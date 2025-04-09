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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29442 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Советник Трампа добавил журналиста в секретный чат в Signal из-за путаницы с контактами - Guardian

Советник Трампа по ошибке добавил журналиста в чат Signal, где обсуждали военную операцию в Йемене. Инцидент вызвал скандал, но Белый дом закрыл дело об утечке информации.

Новости Мира • 7 апреля, 06:01 • 4298 просмотра

Иран оставляет хуситов под неустанной бомбардировкой США - The Telegraph

Иран выводит военный персонал из Йемена из-за усиления авиаударов США по хуситам, чтобы избежать прямой конфронтации. Тегеран сосредотачивается на угрозах от США, а не на поддержке региональных посредников.

Новости Мира • 4 апреля, 08:55 • 10405 просмотра

В США создали как минимум 20 секретных чатов в Signal для координации вопросов безопасности

Команда нацбезопасности США использует Signal для координации кризисных ситуаций, но эксперты обеспокоены утечкой данных. Демократы уже начали расследование возможных нарушений.

Новости Мира • 2 апреля, 21:54 • 4874 просмотра

США атаковали Йемен в ответ на нападения хуситов

Удары США по районам Йемена привели к гибели людей, в частности, возле города Ходейда. Операция является ответом на нападения хуситов на суда и имеет целью давление на Тегеран.

Новости Мира • 2 апреля, 03:03 • 100313 просмотра

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке - Reuters

США развернули дополнительные самолеты на Ближнем Востоке на фоне бомбардировок Йемена и эскалации с Ираном. На авиабазу в Индийском океане переброшены бомбардировщики B-2.

Война • 2 апреля, 02:21 • 72134 просмотра

Белый дом: дело об утечке информации в Signal закрыто

Белый дом считает закрытым инцидент с утечкой информации об ударах по Йемену через чат в Signal. Трамп поддержал советника Волца, а принятые меры должны предотвратить подобное в будущем.

политика • 31 марта, 22:12 • 8526 просмотра

Wall Street Journal: Волц организовал много деликатных разговоров в Signal, в частности - на тему войны рф против Украины

Майк Волц, советник Трампа, использовал Signal для обсуждений вопросов национальной и мировой безопасности. После инцидента с добавлением редактора Atlantic в чат, его позиции пошатнулись.

политика • 31 марта, 17:41 • 25414 просмотра

Трамп заявил, что не будет никого увольнять из-за утечки в чате Signal

Президент США не планирует увольнений после утечки информации о планах ударов по хуситам в Йемене из-за добавления журналиста в секретный чат Signal. Трамп назвал это "охотой на ведьм".

Новости Мира • 30 марта, 07:28 • 40363 просмотра

Утечка военных планов США: Израиль возмущен раскрытием разведданных в Signal - СМИ

Израиль выразил возмущение из-за утечки конфиденциальной информации из чата Signal, где обсуждались планы ударов по хуситам в Йемене. Утечка могла скомпрометировать источник разведданных.

политика • 29 марта, 08:59 • 17456 просмотра

Популярность Signal резко возросла на фоне скандала об утечке военных планов США

На фоне утечки информации о планах США атаковать хуситов в Signal, количество загрузок приложения выросло на 28% в мире. В США и Йемене загрузки также ощутимо выросли.

Новости Мира • 28 марта, 07:55 • 30625 просмотра

Суд обязал администрацию Трампа сохранить переписку в Signal

Суд обязал администрацию Трампа сохранить сообщения в Signal после инцидента с утечкой информации об ударе по хуситам. Правозащитники требуют расследования возможных нарушений.

Новости Мира • 28 марта, 04:19 • 20019 просмотра

Советник Трампа Волц и Сьюзи Вайлс раскрыли конфиденциальную информацию в Venmo

Советник по нацбезопасности США Майк Волц и глава аппарата Белого дома Сьюзи Вайлс сделали свои аккаунты Venmo с именами контактов общедоступными. Это позволило просматривать их кому угодно.

Новости Мира • 27 марта, 09:14 • 25206 просмотра

Трамп доверяет команде нацбезопасности: Левитт уклонилась от ответа на вопрос об увольнениях из-за скандала с Signal

Пресс-секретарь Левитт не дала прямого ответа об увольнениях из-за Signal, но подчеркнула, что Трамп доверяет своей команде по нацбезопасности после утечки планов.

Новости Мира • 26 марта, 18:51 • 18652 просмотра

Маск поможет выяснить, как журналист The Atlantic был добавлен в секретный чат Signal - Белый дом

Илон Маск выясняет, как журналист The Atlantic попал в чат Signal с высокопоставленными чиновниками. Инцидент вызвал бурную дискуссию в Белом доме и расследование.

Новости Мира • 26 марта, 17:57 • 22604 просмотра

Утечка в сверхсекретном чате Signal в США: насколько важной была обнародованная информация

Издание The Atlantic раскрыло детали ударов США по Йемену из закрытого чата Signal советников Трампа. Это произошло после критики администрации по поводу утечки информации.

