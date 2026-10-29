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Турция готова содействовать дипломатическому урегулированию войны в Украине — Эрдоган поговорил с Трампом

Киев • УНН

 • 10472 просмотра

Эрдоган сообщил Трампу о готовности Турции помочь возобновить переговоры между Украиной и Россией. Лидеры также обсудили региональные вопросы.

Турция готова содействовать дипломатическому урегулированию войны в Украине — Эрдоган поговорил с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил о готовности Анкары содействовать восстановлению дипломатического процесса между Украиной и Россией для завершения войны. Об этом сообщила администрация президента Турции на своей странице в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова присоединиться к международным усилиям, направленным на возобновление переговоров между Киевом и Москвой.

Турция готова внести вклад в усилия по восстановлению дипломатического процесса между Украиной и Россией и завершению войны дипломатическим путем

– отметил турецкий президент.

Что еще обсудили Эрдоган и Трамп

Во время телефонного разговора лидеры также обсудили двусторонние отношения Турции и США, а также актуальные региональные и международные вопросы.

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Эрдоган заявил о намерении продолжать укрепление турецко-американских отношений и расширять сотрудничество между странами во всех сферах.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации в Ормузском проливе и Йемене. Турецкий президент подчеркнул необходимость дипломатического решения региональных проблем.

Со своей стороны Трамп поздравил Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики, а также пожелал успешного проведения предстоящего саммита Организации тюркских государств.

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Степан Гафтко

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