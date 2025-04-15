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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161788 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139672 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142423 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136414 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136263 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196752 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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У США оскаржують мита Трампа: малий бізнес звинувачує президента в перевищенні повноважень

Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до суду, вимагаючи скасувати мита Трампа. П'ять малих підприємств стверджують, що мита завдали їм фінансових збитків.

Новини Світу • 15 квітня, 02:16 • 3220 перегляди

Адміністрація Трампа планує військовий парад у Вашингтоні до дня народження президента та 250-річчя Армії США - The Hill

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

Новини Світу • 8 квітня, 14:09 • 9447 перегляди

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

У Вірджинії знайшли мертвою колишнього прокурора США Джесіку Абер. Причина смерті поки не повідомляється, поліція проводить розслідування.

Новини Світу • 23 березня, 07:47 • 239756 перегляди

США розгорнули військовий корабель ВМС на місії на кордоні з Мексикою на тлі імміграційної політики Трампа

Есмінець USS Gravely, який боровся з хуситами, тепер патрулює кордон США та Мексики. Це частина зусиль адміністрації Трампа з придушення міграційної політики.

Новини Світу • 17 березня, 07:33 • 17690 перегляди

Секретна база ЦРУ випадково потрапила до списку продажу урядових будівель - ЗМІ

База ЦРУ у Вірджинії помилково з'явилася у списку продажу урядових будівель від DODGE Ілона Маска. У будівлі зберігається понад 35 000 предметів родини Обами та інші секретні матеріали.

Новини Світу • 9 березня, 15:59 • 27758 перегляди

Авіакатастрофа у Вашингтоні: армійський вертоліт використовувався як "таксі" для VIP-персон

Армійський вертоліт Black Hawk, що зіткнувся з пасажирським літаком у Вашингтоні, виконував функції VIP-таксі. Гелікоптер належав до 12-го авіабатальйону та використовувався для транспортування вищого керівництва США.

Новини Світу • 1 лютого, 20:39 • 54615 перегляди

Авіакатастрофа у Вашингтоні: пасажирський літак і військовий вертоліт після зіткнення впали у річку

Літак American Airlines з 64 пасажирами та вертоліт Black Hawk з трьома військовими зіткнулися над Вашингтоном. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак біля аеропорту Рейгана, проводиться рятувальна операція.

Новини Світу • 30 січня, 04:46 • 112976 перегляди

Біля Капітолію затримали чоловіка, який намагався підпалити свій автомобіль під час візиту Трампа

Поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити свій автомобіль біля Капітолію під час візиту Трампа. Того ж дня було затримано іншого чоловіка, який намагався пронести мачете до Центру відвідувачів.

Новини Світу • 9 січня, 07:51 • 19577 перегляди

У США виявили рекордну схованку бомб у будинку прихильника теорій змови

У Вірджинії знайдено понад 150 саморобних вибухових пристроїв у будинку чоловіка, який втратив пальці через вибухівку. Підозрюваний зберігав бомби в гаражі та рюкзаку, а також нестабільну вибухівку в морозильній камері.

Новини Світу • 1 січня, 06:51 • 25937 перегляди

Фактично усі виборчі дільниці в США зачинились: попередні результати

У США закрились майже всі виборчі дільниці, підраховуються перші голоси. За попередніми результатами у більшості штатів лідирує Дональд Трамп, випереджаючи Камалу Гарріс.

Новини Світу • 6 листопада, 00:59 • 25669 перегляди

Ураган Хелен: пошуки вцілілих тривають у Північній Кароліні

Пошуково-рятувальні команди працюють у гірських районах Північної Кароліни після урагану Хелен. Ураган забрав життя щонайменше 140 людей у шести штатах, очікується зростання кількості жертв.

Новини Світу • 1 жовтня, 22:53 • 19674 перегляди

Ураган "Хелен" забрав життя не менше 90 людей у США

Південний схід США розпочав масштабне прибирання після урагану "Хелен". Стихія забрала близько 90 життів, залишила мільйони без електрики та спричинила збитки на суму до 100 мільярдів доларів.

Новини Світу • 30 вересня, 05:32 • 18962 перегляди

У США постав перед судом чоловік, який погрожував Гарріс вбивством

66-річному Френку Карілло висунуто звинувачення у численних погрозах віцепрезидентці США Камалі Гарріс. Під час обшуку в його будинку виявлено зброю та тисячі патронів.

