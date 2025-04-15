Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до суду, вимагаючи скасувати мита Трампа. П'ять малих підприємств стверджують, що мита завдали їм фінансових збитків.
Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.
У Вірджинії знайшли мертвою колишнього прокурора США Джесіку Абер. Причина смерті поки не повідомляється, поліція проводить розслідування.
Есмінець USS Gravely, який боровся з хуситами, тепер патрулює кордон США та Мексики. Це частина зусиль адміністрації Трампа з придушення міграційної політики.
База ЦРУ у Вірджинії помилково з'явилася у списку продажу урядових будівель від DODGE Ілона Маска. У будівлі зберігається понад 35 000 предметів родини Обами та інші секретні матеріали.
Армійський вертоліт Black Hawk, що зіткнувся з пасажирським літаком у Вашингтоні, виконував функції VIP-таксі. Гелікоптер належав до 12-го авіабатальйону та використовувався для транспортування вищого керівництва США.
Літак American Airlines з 64 пасажирами та вертоліт Black Hawk з трьома військовими зіткнулися над Вашингтоном. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак біля аеропорту Рейгана, проводиться рятувальна операція.
Поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити свій автомобіль біля Капітолію під час візиту Трампа. Того ж дня було затримано іншого чоловіка, який намагався пронести мачете до Центру відвідувачів.
У Вірджинії знайдено понад 150 саморобних вибухових пристроїв у будинку чоловіка, який втратив пальці через вибухівку. Підозрюваний зберігав бомби в гаражі та рюкзаку, а також нестабільну вибухівку в морозильній камері.
У США закрились майже всі виборчі дільниці, підраховуються перші голоси. За попередніми результатами у більшості штатів лідирує Дональд Трамп, випереджаючи Камалу Гарріс.
Пошуково-рятувальні команди працюють у гірських районах Північної Кароліни після урагану Хелен. Ураган забрав життя щонайменше 140 людей у шести штатах, очікується зростання кількості жертв.
Південний схід США розпочав масштабне прибирання після урагану "Хелен". Стихія забрала близько 90 життів, залишила мільйони без електрики та спричинила збитки на суму до 100 мільярдів доларів.
66-річному Френку Карілло висунуто звинувачення у численних погрозах віцепрезидентці США Камалі Гарріс. Під час обшуку в його будинку виявлено зброю та тисячі патронів.
ФБР розслідує стрілянину на мітингу Трампа як потенційний внутрішній теракт і замах на вбивство.
ФБР розслідує спробу вбивства Дональда Трампа на мітингу в Пенсильванії стрільцем-одинаком Томасом Метью Круксом, який відкрив вогонь з гвинтівки, придбаної його батьком.
Республіканську представницю Вікторію Спартц звинувачують у пронесенні вогнепальної зброї через службу безпеки в міжнародному аеропорту Вашингтона імені Даллеса.
Джуліан Ассанж визнав себе винним за звинуваченням у шпигунстві, і США знімуть з нього всі інші звинувачення після винесення вироку.
Міністерство оборони США уклало контракти на суму 982 мільйони доларів з 49 компаніями на розробку систем і постачання обладнання для морських безпілотників, включаючи бойове обладнання, датчики, системи управління і логістичну підтримку, з терміном виконання робіт до лютого 2025 року і, можливо, продовженням до лютого 2030 року.
Кілька торнадо пронеслися в Меріленді в середу, завдавши значної шкоди будинкам і травмувавши людину в районі Монтгомері.
Сильні шторми з руйнівним вітром і градом розміром з бейсбольний м'яч обрушилися на Техас, залишивши без електрики понад мільйон будинків і підприємств, в той час як США оговтувалися від негоди, що забрали життя щонайменше 24 людей у 7 штатах на вихідних у День пам'яті.
У 2023 році президент США Джо Байден і його дружина Джилл заробили 620 000 доларів, сплатили 146 600 доларів федерального прибуткового податку і 34 400 доларів податків штатів, а також пожертвували 20 000 доларів 17 благодійним організаціям, у тому числі 5 000 доларів Фонду Бо Байдена.
Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, перебуває під слідством федеральних органів влади США у зв'язку з потенційною роллю платформ у сприянні нелегальному продажу та розповсюдженню наркотиків.
Есмінець ВМС США "Френк С. Бессон" перевозить обладнання для створення тимчасового доку поблизу Гази для доставки життєво необхідної гуманітарної допомоги в рамках ініціативи США зі сприяння наданню допомоги регіону.
Ніккі Хейлі з невеликим відривом перемогла на праймеріз республіканців у Вермонті. В іншому експрезидент і чинний глава Білого дому здобували одну перемогу за іншою.
Згідно з результатами підрахунку голосів, Трамп переміг на виборах у Вірджинії та Північній Кароліні у вівторок.
Міністр оборони Ллойд Остін планує повернутися до Пентагону 30 січня після того, як був відсутній через лікування раку простати. 70-річний Остін публічно не обговорював проблеми зі здоров'ям.