Пентагон получил анонимное пожертвование в 130 миллионов долларов для выплаты жалованья военным во время прекращения работы правительства США. Однако администрация, возможно, не сможет осуществить выплаты по закону.
Федеральный суд присяжных США предъявил Декарлосу Брауну-младшему обвинение в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.
Житель Вашингтона подал иск, утверждая, что его задержали за воспроизведение темы Дарта Вейдера во время протеста против Национальной гвардии. Иск требует возмещения ущерба за нарушение Первой и Четвертой поправок Конституции США.
владимир путин заявил, что идея проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште принадлежала США. Он добавил, что Трамп, скорее всего, говорит о переносе этой встречи.
Американский президент Дональд Трамп помиловал основателя Binance Чжао, в Белом доме объявили о "конце войны против криптовалюты".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает россии и не заинтересован в ее поражении в войне против Украины. Зеленский отметил, что не имеет постоянного диалога с Си Цзиньпином, хотя тот обещал не продавать оружие.
Дональд Трамп установил новый антирекорд в США, превзойдя всех предшественников по количеству дней без финансирования федерального правительства. За два срока его правления Вашингтон простаивал 57 дней, что является самым высоким показателем за всю историю страны.
Президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением в 22:00 по киевскому времени. Объявление внесено в его официальный график, обнародованный на правительственном сайте.
Предстоящая встреча Трампа и Си в Южной Корее на следующей неделе может решить многие вопросы. Трамп заявил, что будет обсуждать с Си войну рф против Украины.
США приняли решение о полных блокирующих санкциях против российских энергетических компаний. Это произошло после многочисленных попыток начать переговоры о прекращении войны.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос ядерного оружия, в частности, деэскалацию. Он считает такой подход уместным.
Дональд Трамп требует 230 миллионов долларов от Министерства юстиции США, утверждая, что федеральные расследования нарушили его права. Он подал два иска: один в 2023 году по поводу связей с Россией, другой в 2024 году после обыска поместья Мар-а-Лаго.
Парламент Израиля предварительно одобрил законопроект о применении израильского законодательства к Западному берегу, что приравнивается к аннексии. Также принят законопроект об аннексии поселения Маале-Адумим.
Венгрия планирует покупать ядерное топливо у США, но не будет прекращать импорт из россии. Это позволит диверсифицировать закупки и обеспечить безопасное обслуживание атомных мощностей.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что показательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в сторону США является информационной операцией для удара по имиджу Дональда Трампа. Он отметил, что РФ, как сырьевой придаток Китая, действует с согласия геополитических оппонентов США.
Walmart приостановит наем кандидатов, которым нужны визы H-1B, в ответ на новый сбор администрации Трампа в размере 100 000 долларов за каждую новую заявку на визу. Компания, являющаяся одним из крупнейших работодателей США, планирует сохранять осторожный подход к программе H-1B.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии доказательств попыток сорвать встречу представителей США и России в Будапеште. Он призвал к беспрепятственному проведению саммита Трампа и Путина при поддержке ЕС.
Бывшему президенту Франции Николя Саркози, осужденному на 5 лет, предоставили круглосуточную охрану из двух полицейских. Правоохранители будут сопровождать его повсюду, чтобы гарантировать физическую безопасность.
Специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев утверждает, что подготовка встречи лидеров РФ и США якобы продолжается. Он заявил, что СМИ искажают информацию об отмене встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о его встрече с владимиром путиным еще не принято. Лидер Соединенных Штатов Америки пояснил, что не хочет тратить время зря.
Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что завершил восемь войн, тогда как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн этого не сделали. Он также отметил, что девятая война приближается к завершению.
Планирование саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным временно приостановлено. Трамп считает, что стороны еще недостаточно готовы к полноценным переговорам, несмотря на продуктивные предварительные консультации.
Сергей Кислица отметил, что возможная встреча лидеров США и России 23 октября в Будапеште совпала бы с 69-й годовщиной подавления революции в Венгрии советскими войсками. Украинский дипломат подчеркнул небрежность в выборе даты и места встречи.
Встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России была запланирована на 30 октября в Будапеште. Эта встреча должна была предшествовать возможному саммиту США-РФ.
Стриминговый сервис Netflix заказал драматический сериал "Кеннеди" о жизни влиятельной семьи Кеннеди. Майкл Фассбендер сыграет Джозефа Кеннеди-старшего в первом сезоне из восьми серий.
Семь из девяти университетов США отказались от федеральных средств в обмен на соблюдение "приоритетов" администрации Трампа. Только один университет проявил заинтересованность в подписании соглашения.
Владимир Зеленский и европейские лидеры, включая Мерца, Макрона и Стармера, выступили за немедленное прекращение огня. Они предлагают рассматривать текущую линию соприкосновения как отправную точку для переговоров, поддерживая позицию Трампа.
Союзники Украины стремятся укрепить ее позицию накануне переговоров Трампа и путина, опасаясь неудачной сделки. Они готовят пакет поддержки, включающий финансирование, вооружение и новые санкции против россии, а также планируют привлечь Зеленского к любым переговорам.
Демократы в Сенате США в 11-й раз отклонили законопроект о временном финансировании, предложенный Республиканской партией. Шатдаун правительства приближается к четвертой неделе, что делает его третьим по продолжительности в истории страны.