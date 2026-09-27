Польща хоче завод Patriot і постійну військову базу США - ЗМІ

Польща запропонувала розмістити на своїй території завод із виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, якщо Україна отримає відповідну ліцензію від США. Про це повідомляє rmf24.pl, передає УНН.

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Заступниця міністра національної оборони Магдалена Собковіак-Чарнецька зазначила: буде прийнято спеціальний закон щодо прискорення будівництва постійної військової бази США в Польщі.

Вона додала, що така база могла б розташовуватися на заході Польщі, і розглядаються дві можливі локації.

Усе вказує на те, що американці не ухвалять рішення до завершення так званого стратегічного огляду, ініційованого Пітом Гегсетом. Наразі готується звіт про присутність американців на території Європи. Цей звіт має потрапити на стіл секретаря Гегсета 1 листопада, а потім на стіл президента Трампа 1 грудня, і, ймовірно, лише після цієї дати ми можемо очікувати остаточного рішення - сказала вона.

Відповідаючи на запитання про місце розташування бази, вона зазначила, що на даний момент є дві пропозиції і тривають переговори з американцями.

Американська сторона ознайомилася з запропонованими нами місцями розташування та поділилася з нами у Вашингтоні своєю оцінкою цих місць, і на цій основі ми будемо продовжувати роботу - додала вона.

Також заступниця міністра зазначила, що база могла б бути розташована у західній Польщі, оскільки цей регіон "вважається американцями більш безпечним місцем".

Собковіак-Чарнецька додала, що процес домагання Польщею створення сервісного центру, а згодом і виробництва ракет "Патріот", є процесом, незалежним від України.

Мої співрозмовники у Вашингтоні підтвердили, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено щодо України, це не змінить наших зусиль і не скасує згоди для Польщі - зазначила вона.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна знищила 30–40% нафтопереробних потужностей росії.