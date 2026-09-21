Сікорський повідомив, скільки потужностей рф знищила Україна, та пригрозив росіянам літаками

Україна вже знищила від 30% до 40% нафтопереробних потужностей росії, попри те, що не може застосовувати бойову авіацію над російською територією. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише УНН.

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За словами Сікорського, ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі він використав як аргумент для стримування Москви. Польський міністр наголосив на перевазі країн НАТО в бойовій авіації.

Україна без можливості застосовувати авіацію над рф уже знищила 30–40% її нафтопереробних потужностей – заявив Сікорський.

Сікорський застеріг росію

Глава польського МЗС заявив, що безпосередньо попереджав російську сторону про можливу відповідь у разі агресії.

Я сказав росіянам із метою стримування: будьте обережні, бо у нас бойових літаків більше, ніж у вас. Ми відповімо як в обороні, так і в наступі – сказав Сікорський.

Раніше польський міністр також заявляв, що європейські країни НАТО мають значну перевагу над росією в повітрі та у разі нападу здатні завдати масштабних ударів по її нафтопереробній інфраструктурі.

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