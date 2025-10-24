$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16645 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29305 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23556 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28133 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24652 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41025 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25699 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76151 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen

Эксклюзив

24 октября, 12:47
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41029 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию

Эксклюзив

24 октября, 06:00
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76152 просмотра
Новости по теме
Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн для зарплат военным во время шатдауна

Пентагон получил анонимное пожертвование в 130 миллионов долларов для выплаты жалованья военным во время прекращения работы правительства США. Однако администрация, возможно, не сможет осуществить выплаты по закону.

Новости Мира • 24 октября, 16:32 • 2312 просмотра
В США подозреваемому в убийстве украинки Заруцкой грозит смертная казнь

Федеральный суд присяжных США предъявил Декарлосу Брауну-младшему обвинение в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.

Криминал и ЧП • 24 октября, 09:18 • 3274 просмотра
Мужчину в США задержали за проигрывание "Имперского марша" из "Звездных войн" перед Нацгвардией - СМИVideo

Житель Вашингтона подал иск, утверждая, что его задержали за воспроизведение темы Дарта Вейдера во время протеста против Национальной гвардии. Иск требует возмещения ущерба за нарушение Первой и Четвертой поправок Конституции США.

Новости Мира • 24 октября, 07:12 • 3144 просмотра
Не отменена, а перенесена? путин все еще надеется на встречу с Трампом

владимир путин заявил, что идея проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште принадлежала США. Он добавил, что Трамп, скорее всего, говорит о переносе этой встречи.

Политика • 23 октября, 16:24 • 3136 просмотра
Трамп помиловал основателя Binance Чжао: Белый дом говорит, что война с криптой окончена – WSJ

Американский президент Дональд Трамп помиловал основателя Binance Чжао, в Белом доме объявили о "конце войны против криптовалюты".

Политика • 23 октября, 15:46 • 2980 просмотра
Китай не заинтересован в победе Украины и в поражении россии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает россии и не заинтересован в ее поражении в войне против Украины. Зеленский отметил, что не имеет постоянного диалога с Си Цзиньпином, хотя тот обещал не продавать оружие.

Политика • 23 октября, 15:42 • 2998 просмотра
Трамп установил исторический антирекорд по продолжительности приостановки работы правительства СШАPhoto

Дональд Трамп установил новый антирекорд в США, превзойдя всех предшественников по количеству дней без финансирования федерального правительства. За два срока его правления Вашингтон простаивал 57 дней, что является самым высоким показателем за всю историю страны.

Политика • 23 октября, 14:39 • 3318 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto

Президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением в 22:00 по киевскому времени. Объявление внесено в его официальный график, обнародованный на правительственном сайте.

Анонсы • 23 октября, 12:16 • 32718 просмотра
"Может решить многие вопросы" - ЦПД о саммите Трампа и Си после обещаний обсудить войну рф против Украины

Предстоящая встреча Трампа и Си в Южной Корее на следующей неделе может решить многие вопросы. Трамп заявил, что будет обсуждать с Си войну рф против Украины.

Политика • 23 октября, 10:33 • 3528 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали

США приняли решение о полных блокирующих санкциях против российских энергетических компаний. Это произошло после многочисленных попыток начать переговоры о прекращении войны.

Экономика • 23 октября, 06:25 • 11355 просмотра
Трамп рассказал, что Путин обсуждал с ним ядерную тему

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос ядерного оружия, в частности, деэскалацию. Он считает такой подход уместным.

Политика • 22 октября, 23:55 • 5986 просмотра
Трамп требует сотни миллионов от Минюста США, обвиняя правительство в "заговоре против него" – Bloomberg

Дональд Трамп требует 230 миллионов долларов от Министерства юстиции США, утверждая, что федеральные расследования нарушили его права. Он подал два иска: один в 2023 году по поводу связей с Россией, другой в 2024 году после обыска поместья Мар-а-Лаго.

Политика • 22 октября, 19:57 • 4981 просмотра
Парламент Израиля одобрил аннексию оккупированного Западного берега

Парламент Израиля предварительно одобрил законопроект о применении израильского законодательства к Западному берегу, что приравнивается к аннексии. Также принят законопроект об аннексии поселения Маале-Адумим.

Политика • 22 октября, 18:38 • 3421 просмотра
Венгрия хочет покупать ядерное топливо у США - Сийярто

Венгрия планирует покупать ядерное топливо у США, но не будет прекращать импорт из россии. Это позволит диверсифицировать закупки и обеспечить безопасное обслуживание атомных мощностей.

Новости Мира • 22 октября, 14:54 • 2701 просмотра
Показательный пуск "Ярса" в сторону США - попытка ударить по имиджу Трампа: в СНБО отреагировали на "ядерные тренировки" рф

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что показательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в сторону США является информационной операцией для удара по имиджу Дональда Трампа. Он отметил, что РФ, как сырьевой придаток Китая, действует с согласия геополитических оппонентов США.

