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Грузинская кухня и ее главные секреты популярности

Киев • УНН

 • 1920 просмотра

Грузинская кухня известна уникальными специями, соусами и традициями застолья супра. Основу меню составляют хачапури, хинкали и разнообразные виды сыров.

Грузинская кухня и ее главные секреты популярности

Грузинская кухня давно перестала быть гастрономической визитной карточкой лишь одной страны. Сегодня хачапури, хинкали и чурчхела известны далеко за пределами Кавказа, а рестораны с грузинскими блюдами открываются по всему миру. Ее секрет заключается не только в ярких вкусах и обилии специй, но и в многовековых традициях, которые передаются поколениями. Подробнее об особенностях и тонкостях грузинской кухни - расскажет УНН.

История и особенности грузинской кухни

Грузинская кухня формировалась на протяжении многих веков под влиянием различных народов и культур. Ее развитие определяли не только исторические события, а и географическое расположение страны. Благодаря этому в местных блюдах можно увидеть сочетание традиций Кавказа, Азии и Причерноморья. В то же время грузинская кухня сохранила собственную самобытность и легко узнаваема среди других.

Важную роль сыграли и природные особенности регионов. Западная и Восточная Грузия имеют разные кулинарные традиции, которые заметны даже сегодня. На западе более распространены блюда из кукурузной муки, в частности лепешки мчади, тогда как на востоке отдают предпочтение пшеничному хлебу. Отличаются и мясные предпочтения. Если для восточных регионов характерны блюда из говядины и баранины, то на западе чаще готовят птицу.

Особенностью грузинской кухни стало умение сочетать разные вкусы. Во многих блюдах можно одновременно почувствовать острые, пряные, кислые и даже сладкие нотки. Именно эта игра контрастов сделала грузинскую гастрономию известной далеко за пределами страны.

Специи, зелень и соусы как главный секрет вкуса

Одна из причин популярности грузинской кухни - обилие ароматных специй и свежей зелени. Для приготовления блюд используют хмели-сунели, сванскую соль, уцхо-сунели и другие традиционные приправы. Не менее важными ингредиентами являются укроп, петрушка, базилик, мята и кинза. Именно кинза считается одной из самых любимых трав у грузин и часто появляется даже в самых простых салатах.

Отдельное место занимают соусы. В грузинской кухне они не являются лишь дополнением к блюду, а выступают полноценной частью рецепта. Самыми известными остаются ткемали, сацебели и аджика. Для их приготовления используют овощи, ягоды, фрукты, зелень, чеснок и специи. Во многих рецептах присутствуют грецкие орехи, которые являются одним из символов местной гастрономии.

Интересно, что один и тот же соус может подаваться к разным блюдам. Именно поэтому грузинский стол сложно представить без нескольких видов ароматных дополнений, которые помогают по-новому раскрыть вкус мяса, овощей или выпечки.

Самые известные национальные блюда Грузии

Когда речь заходит о грузинской кухне, первыми обычно вспоминают хачапури и хинкали, так как именно эти блюда стали настоящими гастрономическими символами страны. Хачапури представляет собой выпечку с сырной начинкой, но в зависимости от региона ее готовят по-разному. Самыми известными остаются имеретинский, мегрельский и аджарский варианты. Последний легко узнать по форме лодочки с сыром и яйцом посередине.

Не менее популярны и хинкали. Их часто называют грузинским аналогом пельменей, хотя технология приготовления и вкус существенно отличаются. Внутри хинкали содержится не только начинка, но и ароматный бульон. Именно поэтому есть их нужно особым способом, чтобы не потерять ни одной капли сока. Среди мясных блюд особое место занимают шашлык мцвади, сациви, чахохбили, купаты и хашлама. Многие из них готовятся по рецептам, которые передаются в семьях из поколения в поколение. При этом грузинская кухня не ограничивается только мясом. Большой популярностью пользуются лобио из фасоли, овощные пхали, блюда из баклажанов и каша гоми - довольно густая каша из кукурузной муки грубого помола.

Сыр, сладости и традиции застолья

Грузия известна не только основными блюдами, но и разнообразием сыров. Практически каждый регион имеет собственные рецепты и технологии производства. Самым известным остается сулугуни, который используют как самостоятельную закуску и как начинку для выпечки. Также популярностью пользуются имеретинский сыр, надуги и другие местные сорта.

Особого внимания заслуживают грузинские десерты. Самой известной сладостью считается чурчхела - это орехи, нанизанные на нить и покрытые загущенным виноградным соком. Также среди популярных лакомств известны на весь мир козинаки, пахлава, а также назуки и пеламуши. Большинство десертов готовится с использованием орехов, меда или фруктов.

Важной частью грузинской культуры является застолье, которое называют супрой - так называют  традиционную грузинскую гастрономическую трапезу, которая является настоящим социальным ритуалом. Супра объединяет не только еду, но и общение, традиции и многочисленные тосты. Особую роль во время таких встреч исполняет тамада - человек, который ведет застолье и поддерживает его атмосферу. Именно поэтому грузинская кухня является значительно большим явлением, чем просто набор рецептов.

Почему грузинская кухня остается популярной в мире

Секрет популярности грузинской кухни заключается в сочетании простых продуктов, ярких вкусов и многовековых традиций. Здесь одинаково важны и мясные блюда, и овощные закуски, и выпечка, и десерты. Обилие зелени, ароматных специй и натуральных ингредиентов делает ее узнаваемой и разнообразной.

В то же время грузинская кухня остается глубоко связанной с культурой страны. Каждое блюдо имеет собственную историю, а многие рецепты до сих пор готовятся по старинным традициям. Именно поэтому знакомство с грузинской гастрономией позволяет лучше понять характер и образ жизни народа.

Сегодня грузинские рестораны можно найти практически в любой стране мира. Однако настоящая ценность этой кухни заключается в философии гостеприимства, которая остается ее неотъемлемой частью на протяжении веков.

Топ-10 интересных фактов о грузинской кухне

В 2011 году Грузия запатентовала хачапури как элемент национального культурного наследия. Таким образом страна закрепила за собой право называться родиной знаменитой сырной выпечки.

В разных уголках Грузии хачапури  готовят по-своему.

По традиции хинкали не режут ножом и не едят вилкой. Сначала надкусывают тесто, выпивают бульон внутри, а уже потом съедают начинку.

Грузинские супы отличаются от европейских. В них часто используют яйца, муку и насыщенные бульоны, а овощей может быть значительно меньше, чем в привычных для украинцев супах.

Кухня Грузии богата блюдами из баклажанов. Их жарят, запекают и готовят с ореховой пастой.

Сыр в Грузии не только едят сырым - его жарят, коптят, запекают и используют как основной ингредиент многих блюд. В каждом регионе существуют собственные сорта сыра.

Чурчхела когда-то была едой для дальних походов. Благодаря высокой питательности и длительному сроку хранения это лакомство из орехов и виноградного сока часто брали с собой в дорогу.

Грузинская кухня может сочетать сразу несколько разных вкусов в одном блюде. Кислый гранатовый сок, острый перец, ароматные травы, орехи и мясо могут гармонично сочетаться в одном рецепте, создавая характерный для Грузии вкусовой баланс.

Вино является неотъемлемой частью грузинской гастрономии. Страна считается одним из древнейших винодельческих регионов мира.

Большое значение в грузинской кухне имеет хлеб. Его выпекают по особой технологии в специальных глиняных печах – тонэ, что придает ему особый вкус.

Алла Киосак

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