18:27 • 4086 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 7058 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 11797 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 14738 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 32126 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 29770 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26872 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25358 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24327 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34329 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
УНН Lite
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 1428 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 18864 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 24055 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 35707 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 56491 перегляди
США дозволять IT-компаніям будувати інфраструктуру генерації світла

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Адміністрація Трампа розробила план для збільшення генерації електроенергії для дата-центрів ШІ. Техгіганти зможуть брати участь в екстреному аукціоні для будівництва інфраструктури.

США дозволять IT-компаніям будувати інфраструктуру генерації світла

Адміністрація президента США Трампа розробила план для збільшення генерації електроенергії для дата-центрів програм штучного інтелекту. Серед рішень — екстрений аукціон для техгігантів для будівництва ними інфраструктури з генерації електроенергії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Екстрений аукціон проведуть за результатами угоди між губернаторами штатів, адміністрацією Трампа та оператором енергосистеми США, PJM Interconnection LLC. Аукціон дозволить технологічним компаніям брати участь у торгах за 15-річними контрактами на нові потужності з виробництва електроенергії.

Ці потужності необхідні дата-центрам, які працюють для програм штучного інтелекту як ChatGPT, Grok, Gemini тощо. Дата-центри збільшують попит на електроенергію, але оператори енергосистеми, як PJM, повільно запроваджують нову інфраструктуру для генерації через її малу кількість.

Також великий попит на електроенергію від дата-центрів технологічних гігантів створює проблеми для інших споживачів електроенергії. У США слабкий контроль за цінами на електроенергію, тому побутові споживачі вже почали отримувати платіжні квитанції з новими тарифами на електроенергію через те, що живуть поруч з дата-центрами у штатах Пенсильванія та Вірджинія.

"Момент ChatGPT для фізичного ШІ майже настав": Nvidia представила свою технологію для безпілотних авто06.01.26, 15:19 • 2895 переглядiв

В адміністрації Трампа також сподіваються, що технологічні гіганти зможуть зафіксувати необхідну їм електроенергію. Будівельні підрядники також матимуть більше впевненості у проєктах генерації електроенергії, адже контракти будуть розраховані на 15 років.

"Енергетику не можна відокремити від нашої економіки. Надійна, доступна та безпечна енергетика є ключем до зниження інфляції", — прокоментували цей план в адміністрації Трампа журналістам.

X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15.01.26, 09:20 • 35710 переглядiв

Ольга Розгон

