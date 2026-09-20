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Україна стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 13761 перегляди

Майже 130 лідерів обговорять війну росії проти України, Близький Схід і ризики штучного інтелекту. Трамп повернеться на трибуну ООН.

Україна стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Війна росії проти України стане однією з центральних тем Генеральної Асамблеї ООН, на яку цього тижня до Нью-Йорка з'їдуться майже 130 глав держав. Серед інших ключових питань будуть війни на Близькому Сході та ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Очікується, що Рада Безпеки ООН проведе зустрічі високого рівня, присвячені Україні. Світові лідери також обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході та глобальні безпекові виклики.

Однією з головних політичних подій тижня стане повернення президента США Дональда Трампа на трибуну Генасамблеї. Китайський лідер Сі Цзіньпін до Нью-Йорка не приїде – натомість у четвер він проведе особисті переговори з Трампом у Вашингтоні.

Війни та штучний інтелект у центрі уваги

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що штучний інтелект також стане однією з центральних тем зустрічі. Він закликав держави виробити спільні правила, які дозволять уникнути неконтрольованої технологічної гонки.

Країни, які розширюють свої межі, повинні встановити спільні бар'єри, щоб уникнути цієї гонки на дно, яка одного дня може призвести до гігантської катастрофи на глобальному рівні

– заявив Гутерріш.

На порядку денному також буде ескалація на Близькому Сході, зокрема війна США та Ізраїлю проти Ірану, ситуація в Ємені та загроза судноплавству через протоку Баб-ель-Мандеб.

Генасамблея проходить на тлі фінансових проблем самої ООН. США цього тижня сплатили 725 млн доларів внесків до регулярного бюджету організації, однак, за даними Reuters, залишаються винними понад 1 млрд доларів.

"Мирний трек - це пріоритет №1": Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку20.09.26, 21:46 • 20781 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
ШІ (штучний інтелект)
Війна в Україні
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Дональд Трамп
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