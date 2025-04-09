Советник Трампа по ошибке добавил журналиста в чат Signal, где обсуждали военную операцию в Йемене. Инцидент вызвал скандал, но Белый дом закрыл дело об утечке информации.
Иран выводит военный персонал из Йемена из-за усиления авиаударов США по хуситам, чтобы избежать прямой конфронтации. Тегеран сосредотачивается на угрозах от США, а не на поддержке региональных посредников.
Команда нацбезопасности США использует Signal для координации кризисных ситуаций, но эксперты обеспокоены утечкой данных. Демократы уже начали расследование возможных нарушений.
Удары США по районам Йемена привели к гибели людей, в частности, возле города Ходейда. Операция является ответом на нападения хуситов на суда и имеет целью давление на Тегеран.
США развернули дополнительные самолеты на Ближнем Востоке на фоне бомбардировок Йемена и эскалации с Ираном. На авиабазу в Индийском океане переброшены бомбардировщики B-2.
Белый дом считает закрытым инцидент с утечкой информации об ударах по Йемену через чат в Signal. Трамп поддержал советника Волца, а принятые меры должны предотвратить подобное в будущем.
Майк Волц, советник Трампа, использовал Signal для обсуждений вопросов национальной и мировой безопасности. После инцидента с добавлением редактора Atlantic в чат, его позиции пошатнулись.
Президент США не планирует увольнений после утечки информации о планах ударов по хуситам в Йемене из-за добавления журналиста в секретный чат Signal. Трамп назвал это "охотой на ведьм".
Израиль выразил возмущение из-за утечки конфиденциальной информации из чата Signal, где обсуждались планы ударов по хуситам в Йемене. Утечка могла скомпрометировать источник разведданных.
На фоне утечки информации о планах США атаковать хуситов в Signal, количество загрузок приложения выросло на 28% в мире. В США и Йемене загрузки также ощутимо выросли.
Суд обязал администрацию Трампа сохранить сообщения в Signal после инцидента с утечкой информации об ударе по хуситам. Правозащитники требуют расследования возможных нарушений.
Советник по нацбезопасности США Майк Волц и глава аппарата Белого дома Сьюзи Вайлс сделали свои аккаунты Venmo с именами контактов общедоступными. Это позволило просматривать их кому угодно.
Пресс-секретарь Левитт не дала прямого ответа об увольнениях из-за Signal, но подчеркнула, что Трамп доверяет своей команде по нацбезопасности после утечки планов.
Илон Маск выясняет, как журналист The Atlantic попал в чат Signal с высокопоставленными чиновниками. Инцидент вызвал бурную дискуссию в Белом доме и расследование.
Издание The Atlantic раскрыло детали ударов США по Йемену из закрытого чата Signal советников Трампа. Это произошло после критики администрации по поводу утечки информации.
Илон Маск и команда DOGE изучают, как редактор The Atlantic попал в чат Signal о военной атаке в Йемене. Белый дом подтвердил участие Маска для повышения безопасности коммуникаций.
Организация American Oversight судится с должностными лицами администрации Трампа за использование Signal для обсуждения военных планов. Чат содержал конфиденциальную информацию.
Майк Волтц признал создание чата в Signal, куда случайно попал редактор The Atlantic. Он заверил, что информация не была секретной, но сожалеет о разглашении.
Дональд Трамп поддержал Майка Волца после инцидента с попаданием главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались военные планы. Трамп заявил, что ситуация не повлияла на военную операцию.
Редактора The Atlantic случайно добавили в чат с планами ударов по хуситам. Конгресс возмущен, советнику Волцу грозит отставка из-за утечки.
В переписке чиновники США выразили пренебрежение к европейским союзникам, считая, что они "безвозмездно пользуются" помощью США в борьбе с хуситами в Йемене, планируя переложить на них расходы.
В понедельник вечером хуситы и террористы ХАМАС атаковали Израиль ракетами. Сирены раздавались вблизи Газы и в других районах Израиля, ракеты перехвачены.
Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о секретном чате в Signal, где обсуждались атаки по хуситам в Йемене. Редактор The Atlantic случайно стал свидетелем обсуждения.
Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.
Пхеньян осудил военные действия США в Йемене, назвав их нарушением международного права и посягательством на суверенитет. Американские удары по объектам хуситов вызвали обеспокоенность из-за сообщений о жертвах среди мирного населения.
Американские военные корабли сбили около десятка дронов хуситов, которые были нацелены на авианосную ударную группу ВМС США "Трумен". Трамп приказал нанести авиаудары по районам в Йемене.
Дональд Трамп призвал Иран прекратить поддержку хуситов в Йемене, угрожая последствиями в случае продолжения атак. США уже начали военные действия против хуситов в Красном море.
Есмаїл Багаї засудив авіаудари США, Британії та Ізраїлю по Ємену, назвавши це грубим порушенням міжнародного права. Він підкреслив відповідальність за припинення агресії.
В провинции Саада авиаудар США привел к многочисленным жертвам. По меньшей мере 24 погибших и 23 раненых на территории, контролируемой хуситами.
Йеменские хуситы заявили, что удары США не останутся без ответа, усиливая их поддержку палестинцев. МИД Йемена осудил действия Вашингтона, подчеркнув право страны на самооборону.