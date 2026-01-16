США разрешат IT-компаниям строить инфраструктуру для генерации света

Администрация президента США Трампа разработала план по увеличению генерации электроэнергии для дата-центров программ искусственного интеллекта. Среди решений — экстренный аукцион для техгигантов для строительства ими инфраструктуры по генерации электроэнергии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Экстренный аукцион проведут по результатам соглашения между губернаторами штатов, администрацией Трампа и оператором энергосистемы США, PJM Interconnection LLC. Аукцион позволит технологическим компаниям участвовать в торгах по 15-летним контрактам на новые мощности по производству электроэнергии.

Эти мощности необходимы дата-центрам, которые работают для программ искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, Grok, Gemini и т.д. Дата-центры увеличивают спрос на электроэнергию, но операторы энергосистемы, как PJM, медленно внедряют новую инфраструктуру для генерации из-за ее малого количества.

Также большой спрос на электроэнергию от дата-центров технологических гигантов создает проблемы для других потребителей электроэнергии. В США слабый контроль за ценами на электроэнергию, поэтому бытовые потребители уже начали получать платежные квитанции с новыми тарифами на электроэнергию из-за того, что живут рядом с дата-центрами в штатах Пенсильвания и Вирджиния.

В администрации Трампа также надеются, что технологические гиганты смогут зафиксировать необходимую им электроэнергию. Строительные подрядчики также будут иметь больше уверенности в проектах генерации электроэнергии, ведь контракты будут рассчитаны на 15 лет.

"Энергетику нельзя отделить от нашей экономики. Надежная, доступная и безопасная энергетика является ключом к снижению инфляции", — прокомментировали этот план в администрации Трампа журналистам.

