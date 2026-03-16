Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат





Перед началом лечения пациентов в Украине часто просят подписать документы об отсутствии претензий к врачу или медучреждению в случае осложнений. Для многих пациентов такие бумаги выглядят как формальная часть медицинских процедур, однако на практике их содержание может вызвать немало вопросов. Могут ли подобные документы освободить врачей от ответственности в случае медицинской ошибки? Сохраняет ли пациент право защищать свои интересы, если поставил свою подпись на согласие? Насколько практика подписания таких документов законна? – ответы на все эти вопросы читайте в материале УНН.

В украинских медицинских учреждениях, особенно частных, перед началом лечения пациентам предлагают подписать пакет документов. Среди них обычно есть информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство – документ, подтверждающий, что пациента уведомили о характере лечения, возможных рисках, осложнениях и альтернативных методах терапии.

Такие требования предусмотрены украинским законодательством, в частности "Основами законодательства Украины о здравоохранении". В то же время на практике в некоторых клиниках вместе с информированным согласием предлагают подписать и отказ от претензий к врачу или медицинскому учреждению в случае осложнений или негативных для здоровья последствий лечения. Насколько такая практика соответствует законодательству и сохраняет ли пациент право на защиту, в эксклюзивном комментарии для УНН объяснил медицинский адвокат Дмитрий Касьяненко.

На практике частные клиники часто предлагают пациентам подписать так называемые отказы от претензий. Но юридически такие документы имеют очень ограниченное значение. Закон разрешает только информированное согласие пациента на медицинское вмешательство – то есть подтверждение, что человека предупредили о возможных рисках и осложнениях. В то же время отказ от права на защиту или от ответственности врача законом не предусмотрен – констатирует адвокат.

Так, информированное согласие – это прежде всего механизм защиты прав пациента. Врач обязан объяснить, какое именно лечение предлагается, какие могут быть последствия, а также получить добровольное согласие человека на проведение медицинских процедур. Однако это согласие не означает, что медицинское учреждение автоматически освобождается от ответственности в случае нарушения стандартов лечения.

Даже если пациент подписал подобный документ (отказ от претензий в случае осложнений - ред.), медицинское учреждение не освобождается от ответственности в случае врачебной ошибки, халатности или нарушения медицинских стандартов. В таких случаях пациент сохраняет право обратиться в суд или правоохранительные органы – добавляет Касьяненко.

Важно еще и то, что пациенты нередко подписывают документы в больницах второпях, не читая их содержания. Это происходит в стрессовых или эмоциональных ситуациях: перед операцией, во время острой боли или волнения за собственное здоровье или здоровье близкого человека. В такие моменты люди доверяют врачам и не обращают внимания на юридические формулировки, которые могут содержаться в документах.

Впрочем, именно в этих бумагах иногда могут быть прописаны положения, выглядящие как полный отказ от претензий к врачу или медицинскому учреждению. Дмитрий Касьяненко подчеркивает, подпись пациента под документом не должна быть формальностью. Прежде чем ее поставить, стоит внимательно прочитать текст, уточнить непонятные формулировки и убедиться, что документ действительно касается только информированного согласия на лечение.

Перед подписанием стоит внимательно читать формулировки. Документ должен содержать описание рисков лечения, а не полный отказ от претензий. Если текст вызывает сомнения, пациент имеет право не подписывать его или требовать объяснения – резюмирует правозащитник.

Почему тема защиты пациентов стала особенно актуальной?

Вопрос прав пациентов и ответственности медицинских учреждений в последнее время активно обсуждается в Украине на фоне резонансных историй, связанных с деятельностью отдельных частных клиник.

В частности, по данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители расследуют 10 уголовных производств, в которых фигурирует одесская частная клиника "Одрекс". Дела открыты по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся возможного мошенничества, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками и умышленного убийства.

На фоне резонанса вокруг этого дела семьи погибших пациентов и люди, считающие себя пострадавшими от лечения в клинике, создали общественную инициативу StopOdrex.

Активисты запустили сайт и Telegram-канал, благодаря которым собирают истории о негативном опыте лечения в клинике Odrex и информируют о ходе уголовных производств.

Толчком к широкому публичному обсуждению этой темы стала смерть в клинике Odrex бизнесмена Аднана Кивана. По данным следствия, по этому делу двум врачам было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента.

После того, как история получила широкий резонанс в СМИ, все больше людей стали публично рассказывать о собственном опыте лечения в этом медучреждении и об уголовных производствах, в которых фигурирует клиника.

Именно поэтому вопрос о правах пациентов, юридической ответственности врачей и содержании документов, которые люди подписывают перед лечением, сегодня выходит далеко за рамки отдельных историй и становится темой общественной дискуссии о безопасности и прозрачности украинской медицины.