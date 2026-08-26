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ATACMS

Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire Point

Киев • УНН

 • 15639 просмотра

Силы обороны поразили НПЗ в нижегородской области и логистический хаб Wildberries в тамбовской области.

Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire Point

Силы обороны Украины ночью с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области и логистический хаб Wildberries в Тамбовской области рф. Об этом сообщила компания — производитель дальнобойных дронов Fire Point, пишет УНН.

"Силы обороны Украины поразили сразу две цели в рф с помощью БпЛА FP-1", — говорится в сообщении.

В Fire Point отметили, что НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в Кстове Нижегородской области, имеет мощность около 17 млн тонн нефти в год.

Логистический хаб Wildberries в Котовске Тамбовской области — площадью около 108 000 м², рассчитан на хранение до 54 млн единиц товаров.

Добавим

Накануне украинские военные с помощью FP-1 нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае рф. Ночью 22 августа этими же дальнобойными дронами поразили Новокуйбышевский НПЗ и первый логистический хаб российского маркетплейса Ozon в Самарской области рф. В Минобороны Украины отметили, что после ударов по Wildberries настала очередь Ozon.

Ранее Силы обороны Украины вывели из строя большинство крупных логистических центров российского маркетплейса Wildberries. Одна из последних целей — логистический узел компании в индустриальном парке "Коледино". Это был крупнейший по площади склад Wildberries — 250 тыс. кв. м.

По оценкам аналитиков, только прямые убытки Wildberries, которая за несколько недель потеряла около 20% складских мощностей, могут превысить 100 млрд рублей (1,24 млрд долл.), а в худшем случае — 200 млрд (2,45 млрд долл.). Кроме того, из-за оттока продавцов, многие из которых мгновенно потеряли бизнес и товары на сотни миллиардов рублей, оборот Wildberries уже сократился на четверть.

Издание The Bell сообщает, что общая потребность Wildberries в средствах может достигать 1,3 триллиона рублей (16,36 млрд долл.). Как минимум на такую сумму компании придется увеличить долг. Маркетплейс запросил помощи у государства, но пока неясно, в каком объеме поступит финансирование, поскольку дефицит федерального бюджета уже достиг 5,7 трлн рублей, что в 1,5 раза превышает план на весь год.

CEO и CTO Fire Point Ирина Терех отметила, что Украина способна оказать на врага реальное воздействие, а россияне понимают исключительно язык силы.

Евгений Царенко

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