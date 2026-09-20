Україна стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Війна росії проти України стане однією з центральних тем Генеральної Асамблеї ООН, на яку цього тижня до Нью-Йорка з'їдуться майже 130 глав держав. Серед інших ключових питань будуть війни на Близькому Сході та ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, повідомляє Reuters, пише УНН.

Очікується, що Рада Безпеки ООН проведе зустрічі високого рівня, присвячені Україні. Світові лідери також обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході та глобальні безпекові виклики.

Однією з головних політичних подій тижня стане повернення президента США Дональда Трампа на трибуну Генасамблеї. Китайський лідер Сі Цзіньпін до Нью-Йорка не приїде – натомість у четвер він проведе особисті переговори з Трампом у Вашингтоні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що штучний інтелект також стане однією з центральних тем зустрічі. Він закликав держави виробити спільні правила, які дозволять уникнути неконтрольованої технологічної гонки.

Країни, які розширюють свої межі, повинні встановити спільні бар'єри, щоб уникнути цієї гонки на дно, яка одного дня може призвести до гігантської катастрофи на глобальному рівні