Новости Мира • 26 марта, 16:24 • 221824 просмотра

DOGE Маска взялся за изучение инцидента с чатом в Signal с военными планами США

Илон Маск и команда DOGE изучают, как редактор The Atlantic попал в чат Signal о военной атаке в Йемене. Белый дом подтвердил участие Маска для повышения безопасности коммуникаций.

Новости Мира • 26 марта, 09:39 • 25319 просмотра

На главу Пентагона с чиновниками подали в суд из-за чата в Signal

Организация American Oversight судится с должностными лицами администрации Трампа за использование Signal для обсуждения военных планов. Чат содержал конфиденциальную информацию.

Новости Мира • 26 марта, 08:34 • 15901 просмотра

Советник Трампа Волц взял на себя всю ответственность за утечку планов ударов США по Йемену

Майк Волтц признал создание чата в Signal, куда случайно попал редактор The Atlantic. Он заверил, что информация не была секретной, но сожалеет о разглашении.

политика • 26 марта, 03:34 • 15819 просмотра

"Уолтц усвоил урок": Трамп поддержал советника после утечки военных планов в Signal

Дональд Трамп поддержал Майка Волца после инцидента с попаданием главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались военные планы. Трамп заявил, что ситуация не повлияла на военную операцию.

Новости Мира • 25 марта, 14:18 • 19676 просмотра

Военные планы Трампа попали к журналисту: скандал в Вашингтоне, из-за которого Волца могут уволить

Редактора The Atlantic случайно добавили в чат с планами ударов по хуситам. Конгресс возмущен, советнику Волцу грозит отставка из-за утечки.

политика • 25 марта, 08:19 • 20856 просмотра

Утечка секретного чата команды Трампа подтверждает опасения европейских союзников - Bloomberg

В переписке чиновники США выразили пренебрежение к европейским союзникам, считая, что они "безвозмездно пользуются" помощью США в борьбе с хуситами в Йемене, планируя переложить на них расходы.

политика • 25 марта, 07:08 • 43156 просмотра

Хуситы и ХАМАС атаковали Израиль ракетами из Йемена и сектора Газа

В понедельник вечером хуситы и террористы ХАМАС атаковали Израиль ракетами. Сирены раздавались вблизи Газы и в других районах Израиля, ракеты перехвачены.

Война • 24 марта, 23:56 • 19674 просмотра

Ничего об этом не знаю: Трамп отреагировал на статью Atlantic о секретном чате с обсуждением ударов по Йемену

Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о секретном чате в Signal, где обсуждались атаки по хуситам в Йемене. Редактор The Atlantic случайно стал свидетелем обсуждения.

Новости Мира • 24 марта, 21:09 • 15456 просмотра

Случайно добавили в секретный чат: как редактор Atlantic узнал о планах США относительно ударов по Йемену

Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.

Новости Мира • 24 марта, 20:50 • 10505 просмотра

Северная Корея осудила удары США по Йемену из-за жертв среди гражданских

Пхеньян осудил военные действия США в Йемене, назвав их нарушением международного права и посягательством на суверенитет. Американские удары по объектам хуситов вызвали обеспокоенность из-за сообщений о жертвах среди мирного населения.

Новости Мира • 18 марта, 04:58 • 16760 просмотра

Военные США отразили попытки хуситов нанести удары по их кораблям

Американские военные корабли сбили около десятка дронов хуситов, которые были нацелены на авианосную ударную группу ВМС США "Трумен". Трамп приказал нанести авиаудары по районам в Йемене.

Новости Мира • 17 марта, 12:13 • 65205 просмотра

Трамп призвал Иран прекратить поддержку хуситов в Йемене, угрожая решительными мерами

Дональд Трамп призвал Иран прекратить поддержку хуситов в Йемене, угрожая последствиями в случае продолжения атак. США уже начали военные действия против хуситов в Красном море.

Новости Мира • 16 марта, 14:52 • 29607 просмотра

В Ірані засудили авіаудари США і Британії по Ємену

Есмаїл Багаї засудив авіаудари США, Британії та Ізраїлю по Ємену, назвавши це грубим порушенням міжнародного права. Він підкреслив відповідальність за припинення агресії.

Новости Мира • 16 марта, 13:30 • 26044 просмотра

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

В провинции Саада авиаудар США привел к многочисленным жертвам. По меньшей мере 24 погибших и 23 раненых на территории, контролируемой хуситами.

Новости Мира • 16 марта, 05:29 • 83866 просмотра

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Йеменские хуситы заявили, что удары США не останутся без ответа, усиливая их поддержку палестинцев. МИД Йемена осудил действия Вашингтона, подчеркнув право страны на самооборону.

Новости Мира • 16 марта, 03:19 • 55193 просмотра