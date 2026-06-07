На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшие
Киев • УНН
В селе Виженка из-за перегрузки обрушился мост под группой детей. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
В селе Виженка Черновицкой области произошел несчастный случай во время экскурсии. Деревянный мост через реку обрушился, когда на него одновременно вышла группа детей. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает УНН.
Вчера в селе Виженка Вижницкой территориальной общины произошел несчастный случай. Во время пребывания на экскурсии группа детей одновременно вышла на деревянный мост через реку. Конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась
В результате происшествия несколько детей получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение. Спасатели на место происшествия не привлекались.
После инцидента в ГСЧС напомнили о важности соблюдения правил безопасности во время экскурсий, прогулок и отдыха, а также призвали взрослых постоянно напоминать детям о безопасном поведении.
В частности:
- не создавать чрезмерной нагрузки на мосты и другие сооружения;
- соблюдать предупреждающие знаки и ограничения;
- не толкаться и не скапливаться в одном месте;
- во время экскурсий и отдыха выполнять указания сопровождающих лиц;
– всегда оценивать возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных локациях.
Помните: один неосторожный миг может испортить отдых и привести к опасным последствиям. Берегите себя и своих детей!
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