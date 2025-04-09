Ничего об этом не знаю: Трамп отреагировал на статью Atlantic о секретном чате с обсуждением ударов по Йемену

Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о секретном чате в Signal, где обсуждались атаки по хуситам в Йемене. Редактор The Atlantic случайно стал свидетелем обсуждения.