Политика • 22 октября, 12:37 • 3940 просмотра
Walmart приостановит наем иностранных специалистов из-за новых сборов Трампа

Walmart приостановит наем кандидатов, которым нужны визы H-1B, в ответ на новый сбор администрации Трампа в размере 100 000 долларов за каждую новую заявку на визу. Компания, являющаяся одним из крупнейших работодателей США, планирует сохранять осторожный подход к программе H-1B.

Экономика • 22 октября, 11:38 • 2868 просмотра
Фицо заявил о попытках сорвать встречу Трампа-Путина в Будапеште

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии доказательств попыток сорвать встречу представителей США и России в Будапеште. Он призвал к беспрепятственному проведению саммита Трампа и Путина при поддержке ЕС.

Политика • 22 октября, 07:37 • 3193 просмотра
Осужденному на 5 лет экс-президенту Франции Саркози предоставили круглосуточную охрану в тюрьме

Бывшему президенту Франции Николя Саркози, осужденному на 5 лет, предоставили круглосуточную охрану из двух полицейских. Правоохранители будут сопровождать его повсюду, чтобы гарантировать физическую безопасность.

Политика • 22 октября, 05:56 • 2912 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo

Специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев утверждает, что подготовка встречи лидеров РФ и США якобы продолжается. Он заявил, что СМИ искажают информацию об отмене встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Политика • 22 октября, 00:40 • 38074 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о его встрече с владимиром путиным еще не принято. Лидер Соединенных Штатов Америки пояснил, что не хочет тратить время зря.

Политика • 21 октября, 21:57 • 49075 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ

Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.

Политика • 21 октября, 19:07 • 36833 просмотра
Трамп: мы прекратили 8 войн, и 9-я приближается

Президент США Дональд Трамп утверждает, что завершил восемь войн, тогда как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн этого не сделали. Он также отметил, что девятая война приближается к завершению.

Новости Мира • 21 октября, 17:25 • 3856 просмотра
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo

Планирование саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным временно приостановлено. Трамп считает, что стороны еще недостаточно готовы к полноценным переговорам, несмотря на продуктивные предварительные консультации.

Политика • 21 октября, 15:33 • 25234 просмотра
Имела бы символическое значение: Кислица провел параллели между встречей Трампа и Путина в Будапеште и событиями 1956 года

Сергей Кислица отметил, что возможная встреча лидеров США и России 23 октября в Будапеште совпала бы с 69-й годовщиной подавления революции в Венгрии советскими войсками. Украинский дипломат подчеркнул небрежность в выборе даты и места встречи.

Политика • 21 октября, 13:20 • 15273 просмотра
Встреча Рубио и Лаврова планировалась в Будапеште 30 октября - FT со ссылкой на чиновника ФРГ

Встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России была запланирована на 30 октября в Будапеште. Эта встреча должна была предшествовать возможному саммиту США-РФ.

Политика • 21 октября, 12:44 • 3378 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix

Стриминговый сервис Netflix заказал драматический сериал "Кеннеди" о жизни влиятельной семьи Кеннеди. Майкл Фассбендер сыграет Джозефа Кеннеди-старшего в первом сезоне из восьми серий.

Культура • 21 октября, 12:00 • 68270 просмотра
"Федеральные льготы" университетам США в обмен на "приоритеты" Трампа: большинство вузов отказались от сделки с Белым домом

Семь из девяти университетов США отказались от федеральных средств в обмен на соблюдение "приоритетов" администрации Трампа. Только один университет проявил заинтересованность в подписании соглашения.

Новости Мира • 21 октября, 10:43 • 3088 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения

Владимир Зеленский и европейские лидеры, включая Мерца, Макрона и Стармера, выступили за немедленное прекращение огня. Они предлагают рассматривать текущую линию соприкосновения как отправную точку для переговоров, поддерживая позицию Трампа.

Политика • 21 октября, 09:34 • 21839 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico

Союзники Украины стремятся укрепить ее позицию накануне переговоров Трампа и путина, опасаясь неудачной сделки. Они готовят пакет поддержки, включающий финансирование, вооружение и новые санкции против россии, а также планируют привлечь Зеленского к любым переговорам.

Политика • 21 октября, 08:55 • 20228 просмотра
Сенат США в 11-й раз провалил решение для отмены шатдауна

Демократы в Сенате США в 11-й раз отклонили законопроект о временном финансировании, предложенный Республиканской партией. Шатдаун правительства приближается к четвертой неделе, что делает его третьим по продолжительности в истории страны.

Новости Мира • 21 октября, 06:24 • 3273 просмотра