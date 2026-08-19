СЕО Fire Point: єдина мова, яку розуміють росіяни, – мова сили

$44.780.0851.830.02
ukenru
22:05 • 112 перегляди
Атака на Київ: щонайменше четверо постраждалих, пошкоджена дитяча лікарня
20:59 • 11246 перегляди
"Це було варте того": один із співорганізаторів протестів на підтримку Федорова оголосив про їх завершення
19:07 • 16358 перегляди
Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління - Корецький
16:44 • 23807 перегляди
Мудрій повідомили про підозру, але не затримували - адвокат
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 40702 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
19 серпня, 14:50 • 32016 перегляди
У результаті ворожої атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали пораненняPhoto
19 серпня, 13:40 • 28798 перегляди
Водію Volkswagen повідомили про підозру за ДТП на зупинці в КиєвіPhotoVideo
19 серпня, 11:27 • 31280 перегляди
Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики
19 серпня, 10:46 • 30345 перегляди
Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех
19 серпня, 10:34 • 21034 перегляди
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
67%
746мм
Популярнi новини
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 35614 перегляди
рф верифікувала 79 осіб військових ЗСУ, які вважалися безвісти зниклими - ЛубінецьPhoto19 серпня, 15:04 • 5220 перегляди
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 27297 перегляди
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати16:55 • 19654 перегляди
У результаті атаки рф на Житомир кількість постраждалих зросла до 40, у МВС назвали імена загиблих поліцейськихPhoto18:50 • 11912 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати16:55 • 19744 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 40705 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 35711 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 49437 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 47870 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джефф Безос
Кім Чен Ин
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомир
Південна Корея
Китай
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 27391 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 56000 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 92463 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 96772 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 103369 перегляди
Актуальне
Золото
Bild
Фільм
ATACMS
Техніка

СЕО Fire Point: єдина мова, яку розуміють росіяни, – мова сили

Київ • УНН

 • 3244 перегляди

Україна здатна на відчутний асиметричний вплив на ворога і вже його чинить завдяки далекобійним ураженням.

СЕО Fire Point: єдина мова, яку розуміють росіяни, – мова сили
Склад Wildberries у Коледіно, після ураження дронами FP-1

Україна здатна справити на ворога реальний вплив, а росіяни розуміють виключно мову сили. Про це в інтерв'ю CBS News заявила СЕО та СТО Fire Point, вітчизняної компанії-виробника далекобійного озброєння, Ірина Терех, передає УНН

Медіа вказує, що 60% дронів, які вражають цілі на території РФ, включаючи склади маркетплейсу Wildberries, виробляються саме Fire Point. 

"Я не відчуваю себе жертвою в цій ситуації.  Ми відчуваємо, що можемо дати дуже асиметричну відповідь, маючи обмежені ресурси, і водночас справляти реальний вплив", - заявила Терех, відповідаючи на запитання про те чи почувається вона краще від того, що зброя яку виробляє компанія повертає війну росіянам. 

Вона також додала, що вже цього року, за її очікуваннями, балістика, над створенням якої працює Fire Point, зможе вдарити по території рф. На її думку, така зброя допоможе Україні вести перемовини з позиції сили. 

"Єдине, що вони розуміють, єдина мова, яку вони розуміють, – це мова сили", - наголосила Терех. 

                                                         Ірина Терех

Атака українських дронів: частина московської області залишилась без світла 18.08.26, 12:46 • 12833 перегляди

Атаки по Wildberries  

Сили оборони України вивели з ладу більшість великих логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries. Одна з останніх цілей – логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно". Це був найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч м².

За оцінками аналітиків лише прямі збитки Wildberries, яка за кілька тижнів втратила близько 20% складських потужностей, можуть перевищити 100 млрд рублів (1,24 млрд дол.), а в гіршому випадку — 200 млрд (2,45 млрд дол.). Крім того, через відтік продавців, багато з яких миттєво втратили бізнес і товари на сотні мільярдів рублів, обіг Wildberries вже скоротився на чверть.

Видання The Bell повідомляє, що загальна потреба Wildberries у коштах може сягати 1,3 трильйона рублів (16,36 млрд дол.). Щонайменше на таку суму компанії доведеться збільшити борг. Маркетплейс запросив допомоги в держави, але поки не зрозуміло, в якому обсязі надійде фінансування, адже дефіцит федерального бюджету вже сягнув 5,7 трлн рублів, що в 1,5 раза перевищує план на весь рік. 

Як удари по Wildberries перетворилися на новий фронт економічної війни – українські атаки хитають банківську систему рф31.07.26, 21:35 • 132282 перегляди

Чи може Wildberries потягти на дно фінансовий сектор рф? 

Ймовірно кредитором виступить державний банк ВТБ, який давно активно співпрацює з маркетплейсом. Головний конструктор та співзасновник Fire Point Денис Штілерман зауважив, що маркетплейси – головні банківські позичальники. 

За словами Штілермана, Wildberries є одним із найбільших корпоративних позичальників у росії, а ВТБ зробив ставку саме на розвиток цього маркетплейсу.

"У ВТБ і так були справи не дуже, а зараз трильйони рублів кредитів виявляться безповоротно втраченими. І це може покласти другий найбільший банк у росії. І це потрібно продовжувати", – переконаний головний конструктор Fire Point.

Економіст Віталій Шапран у коментарі УНН також підтвердив, що банк та маркетплейс тісно співпрацюють. 

"ВТБ планував закрити діру в балансі за рахунок Wildberries, в свою чергу Wildberries користувався послугами страховиків, які були під контролем ВТБ. Атака на Wildberries зірвала поточні плани ВТБ, це встановлений факт", - каже він. 

Фінансові показники установи погіршувалися ще до початку атак і продовжують падати. Банк уже повідомив про погіршення результатів: чистий прибуток за перше півріччя виявився майже на 20% нижчим за прогнозований, а очікування на другу половину року також були переглянуті у бік суттєвого зниження. Окрім того, банк вже почав обмежувати вкладникам доступ до грошей.  За словами Шапрана, це вимушений захід, але він може бути довгостроковим. 

За словами економіста, ВТБ може отримати ліквідність від російського Центробанку, однак той не поспішає щось робити, оскільки це дорого. 

Російська економіка, що перебуває під впливом санкцій, вже зазнала суттєвого удару від уражень об'єктів нафтопереробної галузі. Дефіцит внутрішнього споживання пального досягає 35%. Тепер же захитався і фінансовий сектор. 

"У кремля немає ніяких інструментів стабілізації, окрім як домовленостей з Іраном та хуситами дестабілізувати Близький Схід для зростання цін на нафту. Поточна економічна криза в рф зайшла дуже далеко і, як показує перше півріччя 2026 року, лікувати цю кризу можна високими цінами на російську нафту, але протягом досить тривалого періоду – від 6 місяців. Навряд чи це вдасться кремлю", – вважає Віталій Шапран. 

Юлія Мельник

Війна в УкраїніЕкономіка