Гончаренко.
Подробности
Анджелина Джоли в Херсоне
В сети поговаривают, что актриса Анджелина Джоли приехала в Украину в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медучреждениях. Также появились фото Анджелины Джоли, играющей с детьми.
Это не первый визит актрисы в Украину. Ранее Джоли посещала Львов, где встречалась с переселенцами. Ее приезд в Херсон в очередной раз привлек внимание мира к ситуации в прифронтовых регионах Украины.
Напомним
Голливудская актриса и Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Львов. Неожиданный приезд звезды стал поводом для множества мемов с ее участием.