Трамп заявив, що іранці в США перебувають "під наглядом" через загрозу тероризму

Президент Дональд Трамп заявив, що в США є іранці, які перебувають у країні "під наглядом" на тлі нових побоювань щодо потенційного внутрішнього тероризму під час війни з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Ми стежимо за ними дуже, дуже уважно. Вони зараз перебувають під наглядом", — сказав Трамп у інтерв’ю Fox News Radio з Браяном Кілмідом, яке вийшло в ефір у п’ятницю вранці.

Трамп, який ініціював посилення прикордонної безпеки, дав інтерв’ю в четвер. Його запитали про потенційну загрозу від іранців, які перетнули кордон США за попередньої адміністрації Джо Байдена, та про небезпеку можливих "сплячих клітин" у країні після двох випадків насильства в четвер.

В синагогу в передмісті Детройта врізався чоловік на автомобілі, а потім був застрелений охороною. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що напад скоїв Айман Мохамад Газалі, який, за даними агентства, народився в Лівані, прибув до США у 2011 році та отримав громадянство в 2016 році.

Також у Вірджинії ФБР повідомило, що одна особа загинула, а двоє отримали поранення після стрілянини в Old Dominion University. Стрілок, який був убитий, раніше визнав провину у спробі надати матеріальну підтримку "Ісламській державі". ФБР розслідує інцидент як акт тероризму.

Трамп зазначив, що понад 1700 іранців незаконно потрапили до США за попередньої адміністрації. На запитання, чи США готові діяти проти можливих сплячих клітин, президент відповів, що це буде зроблено "легально і дуже обережно".

Треба бути трохи обережним у багатьох аспектах, адже є й багато хороших людей. Ось у чому проблема - сказав Трамп.

Він не назвав конкретної загрози з боку іранців у США. Водночас правоохоронці останніми днями перебувають на високій готовності через можливі атаки після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. З жовтня 2023 року, після нападу "Хамасу" на Ізраїль та війни в Газі, у США та світі зросли випадки антисемітизму.

На початку тижня ABC News повідомила, що ФБР попередило поліцію Каліфорнії про можливий наступ дронів з боку Ірану на Західному узбережжі. Пізніше видання уточнило, що інформація в цьому попередженні не була підтверджена.

Трамп у інтерв’ю знехтував цією загрозою. На запитання, чи турбується він про атаку дронами, президент відповів: "Я не турбуюся, бо якби турбувався, ви б не змогли функціонувати".

Не можна турбуватися. Треба щось робити. І ми стежимо за всім на рівні, якого ще ніколи не було - додав Трамп.

