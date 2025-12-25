Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО

В США обнародовали рассекреченные стенограммы разговоров между владимиром путиным и президентом США Джорджем Бушем, в которых российский лидер еще в 2000-х годах открыто выступал против вступления Украины в НАТО и предупреждал о неминуемом конфликте. Документы обнародовал пресс-центр Национальный архив безопасности США, пишет УНН.

Детали

Согласно стенограммам, еще в 2001 году путин выражал решительное неприятие вступления Украины в НАТО, подчеркивая, что это приведет к длительному конфликту между россией и США.

"Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочную конфронтацию", - сказал российский диктатор Бушу.

Он отметил, что Украина представляет собой искусственно созданное государство, население которого частично состоит из россиян, что формирует угрозы для россии и обостряет обстановку в регионе.

"Это (вступление Украины в НАТО - ред.) создает такие проблемы для россии. Это создает угрозу развертывания военных баз и новых военных систем вблизи россии. Это создает неопределенность и опасность для нас. И, полагаясь на антинатовские силы в Украине, россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. россия будет постоянно создавать проблемы. Зачем?" - сказал тогда путин.

кремль скептически оценил попытки Украины и Европы изменить мирный план Трампа

Наблюдая за существующими военными угрозами, путин утверждал, что расширение НАТО на Восток создает опасность для россии, описывая свою стратегию сосредоточения на факторах, предотвращающих дальнейшее расширение Альянса в Украине.

В 2008 году он снова предсказал возможность конфликта, если Украина станет членом НАТО, выразив свои опасения относительно прозападных сил на украинской политической сцене.

"Вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас", - сказал глава кремля, добавив, что внутренние разногласия в Украине могут привести к ее расколу.

Диктатор также повторил в разговоре с Бушем свой нарратив об "искусственно созданном государстве еще в советские времена" и выразил опасения по поводу приближения военной инфраструктуры НАТО к границам россии.

"Я всегда говорил, что есть определенная прозападная часть и пророссийская часть. Сейчас власть там находится в руках прозападных лидеров. Как только они пришли к власти, они раскололись внутри себя", - говорил тогда путин Бушу.

Напомним

24 декабря от Президента Украины Владимира Зеленского впервые обнародовано 20 пунктов "базового документа об окончании войны".

Россия рассматривает 20-пунктный мирный план США как отправную точку, требуя больше ограничений в отношении военных сил Украины и гарантий в отношении НАТО. Украина и США имеют разногласия по территориальным вопросам и ЗАЭС, но переговоры приближаются к завершению.