Новини Світу • 6 серпня, 07:12 • 9466 перегляди

ФБР розслідує напад на Трампа як внутрішній тероризм

ФБР розслідує стрілянину на мітингу Трампа як потенційний внутрішній теракт і замах на вбивство.

Політика • 15 липня, 02:25 • 111858 перегляди

ФБР розкрило деталі замаху на Трампа

ФБР розслідує спробу вбивства Дональда Трампа на мітингу в Пенсильванії стрільцем-одинаком Томасом Метью Круксом, який відкрив вогонь з гвинтівки, придбаної його батьком.

Політика • 14 липня, 22:17 • 23065 перегляди

Конгресвумен Спартц звинуватили у пронесенні вогнепальної зброї через систему безпеки аеропорту

Республіканську представницю Вікторію Спартц звинувачують у пронесенні вогнепальної зброї через службу безпеки в міжнародному аеропорту Вашингтона імені Даллеса.

Політика • 2 липня, 13:28 • 21602 перегляди

США відкликають звинувачення проти Ассанжа після винесення йому вироку

Джуліан Ассанж визнав себе винним за звинуваченням у шпигунстві, і США знімуть з нього всі інші звинувачення після винесення вироку.

Політика • 26 червня, 01:23 • 32297 перегляди

Пентагон замовив розробку систем для морських дронів на 982 млн доларів

Міністерство оборони США уклало контракти на суму 982 мільйони доларів з 49 компаніями на розробку систем і постачання обладнання для морських безпілотників, включаючи бойове обладнання, датчики, системи управління і логістичну підтримку, з терміном виконання робіт до лютого 2025 року і, можливо, продовженням до лютого 2030 року.

Війна • 15 червня, 01:50 • 51931 перегляди

Руйнівні торнадо обрушилися на Меріленд у США: з'явилося відео з дрона

Кілька торнадо пронеслися в Меріленді в середу, завдавши значної шкоди будинкам і травмувавши людину в районі Монтгомері.

Новини Світу • 6 червня, 07:15 • 26705 перегляди

У США шторми призвели до масових перебоїв зі світлом у Техасі після негоди на вихідних з 24 жертвами

Сильні шторми з руйнівним вітром і градом розміром з бейсбольний м'яч обрушилися на Техас, залишивши без електрики понад мільйон будинків і підприємств, в той час як США оговтувалися від негоди, що забрали життя щонайменше 24 людей у 7 штатах на вихідних у День пам'яті.

Новини Світу • 29 травня, 06:38 • 26638 перегляди

Байден та його дружина заробили торік $620 тисяч

У 2023 році президент США Джо Байден і його дружина Джилл заробили 620 000 доларів, сплатили 146 600 доларів федерального прибуткового податку і 34 400 доларів податків штатів, а також пожертвували 20 000 доларів 17 благодійним організаціям, у тому числі 5 000 доларів Фонду Бо Байдена.

Економіка • 16 квітня, 02:35 • 27529 перегляди

WSJ: США розслідують роль Facebook та Instagram у продажі наркотиків

Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, перебуває під слідством федеральних органів влади США у зв'язку з потенційною роллю платформ у сприянні нелегальному продажу та розповсюдженню наркотиків.

Здоров'я • 17 березня, 02:50 • 37033 перегляди

США відправили корабель для доставки гуманітарної допомоги в Газу

Есмінець ВМС США "Френк С. Бессон" перевозить обладнання для створення тимчасового доку поблизу Гази для доставки життєво необхідної гуманітарної допомоги в рамках ініціативи США зі сприяння наданню допомоги регіону.

Новини Світу • 11 березня, 07:41 • 24369 перегляди

У "супервівторок" республіканка Ніккі Хейлі перешкоджає тріумфальному маршу Трампа

Ніккі Хейлі з невеликим відривом перемогла на праймеріз республіканців у Вермонті. В іншому експрезидент і чинний глава Білого дому здобували одну перемогу за іншою.

Новини Світу • 6 березня, 08:32 • 33140 перегляди

Трамп переміг у Вірджинії та Північній Кароліні під час "супервівторка"

Згідно з результатами підрахунку голосів, Трамп переміг на виборах у Вірджинії та Північній Кароліні у вівторок.

Політика • 6 березня, 01:33 • 34783 перегляди

Reuters: глава Пентагону Остін повернеться на роботу наступного тижня після хвороби

Міністр оборони Ллойд Остін планує повернутися до Пентагону 30 січня після того, як був відсутній через лікування раку простати. 70-річний Остін публічно не обговорював проблеми зі здоров'ям.

Новини Світу • 27 січня, 01:25 • 25910 перегляди