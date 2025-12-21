пєсков: путін готовий до діалогу з Макроном
Київ • УНН
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що володимир путін готовий до діалогу з президентом Франції Емманюелем Макроном. За його словами, це можливо за наявності взаємної політичної волі, що "можна лише позитивно оцінити".
Деталі
За словами пєскова, якщо є взаємна політична воля, то "наміри французького лідера можна оцінити лише позитивно".
Він (Макрон - ред.) сказав про готовність поговорити з путіним. Тут дуже важливо, напевно, згадати те, що сказав президент (путін - ред.) на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог з Макроном. Тому якщо є взаємна політична воля, то це можна лише позитивно оцінити
Контекст
Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв оцінив переговори між делегаціями рф та США в Маямі як конструктивні. За його словами, "дискусії" з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером продовжаться в неділю.
Нагадаємо
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для Європи було б "корисно" відновити взаємодію з путіним, при цьому європейці повинні знайти засоби для цього "в найближчі тижні".
