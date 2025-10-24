Не отменена, а перенесена? путин все еще надеется на встречу с Трампом

владимир путин заявил, что идея проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште принадлежала США. Он добавил, что Трамп, скорее всего, говорит о переносе этой встречи.