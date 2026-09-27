Польща хоче завод Patriot і постійну військову базу США - ЗМІ

$44.9751.12
ukenru
12:54 • 564 перегляди
Без їжі, води та можливості виїхати: росіяни тримають в Олешках близько двох тисяч людей - ПрокудінVideo
10:32 • 11000 перегляди
У Києві через ворожу атаку пошкоджено головний офіс "Київстару" - що кажуть у компанії
09:35 • 13390 перегляди
рф за тиждень випустила по Україні понад 2200 ударних дронів, сьогодні двічі атакувала дата-центр у Києві - ЗеленськийVideo
08:05 • 15398 перегляди
Гоночна деталь у далекобійному дроні: як Fire Point адаптувала її для FP-1PhotoVideo
07:36 • 14762 перегляди
На Київщині після обстрілів погіршилась якість повітря - у яких містах вікна краще не відкривати
07:22 • 14099 перегляди
Великий обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня: що кажуть в ОП
27 вересня, 06:41 • 14196 перегляди
Масове застосування дронів-перехоплювачів в Україні очікують за кілька місяців - Буданов
27 вересня, 06:34 • 13120 перегляди
У Генштабі розкрили втрати окупантів за добу - скільки "відмінусували" військових та техніки
Ексклюзив
27 вересня, 05:15 • 15268 перегляди
У східних областях короткочасні дощі, а у західних туман - якої погоди сьогодні чекати українцям
27 вересня, 04:52 • 16592 перегляди
Український робот-евакуатор MAUL після підриву на міні та удару дрона зміг вивезти пораненого бійця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
51%
754мм
Популярнi новини
Що святкують 27 вересня в Україні та світі 27 вересня, 03:55 • 14350 перегляди
У Швейцарії голосують за жорсткіший нейтралітет: результат може змусити країну скасувати санкції проти рф27 вересня, 04:22 • 7358 перегляди
"АТЕШ" розвідав російський завод, продукцію якого використовують для виробництва БпЛАPhoto27 вересня, 04:58 • 4858 перегляди
В Іспанії спалахнув масштабний протест проти житлової кризи після виселення 87-річної жінки27 вересня, 05:44 • 10226 перегляди
Ворожа атака на Київ забрала життя чоловіка, на СТО спалахнула пожежаPhoto27 вересня, 05:58 • 13164 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 54623 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 71115 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 74646 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 65670 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 62428 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Прокудін Олександр Сергійович
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Донецьк
Іран
Реклама
УНН Lite
Стали відомі моторошні деталі загибелі путініста сергія сосєдова27 вересня, 02:06 • 20281 перегляди
Чоловік Лани Дель Рей показав рідкісні фото з їхнього весілля у другу річницю шлюбуPhoto27 вересня, 00:07 • 21018 перегляди
Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька26 вересня, 23:06 • 20141 перегляди
Тейлор Свіфт показала рідкісні кадри з поїздки з Тревісом Келсі до його рідного містаPhotoVideo26 вересня, 22:06 • 19258 перегляди
Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри26 вересня, 21:05 • 20836 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Starlink
Опалення
КАБ-250

Польща хоче завод Patriot і постійну військову базу США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1702 перегляди

Польща запропонувала розмістити завод ракет Patriot за ліцензією США. Також країна готує закон для прискорення будівництва бази США.

Польща хоче завод Patriot і постійну військову базу США - ЗМІ

Польща запропонувала розмістити на своїй території завод із виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, якщо Україна отримає відповідну ліцензію від США. Про це повідомляє rmf24.pl, передає УНН.

Деталі

Заступниця міністра національної оборони Магдалена Собковіак-Чарнецька зазначила: буде прийнято спеціальний закон щодо прискорення будівництва постійної військової бази США в Польщі.

Вона додала, що така база могла б розташовуватися на заході Польщі, і розглядаються дві можливі локації.

Усе вказує на те, що американці не ухвалять рішення до завершення так званого стратегічного огляду, ініційованого Пітом Гегсетом. Наразі готується звіт про присутність американців на території Європи. Цей звіт має потрапити на стіл секретаря Гегсета 1 листопада, а потім на стіл президента Трампа 1 грудня, і, ймовірно, лише після цієї дати ми можемо очікувати остаточного рішення

- сказала вона.

Відповідаючи на запитання про місце розташування бази, вона зазначила, що на даний момент є дві пропозиції і тривають переговори з американцями.

Американська сторона ознайомилася з запропонованими нами місцями розташування та поділилася з нами у Вашингтоні своєю оцінкою цих місць, і на цій основі ми будемо продовжувати роботу

- додала вона.

Також заступниця міністра зазначила, що база могла б бути розташована у західній Польщі, оскільки цей регіон "вважається американцями більш безпечним місцем".

Собковіак-Чарнецька додала, що процес домагання Польщею створення сервісного центру, а згодом і виробництва ракет "Патріот", є процесом, незалежним від України.

Мої співрозмовники у Вашингтоні підтвердили, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено щодо України, це не змінить наших зусиль і не скасує згоди для Польщі

 - зазначила вона.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна знищила 30–40% нафтопереробних потужностей росії.

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
Піт Гегсет
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща