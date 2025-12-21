$42.340.00
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 71681 просмотра
песков: путин готов к диалогу с Макроном

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что владимир путин готов к диалогу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, это возможно при наличии взаимной политической воли, что "можно только позитивно оценить".

песков: путин готов к диалогу с Макроном

российский диктатор владимир путин готов вести диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом заявил спикер кремля дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам пескова, если есть взаимная политическая воля, то "намерения французского лидера можно оценить только положительно".

Он (Макрон - ред.) сказал о готовности поговорить с путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент (путин - ред.) на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть взаимная политическая воля, то это можно только положительно оценить

- сказал спикер.

Контекст

Специальный посланник российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев оценил переговоры между делегациями рф и США в Майами как конструктивные. По его словам, "дискуссии" с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжатся в воскресенье.

Напомним

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для Европы было бы "полезно" возобновить взаимодействие с путиным, при этом европейцы должны найти средства для этого "в ближайшие недели".

Если США не остановят РФ, Европа планирует вести прямой диалог с Путиным - Зеленский после разговора с Макроном20.12.25, 22:20 • 2976 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Эмманюэль Макрон
Франция