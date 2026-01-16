США дозволять IT-компаніям будувати інфраструктуру генерації світла

Адміністрація президента США Трампа розробила план для збільшення генерації електроенергії для дата-центрів програм штучного інтелекту. Серед рішень — екстрений аукціон для техгігантів для будівництва ними інфраструктури з генерації електроенергії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Екстрений аукціон проведуть за результатами угоди між губернаторами штатів, адміністрацією Трампа та оператором енергосистеми США, PJM Interconnection LLC. Аукціон дозволить технологічним компаніям брати участь у торгах за 15-річними контрактами на нові потужності з виробництва електроенергії.

Ці потужності необхідні дата-центрам, які працюють для програм штучного інтелекту як ChatGPT, Grok, Gemini тощо. Дата-центри збільшують попит на електроенергію, але оператори енергосистеми, як PJM, повільно запроваджують нову інфраструктуру для генерації через її малу кількість.

Також великий попит на електроенергію від дата-центрів технологічних гігантів створює проблеми для інших споживачів електроенергії. У США слабкий контроль за цінами на електроенергію, тому побутові споживачі вже почали отримувати платіжні квитанції з новими тарифами на електроенергію через те, що живуть поруч з дата-центрами у штатах Пенсильванія та Вірджинія.

В адміністрації Трампа також сподіваються, що технологічні гіганти зможуть зафіксувати необхідну їм електроенергію. Будівельні підрядники також матимуть більше впевненості у проєктах генерації електроенергії, адже контракти будуть розраховані на 15 років.

"Енергетику не можна відокремити від нашої економіки. Надійна, доступна та безпечна енергетика є ключем до зниження інфляції", — прокоментували цей план в адміністрації Трампа журналістам.

