Турция готова содействовать дипломатическому урегулированию войны в Украине — Эрдоган поговорил с Трампом
Киев • УНН
Эрдоган сообщил Трампу о готовности Турции помочь возобновить переговоры между Украиной и Россией. Лидеры также обсудили региональные вопросы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил о готовности Анкары содействовать восстановлению дипломатического процесса между Украиной и Россией для завершения войны. Об этом сообщила администрация президента Турции на своей странице в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Эрдоган подчеркнул, что Турция готова присоединиться к международным усилиям, направленным на возобновление переговоров между Киевом и Москвой.
Турция готова внести вклад в усилия по восстановлению дипломатического процесса между Украиной и Россией и завершению войны дипломатическим путем
Что еще обсудили Эрдоган и Трамп
Во время телефонного разговора лидеры также обсудили двусторонние отношения Турции и США, а также актуальные региональные и международные вопросы.
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Эрдоган заявил о намерении продолжать укрепление турецко-американских отношений и расширять сотрудничество между странами во всех сферах.
Отдельное внимание стороны уделили ситуации в Ормузском проливе и Йемене. Турецкий президент подчеркнул необходимость дипломатического решения региональных проблем.
Со своей стороны Трамп поздравил Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики, а также пожелал успешного проведения предстоящего саммита Организации тюркских государств.
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