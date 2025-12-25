$42.150.05
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Обнародованы рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша, где российский лидер открыто выступал против вступления Украины в НАТО, предупреждая о конфликте. Он считал Украину искусственным государством, а ее вступление в Альянс – угрозой для россии.

Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО

В США обнародовали рассекреченные стенограммы разговоров между владимиром путиным и президентом США Джорджем Бушем, в которых российский лидер еще в 2000-х годах открыто выступал против вступления Украины в НАТО и предупреждал о неминуемом конфликте. Документы обнародовал пресс-центр Национальный архив безопасности США, пишет УНН.

Детали

Согласно стенограммам, еще в 2001 году путин выражал решительное неприятие вступления Украины в НАТО, подчеркивая, что это приведет к длительному конфликту между россией и США.

"Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочную конфронтацию", - сказал российский диктатор Бушу.

Он отметил, что Украина представляет собой искусственно созданное государство, население которого частично состоит из россиян, что формирует угрозы для россии и обостряет обстановку в регионе.

"Это (вступление Украины в НАТО - ред.) создает такие проблемы для россии. Это создает угрозу развертывания военных баз и новых военных систем вблизи россии. Это создает неопределенность и опасность для нас. И, полагаясь на антинатовские силы в Украине, россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. россия будет постоянно создавать проблемы. Зачем?" - сказал тогда путин.

кремль скептически оценил попытки Украины и Европы изменить мирный план Трампа22.12.25, 00:24 • 4038 просмотров

Наблюдая за существующими военными угрозами, путин утверждал, что расширение НАТО на Восток создает опасность для россии, описывая свою стратегию сосредоточения на факторах, предотвращающих дальнейшее расширение Альянса в Украине.

В 2008 году он снова предсказал возможность конфликта, если Украина станет членом НАТО, выразив свои опасения относительно прозападных сил на украинской политической сцене.

"Вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас", - сказал глава кремля, добавив, что внутренние разногласия в Украине могут привести к ее расколу.

Диктатор также повторил в разговоре с Бушем свой нарратив об "искусственно созданном государстве еще в советские времена" и выразил опасения по поводу приближения военной инфраструктуры НАТО к границам россии.

"Я всегда говорил, что есть определенная прозападная часть и пророссийская часть. Сейчас власть там находится в руках прозападных лидеров. Как только они пришли к власти, они раскололись внутри себя", - говорил тогда путин Бушу.

Напомним

24 декабря от Президента Украины Владимира Зеленского впервые обнародовано 20 пунктов "базового документа об окончании войны".

Россия рассматривает 20-пунктный мирный план США как отправную точку, требуя больше ограничений в отношении военных сил Украины и гарантий в отношении НАТО. Украина и США имеют разногласия по территориальным вопросам и ЗАЭС, но переговоры приближаются к завершению.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Джордж Буш-младший
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина