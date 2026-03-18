Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне РФ против Украины для противодействия Китаю

Администрация Трампа считает, что побуждение России прекратить войну в Украине может в конечном итоге сместить мировой порядок от Китая, сообщает Politico, пишет УНН.

Президент Дональд Трамп часто раздражал европейских союзников своими откровенными мольбами к российскому президенту Владимиру Путину и резкими словами в адрес Президента Украины Владимира Зеленского. Но за этим кажущимся дисбалансом стоит долгосрочная стратегическая цель — противодействие Китаю. Администрация Трампа считает, что стимулирование России к прекращению войны в Украине, ее возвращение экономически и засыпание ее инвестициями США могут в конечном итоге сместить мировой порядок от Китая — говорится в публикации.

Как пишет издание, "это авантюра, и украинцы этим обеспокоены, но она подчеркивает убеждение администрации в том, что самой большой геополитической угрозой, с которой сталкиваются Соединенные Штаты и Запад, является Китай, а не Россия Путина". "Хотя противодействие Китаю — не единственная причина, почему администрация хочет прекращения огня, она помогает объяснить, почему после более чем 15 месяцев безрезультатных переговоров и многочисленных угроз отказаться от сделки, команда президента — специальный посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер — продолжают искать прорыва", отмечает издание.

Чиновник администрации Трампа, которому предоставлена анонимность для обсуждения текущих переговоров, заявил, что поиск "способа сближения с Россией" может создать "другой баланс сил с Китаем, который может быть очень и очень выгодным".

О желании администрации использовать мирные переговоры по войне РФ против Украины для противодействия Китаю ранее не сообщалось, отмечает издание.

"Но многие наблюдатели считают, что этот план имеет мало шансов на успех — по крайней мере, пока Путин и китайский лидер Си Цзиньпин остаются у власти". "А идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает обеспокоенность в Украине", сказал украинский чиновник, которому предоставлена анонимность для обсуждения дипломатических вопросов.

"У нас уже были такие попытки в прошлом, и это ни к чему не привело, — сказали они. — Германия имела [Ostpolitik, политику Германии в отношении Востока], а теперь Россия ведет самую смертоносную войну в Европе".

А когда дело доходит до ставки на раскол Китая и России, украинский чиновник отметил, что обе страны "имеют одну общую [вещь], которую невозможно победить — они ненавидят США как символ демократии".

"Тем не менее, эта стратегия соответствует более широким внешнеполитическим инициативам администрации, направленным по крайней мере частично на противодействие китайскому влиянию", пишет издание. "Вывод из власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро и давление на правительство Кубы до предела краха уменьшают влияние Китая в Западном полушарии. Администрация угрожала Панаме, которая вышла из инициативы китайского лидера Си "Пояс и путь" через месяц после вступления Трампа в должность и назвала соглашение Перу с Китаем по его глубоководному порту в Чанкае "поучительной историей"", отмечает издание.

А удар по Ирану изменил потенциал импорта нефти Китаем, поскольку Тегеран поставлял Пекину более 13 процентов его нефти в 2025 году, как сообщает Reuters. Действительно, чиновник администрации Трампа отметил, что между Венесуэлой, Ираном и Россией Китай покупал нефть по ценам ниже рыночных, субсидируя свое потребление "на сумму более 100 миллиардов долларов в год в течение последних нескольких лет", пишет издание.

"Итак, это была огромная субсидия для Китая, поскольку он мог покупать нефть из этих мест на черном рынке, иногда на 30 долларов за баррель дешевле, чем на спотовом рынке", – сказал собеседник.

"Даже несмотря на сообщения о том, что Россия обменивается разведывательными данными с Ираном, США и Россия продолжают переговоры. Уиткофф и Кушнер встретились на прошлой неделе с Кириллом Дмитриевым, главным советником Путина", указывает издание. Россияне назвали встречу "продуктивной". Уиткофф сказал, что они продолжат переговоры. "Эти переговоры и более широкие усилия по противодействию Китаю сейчас происходят под призраком того, что Трамп обратится к нескольким странам, включая Китай, с просьбой о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива", пишет издание.

