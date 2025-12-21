$42.340.00
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
В графике путина до конца года пока нет телефонного разговора с Трампом - песков

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что до конца года в графике владимира путина нет телефонного разговора с Дональдом Трампом. путин проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и белорусским диктатором александром лукашенко.

В графике путина до конца года пока нет телефонного разговора с Трампом - песков

До конца года в графике российского диктатора владимира путина пока нет разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН.

Телефонного разговора с Трампом в графике путина до конца года пока нет 

- заявил Песков.

Добавим

Кроме того, пресс-секретарь Кремля добавил, что путин сегодня проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и белорусским диктатором александром лукашенко.

песков: путин готов к диалогу с Макроном21.12.25, 05:23 • 3040 просмотров

Напомним

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для Европы было бы "полезно" возобновить взаимодействие с Путиным, при этом европейцы должны найти средства для этого "в ближайшие недели".

Антонина Туманова

