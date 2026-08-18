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Атака українських дронів: частина московської області залишилась без світла 

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Українські безпілотники атакували московський регіон, залишивши понад 5 тисяч абонентів без електропостачання.

Атака українських дронів: частина московської області залишилась без світла 

Московський регіон з ночі перебував під атакою українських безпілотників. В "Мособленерго" повідомили про відключення від електропостачання понад 5 тисяч абонентів та 46 соціально значущих об'єктів, пише УНН

Відключення електропостачання відбулося у підмосковних містах Лікіно-Дульово та Орехово-Зуєво. Причиною називають "пошкодження електромережевого обладнання  електромережевої організації вищого рівня". 

OSINT-пабліки повідомляють про пожежі, зокрема і поблизу московського нафтопереробного заводу. Водночас вони підтверджують ураження чергового складу Wildberries. Як повідомили в українській компанії, що спеціалізується на виробництві далекобійного озброєння, Fire Point, мова йде про складську інфраструктуру в місті Обухово.

Також OSINTдослідники повідомляють, що низка пожеж, зокрема у житловій будівлі, виникла через невдалу роботу ППО по українських дронах. 

                               Дрон FP-1 у небі на московською областю 

Нагадаємо 

Сили оборони вже вивели з роботи з  7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. 

У ніч на 16 серпня після масштабної атаки безпілотників FP-1 на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно". Це був найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч м².  

За оцінками аналітиків лише прямі збитки Wildberries, яка за кілька тижнів втратила близько 20% складських потужностей, можуть перевищити 100 млрд рублів (1,24 млрд дол.), а в гіршому разі — 200 млрд (2,45 млрд дол.).  

Видання The Bell повідомляє, що загальна потреба Wildberries у коштах може сягати 1,3 трильйона рублів (16,36 млрд дол.).  Але постає питання - де взяти це фінансування, якщо дефіцит федерального бюджету вже сягнув 5,7 трлн рублів, що в 1,5 раза перевищує план на весь рік. Українські удари по складах найбільшого маркетплейса суттєво дестабілізують економічну ситуацію в рф, викликаючи також банкрутство серед сейлерів, які втратили товар. 

Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16.08.26, 17:39 • 105316 переглядiв

Юлія Мельник

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