Стратегия национальной безопасности США, опубликованная в ноябре, довольно много говорила о Китае, хотя Пекин в ней часто не упоминается напрямую. Многие законодатели США — из обеих партий — считают Китай самой серьезной долгосрочной угрозой для мировой мощи Америки.

"В США существует давняя стратегическая точка зрения, которая утверждает, что совместная работа России и Китая вовсе не соответствует нашим интересам, и мы ищем способы разделить их или, по крайней мере, тактически сотрудничать с партнером, который представляет меньшую долгосрочную стратегическую угрозу для нас", - сказал Александр Грей, руководитель аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его первого срока.

Грей, который сейчас является генеральным директором консалтинговой фирмы American Global Strategies, сравнил эти усилия с бывшим государственным секретарем США и советником президента США по национальной безопасности Генри Киссинджером, который возглавлял поездку президента Ричарда Никсона в Китай во время Холодной войны, чтобы оторвать эту страну от Советского Союза.

Государственный департамент США отказался комментировать этот отчет. Однако представитель Государственного департамента США ранее заявлял, что экономические связи Китая со странами Латинской Америки представляют "угрозу национальной безопасности" для США, которую администрация активно пытается смягчить. Белый дом отказался от комментариев.

Фред Флейтц, еще один руководитель аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его первого срока и ныне вице-председатель по вопросам американской безопасности в America First Policy Institute, отметил, что президент США "давил на Путина, чтобы тот прекратил войну для нормализации отношений России с США и Европой", и хочет, чтобы Россия снова присоединилась к G8.

"Понятно, что Трамп хочет найти способ прекратить войну в Украине и мирно сосуществовать с Россией", - сказал Флейтц. - Но я также считаю, что он правильно рассматривает растущий российско-китайский альянс как гораздо большую угрозу для безопасности США и мира, чем война в Украине, и поэтому хочет найти способы улучшить отношения между США и Россией, чтобы ослабить или разорвать этот альянс".

Другие, однако, остаются скептически настроенными. Крейг Синглтон, старший директор китайской программы в Foundation for Defense of Democracies, сказал, что цель разорвать отношения между Россией и Китаем "привлекательна в теории, но на практике партнерство между Москвой и Пекином является неизменным".

"Очевидно, что нет ничего плохого в испытании дипломатии, и президент Трамп — это заключатель сделок. Но история, вероятно, показывает, что это на самом деле не приведет к особым результатам, — добавил Синглтон. — Вероятным результатом [с Россией] будет ограниченное тактическое сотрудничество с США, а не какой-то прочный разрыв с Пекином".

А Китай стремится сохранить Россию как союзника и младшего партнера в своих отношениях как противовес западным державам, пишет издание. Министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил эти отношения на пресс-конференции этого месяца, заявив: "В меняющемся и турбулентном мире китайско-российские отношения остаются прочными несмотря на все трудности".

Государственный секретарь США Марко Рубио вскоре после своего утверждения намекнул на более широкую стратегию, заявив в интервью, что "ситуация, когда россияне постоянно являются младшим партнером Китая, вынуждены делать все, что Китай говорит, что им нужно делать, из-за своей зависимости от них", не является "хорошим результатом" для России, США или Европы.

Но Рубио, как и чиновник администрации Трампа, которому предоставлена анонимность для обсуждения текущих переговоров, признали, что полный разрыв этих связей будет трудной задачей.

"Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их от отношений с Китаем", – сказал Рубио в феврале прошлого года.

Адам Савит, директор по вопросам китайской политики в America First Policy Institute, утверждал, что "Россия имеет незначительное значение, но она не будет решающей переменной в соперничестве между США и Китаем", и что "центром притяжения является Восточная Азия".

"Россия предоставляет Китаю стратегическую глубину, дружественный кордон, поставки энергоносителей и второй фронт в Украине, чтобы отвлечь внимание Запада, - сказал он. - Сближение с Россией может усложнить стратегическое положение Китая, но Москва является приходящим в упадок государством и твердо является младшим партнером в этих отношениях".

