песков: путин готов к диалогу с Макроном
Киев • УНН
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что владимир путин готов к диалогу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, это возможно при наличии взаимной политической воли, что "можно только позитивно оценить".
российский диктатор владимир путин готов вести диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом заявил спикер кремля дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По словам пескова, если есть взаимная политическая воля, то "намерения французского лидера можно оценить только положительно".
Он (Макрон - ред.) сказал о готовности поговорить с путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент (путин - ред.) на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть взаимная политическая воля, то это можно только положительно оценить
Контекст
Специальный посланник российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев оценил переговоры между делегациями рф и США в Майами как конструктивные. По его словам, "дискуссии" с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжатся в воскресенье.
Напомним
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для Европы было бы "полезно" возобновить взаимодействие с путиным, при этом европейцы должны найти средства для этого "в ближайшие недели".
Если США не остановят РФ, Европа планирует вести прямой диалог с Путиным - Зеленский после разговора с Макроном20.12.25, 22:20 • 2976 просмотров