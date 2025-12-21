пєсков: путін готовий до діалогу з Макроном

$42.340.00
20 грудня, 17:28 • 12995 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 27102 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 29995 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 22440 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 22649 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 28547 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 32207 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25803 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25006 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20374 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 17948 перегляди
На трасі Київ-Чоп зіткнулися вісім автомобілів: є постраждаліPhotoVideo20 грудня, 18:04 • 10399 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 7474 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 4098 перегляди
Орбан порівняв Каю Каллас із Гітлером та Наполеоном20 грудня, 21:00 • 6606 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 18068 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 29995 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 89308 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 63572 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 71692 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 4212 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 7626 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр20 грудня, 16:09 • 24359 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 20962 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 34159 перегляди
пєсков: путін готовий до діалогу з Макроном

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що володимир путін готовий до діалогу з президентом Франції Емманюелем Макроном. За його словами, це можливо за наявності взаємної політичної волі, що "можна лише позитивно оцінити".

пєсков: путін готовий до діалогу з Макроном

російськийц диктатор володимир путін готовий вести діалог з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це заявив спікер кремля дмитро пєсков, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За словами пєскова, якщо є взаємна політична воля, то "наміри французького лідера можна оцінити лише позитивно".

Він (Макрон - ред.) сказав про готовність поговорити з путіним. Тут дуже важливо, напевно, згадати те, що сказав президент (путін - ред.) на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог з Макроном. Тому якщо є взаємна політична воля, то це можна лише позитивно оцінити

- сказав спікер.

Контекст

Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв оцінив переговори між делегаціями рф та США в Маямі як конструктивні. За його словами, "дискусії" з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером продовжаться в неділю.

Нагадаємо

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для Європи було б "корисно" відновити взаємодію з путіним, при цьому європейці повинні знайти засоби для цього "в найближчі тижні".

Якщо США не зупинять рф, Європа планує вести прямий діалог з путіним - Зеленський пілся розмови з Макроном20.12.25, 22:20 • 2980 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Емманюель Макрон
Франція