СЕО Fire Point: єдина мова, яку розуміють росіяни, – мова сили

Склад Wildberries у Коледіно, після ураження дронами FP-1

Україна здатна справити на ворога реальний вплив, а росіяни розуміють виключно мову сили. Про це в інтерв'ю CBS News заявила СЕО та СТО Fire Point, вітчизняної компанії-виробника далекобійного озброєння, Ірина Терех, передає УНН.

Медіа вказує, що 60% дронів, які вражають цілі на території РФ, включаючи склади маркетплейсу Wildberries, виробляються саме Fire Point.

"Я не відчуваю себе жертвою в цій ситуації. Ми відчуваємо, що можемо дати дуже асиметричну відповідь, маючи обмежені ресурси, і водночас справляти реальний вплив", - заявила Терех, відповідаючи на запитання про те чи почувається вона краще від того, що зброя яку виробляє компанія повертає війну росіянам.

Вона також додала, що вже цього року, за її очікуваннями, балістика, над створенням якої працює Fire Point, зможе вдарити по території рф. На її думку, така зброя допоможе Україні вести перемовини з позиції сили.

"Єдине, що вони розуміють, єдина мова, яку вони розуміють, – це мова сили", - наголосила Терех.

Ірина Терех

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Атаки по Wildberries

Сили оборони України вивели з ладу більшість великих логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries. Одна з останніх цілей – логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно". Це був найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч м².

За оцінками аналітиків лише прямі збитки Wildberries, яка за кілька тижнів втратила близько 20% складських потужностей, можуть перевищити 100 млрд рублів (1,24 млрд дол.), а в гіршому випадку — 200 млрд (2,45 млрд дол.). Крім того, через відтік продавців, багато з яких миттєво втратили бізнес і товари на сотні мільярдів рублів, обіг Wildberries вже скоротився на чверть.

Видання The Bell повідомляє, що загальна потреба Wildberries у коштах може сягати 1,3 трильйона рублів (16,36 млрд дол.). Щонайменше на таку суму компанії доведеться збільшити борг. Маркетплейс запросив допомоги в держави, але поки не зрозуміло, в якому обсязі надійде фінансування, адже дефіцит федерального бюджету вже сягнув 5,7 трлн рублів, що в 1,5 раза перевищує план на весь рік.

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Чи може Wildberries потягти на дно фінансовий сектор рф?

Ймовірно кредитором виступить державний банк ВТБ, який давно активно співпрацює з маркетплейсом. Головний конструктор та співзасновник Fire Point Денис Штілерман зауважив, що маркетплейси – головні банківські позичальники.

За словами Штілермана, Wildberries є одним із найбільших корпоративних позичальників у росії, а ВТБ зробив ставку саме на розвиток цього маркетплейсу.

"У ВТБ і так були справи не дуже, а зараз трильйони рублів кредитів виявляться безповоротно втраченими. І це може покласти другий найбільший банк у росії. І це потрібно продовжувати", – переконаний головний конструктор Fire Point.

Економіст Віталій Шапран у коментарі УНН також підтвердив, що банк та маркетплейс тісно співпрацюють.

"ВТБ планував закрити діру в балансі за рахунок Wildberries, в свою чергу Wildberries користувався послугами страховиків, які були під контролем ВТБ. Атака на Wildberries зірвала поточні плани ВТБ, це встановлений факт", - каже він.

Фінансові показники установи погіршувалися ще до початку атак і продовжують падати. Банк уже повідомив про погіршення результатів: чистий прибуток за перше півріччя виявився майже на 20% нижчим за прогнозований, а очікування на другу половину року також були переглянуті у бік суттєвого зниження. Окрім того, банк вже почав обмежувати вкладникам доступ до грошей. За словами Шапрана, це вимушений захід, але він може бути довгостроковим.

За словами економіста, ВТБ може отримати ліквідність від російського Центробанку, однак той не поспішає щось робити, оскільки це дорого.

Російська економіка, що перебуває під впливом санкцій, вже зазнала суттєвого удару від уражень об'єктів нафтопереробної галузі. Дефіцит внутрішнього споживання пального досягає 35%. Тепер же захитався і фінансовий сектор.

"У кремля немає ніяких інструментів стабілізації, окрім як домовленостей з Іраном та хуситами дестабілізувати Близький Схід для зростання цін на нафту. Поточна економічна криза в рф зайшла дуже далеко і, як показує перше півріччя 2026 року, лікувати цю кризу можна високими цінами на російську нафту, але протягом досить тривалого періоду – від 6 місяців. Навряд чи це вдасться кремлю", – вважає Віталій Шапран.