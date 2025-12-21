В графике путина до конца года пока нет телефонного разговора с Трампом - песков
Киев • УНН
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что до конца года в графике владимира путина нет телефонного разговора с Дональдом Трампом. путин проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и белорусским диктатором александром лукашенко.
Добавим
Кроме того, пресс-секретарь Кремля добавил, что путин сегодня проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и белорусским диктатором александром лукашенко.
Напомним
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для Европы было бы "полезно" возобновить взаимодействие с Путиным, при этом европейцы должны найти средства для этого "в ближайшие недели".