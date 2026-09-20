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росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську

Київ • УНН

 • 118 перегляди

У Краматорську авіабомба влучила в евакуаційний пункт, де були люди й персонал. Також артобстріл міста забрав життя жінки, є поранений.

росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську

Внаслідок чергової атаки рф, було пряме влучання по евакуаційному пункту в Краматорську. Там були евакуйовані люди та персонал. Про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, передає УНН.

Деталі

російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську. Відбулось пряме влучання. На місці перебували евакуйовані люди та персонал, наслідки з'ясовуються

- заявив Євген Каплін.

У мережі з'явилось відео наслідків удару.

Крім того, Краматорська міська рада повідомила про ранковий артилерійський обстріл міста.

Увага, фото 18+!!!

Сьогодні о 10:10 російські війська завдали удару по Краматорську трьома артилерійськими снарядами. Під ворожим вогнем опинився мікрорайон Лазурний. На жаль, внаслідок обстрілу загинула жінка 1956 року народження. Вона просто йшла рідними вулицями свого міста. Її життя обірвали уламки російського снаряда

- йдеться у дописі.

Також, за наявними даними, ще постраждав чоловік 1961 року народження. Йому надається необхідна допомога.

Пошкоджено заклад загальної середньої освіти та кілька багатоповерхових житлових будинків. росіяни вкотре свідомо б’ють по житлових районах Краматорська, де живуть звичайні люди. Обстріли цивільної інфраструктури та житлових мікрорайонів - це не "військові цілі". Це терор проти мирного населення. Краматорськ залишається під постійною загрозою російських атак. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

У Фастівському районі Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство.

Алла Кіосак

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Краматорськ