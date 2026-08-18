Ирина Терех
Украина прекратила сообщать о количестве российских ракет из соображений безопасности. Киеву нужно больше перехватчиков от союзников, особенно Patriot.
Украина работает над собственным противобаллистическим проектом Freyja, которым руководит оборонная компания Fire Point. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая задача государства — защитить производственные мощности от российских ударов.
Запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года. В Fire Point опровергли фейковые сообщения о якобы готовности «закрыть небо от баллистики до конца месяца» и заявили, что такие манипуляции дискредитируют работу над проектом.
Дроны-камикадзе разных классов меняют военную экономику, где стоимость средства сопоставляется с ценностью цели. Стоимость БПЛА зависит от задач, дальности, веса боевой части, устойчивости к РЭБ и ряда других показателей.
Украинская компания Fire Point начала интеграцию компонентов от 13 европейских партнеров в систему Freyja. Перехват первой баллистической ракеты планируется до середины 2027 года.
Оружие без реальных испытаний не имеет смысла, именно поэтому сейчас в Украине испытывается вооружение против будущих угроз, считает Ирина Терех.
CEO Fire Point Ирина Терех заявила, что европейская бюрократия представляет большую угрозу для обороны Европы, чем россияне. Она призвала упростить процедуры для реализации совместных проектов, в частности противоракетного щита Freyja.
Компания Fire Point инвестирует сотни миллионов гривен прибыли от серийных дронов и ракет в разработку баллистических ракет FP-7 и FP-9.
Компания Fire Point производит 100 дальнобойных ракет Flamingo и тысячи беспилотников ежемесячно. Её продукция используется в ежедневных атаках на цели в российском тылу.
Президент Украины заявил о нехватке ракет к ЗРК Patriot из-за ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул необходимость ускорения обеспечения ПВО в связи с наращиванием россией производства баллистических ракет.
Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что ракета Flamingo поразила завод "Авиатек" в Кирове. Предприятие производит компоненты для систем ПВО "Тор" и ракет Х-101.
Украина и Европа должны получить защиту, соответствующую потенциальным угрозам.
Ирина Терех подчеркнула важность ежедневного повторения поражений целей на территории рф.
Украине есть что предложить европейским партнерам, и проект FREYJA — это не только защита украинского неба, но и ответ на угрозу России для всей Европы.
Украинская оборонная компания представила ракету-перехватчик FP-7. x, на базе которой будет строиться антибаллистическая система FREYJA. Президент Зеленский представит эту систему на заседании Антибаллистической коалиции во Франции.
Президент Зеленский на саммите НАТО заявил, что украинские удары вглубь территории России стали новой реальностью.
Современная война — это не только изменения на поле боя, но и изменение подходов к разработке и внедрению новейшего вооружения.
В ЕС инициировали создание Европейского оборонного союза, к которому планируют привлечь Украину. Речь уже идет не только о беспилотных системах, но и о противодействии баллистике
Ирина Терех рассказала, что главной проблемой является противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Она подчеркнула необходимость автономных систем наведения для преодоления российской ПВО.
Европа начала осознавать, что необходимо эффективное и дешевое оружие, которое невозможно производить в условиях высокого бюрократического давления.
CEO Fire Point Ирина Терех заявила о стратегическом приоритете компании - технологической независимости и локализации 90% производства. Она подчеркнула необходимость независимости в критических электронных компонентах.
Ирина Терех назвала бюрократию ЕС препятствием для украинских технологий. Ракета Flamingo прошла сертификацию в Украине всего за пять недель.
Компания Fire Point готовит к выпуску баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Украина и Германия подписали соглашение о совместной разработке оборонных технологий.
Баллистическая ракета FP-7 проходит сертификацию, а запуск FP-9 ожидается до конца года. Fire Point также разрабатывает антибаллистический щит Freyja.
В Париже стартует Eurosatory-2026 с участием 2000 компаний. Украина представит собственные ракеты, дроны и новейшие роботизированные системы.
Европейский оборонный сектор нуждается в трансформации. Украина может предоставить примеры быстрого масштабирования эффективных решений в сфере вооружения.
На Eurosatory-2026 в Париже свои разработки покажут более 60 украинских компаний.
CEO Fire Point Ирина Терех призвала Европу к технологическому суверенитету. Она подчеркнула важность обновления ПО оружия и риски зависимости.
От 20 дронов в месяц до 260 в день. CEO и CTO Fire Point Ирина Терех рассказала, как украинская компания смогла масштабировать производство и локализовать большинство компонентов в Украине. Сегодня оружие её производства используется для поражения важных военных, логистических и промышленных объектов рф.
CEO и CTO компании Fire Point Ирина Терех призвала Европу пересмотреть подходы к обороне, инновациям и технологическому суверенитету. Она объяснила, почему бюрократия стала главной угрозой для оборонного развития, и как украинский опыт может стать ориентиром для будущей архитектуры безопасности Европы.