Перед зимой РФ планирует значительно увеличить производство баллистических ракет — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым министром обороны Великобритании Весом Стритингом. Глава государства подчеркнул, что главный приоритет сегодня — противобаллистическая защита, поскольку перед зимой агрессор планирует значительно увеличить производство баллистических ракет, передает УНН со ссылкой на ОП.

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Глава государства поблагодарил за первый визит в нашу страну в такое сложное время, что является важным сигналом поддержки для украинцев.

"Рад с вами познакомиться и очень вас благодарю. Благодарю вашего Премьер-министра, народ Соединенного Королевства за большую поддержку. Мы очень гордимся тем, что у нас действительно сильные отношения, и мы уважаем друг друга", — отметил Глава государства.

Вес Стритинг отметил, что для него честь быть в Украине, передать сигнал неизменной, единодушной поддержки со стороны его страны, встретиться с украинскими спасателями, военными и гражданскими.

"Я очень рад, что вы были первым гостем нашего Премьер-министра. Я думаю, что это ощущение передается не только в рамках правительства Британии, но, как вы знаете, и среди всех партий в Палате представителей нашего парламента, а также по всей стране. Я знаю, что вы ощущали это во время многих ваших визитов в Британию — насколько глубока поддержка лично вашего лидерства и вашего народа", — сказал он.

Президент проинформировал Веса Стритинга о последствиях российских массированных обстрелов, в частности об атаке этой ночью.

"Эта ночь снова является сигналом, что перед зимой нам нужны единодушие и сильная поддержка со стороны вашей страны и других европейских друзей. Это также сигнал, который Россия подает нам и миру, что они не хотят заканчивать. И я думаю, что они хотят продолжать и наращивать эскалацию, используя баллистические ракеты", — отметил Владимир Зеленский.

Добавим

Глава государства подчеркнул, что главный приоритет сегодня — противобаллистическая защита и поиск путей, как ее обеспечить. Ведь перед зимой агрессор планирует значительно увеличить производство баллистических ракет. Украина надеется как на своих партнеров, так одновременно и на развитие собственных возможностей в защите жизни. Речь прежде всего идет о создании противобаллистической системы, но для этого нужно время.

Во время встречи обсудили возможности для совместного производства некоторых видов вооружения.

Отдельное внимание — санкциям против российских предприятий, занимающихся производством баллистических ракет. Президент акцентировал, что все усилия, направленные на ослабление военной машины России и ее ставки на баллистический террор, имеют значение, резюмировали в ОП.