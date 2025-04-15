Краматорськ

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26130 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156134 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138969 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134671 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134654 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196367 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77578 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164657 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116954 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Понад 40 атак на Донеччині: найбільше - на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися - Генштаб

Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.

Війна • 13 квітня, 15:12 • 2844 перегляди

На фронті відбулося 75 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.

Війна • 11 квітня, 14:55 • 10195 перегляди

Донеччина зазнала масованої атаки рф дронами, за добу 4 загиблих

Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.

Війна • 10 квітня, 07:42 • 10566 перегляди

У Краматорську через нічну атаку дронів поранено дитину та двох жінок

Внаслідок масованої атаки дронів на Краматорськ поранено 11-річну дівчинку, її матір та бабусю. На місці працюють служби для ліквідації наслідків обстрілу.

Суспільство • 8 квітня, 22:14 • 5121 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 135 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.

Війна • 8 квітня, 19:48 • 4865 перегляди

Найбільше боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.

Війна • 8 квітня, 05:59 • 5042 перегляди

Від початку доби фронті сталося 112 зіткнень - в Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 спроби прориву оборони.

Війна • 5 квітня, 14:25 • 15052 перегляди

На Лиманському та Покровському напрямку відбулось найбільше боїв - Генштаб ЗСУ

Протягом доби зафіксовано 116 бойових зіткнень. Ворог завдав 79 авіаційних ударів та залучив 966 дронів-камікадзе, обстрілявши позиції та населені пункти.

Війна • 4 квітня, 20:18 • 7179 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку

Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.

Війна • 2 квітня, 19:58 • 10408 перегляди

Нанесли збитків державі на понад 5 млрд гривень: на шахті Донбасу припинили незаконний видобуток вугілля

ДБР припинило незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська. Приватна компанія отримала ліцензію, але незаконний видобуток завдав збитків державі на 5 млрд грн.

Економіка • 1 квітня, 14:10 • 32521 перегляди

На фронті 138 боєзіткнень: ворог завдав 76 авіаударів та задіяв 794 дрони

ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.

Війна • 24 березня, 20:36 • 11621 перегляди

Бої на фронті: 118 зіткнень, Покровський напрямок – найгарячіша точка

Протягом доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. росіяни завдали 59 авіаударів та використали понад 1000 дронів-камікадзе.

Війна • 23 березня, 21:16 • 37957 перегляди

Наслідки російських атак на Донеччині: 3 людини загинули, четверо зазнали поранень

Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Поліція зафіксувала понад 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Суспільство • 23 березня, 11:16 • 88794 перегляди

Окупанти вдарили по Покровську: троє загиблих, один поранений

Російська армія завдала удару по Покровську. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще одна отримала поранення. У Краматорську також є поранений, а у Розливі двоє людей постраждали від FPV-дрона.

Війна • 22 березня, 17:03 • 17890 перегляди

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Російські війська двічі обстріляли Краматорськ, спочатку вдарили по центру міста, а потім дроном по парамедиках та екіпажу "Білий янгол", які надавали допомогу пораненим. Є постраждалі серед цивільних.

Війна • 20 березня, 17:24 • 25690 перегляди

Росіяни завдали удару по освітніх закладах Краматорська, є постраждалі

Росіяни двічі обстріляли Краматорськ, поранено чотирьох людей, серед них 90-річна жінка у вкрай важкому стані. Пошкоджено житлові будинки та освітні заклади.

Війна • 20 березня, 16:48 • 17876 перегляди

Краматорськ зазнав удару рф, попередньо, є постраждалі - МВА

Краматорськ зазнав ворожого удару. За попередньою інформацією, є постраждалі. Наслідки з'ясовуються.

Війна • 20 березня, 10:52 • 14686 перегляди

Війська рф намагалися прорвати оборону в районі Костянтинополя та Привільного - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.

Війна • 18 березня, 09:24 • 54547 перегляди

98 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Російські війська здійснили 98 атак на різних напрямках фронту, найбільше – 31 – на Покровському. Українські захисники відбивають штурми та завдають значних втрат окупантам.

Війна • 17 березня, 14:59 • 61318 перегляди

90 боїв на фронті: найгарячіше на Покровському та Лиманському напрямках

На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.

Війна • 14 березня, 17:43 • 20448 перегляди

259 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше - карта Генштабу

Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.

Війна • 12 березня, 06:59 • 25957 перегляди

Понад 240 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найактивніше атакують

За добу зафіксовано 244 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 54 штурмові дії. Окупанти завдали 49 авіаударів та застосували понад 700 дронів-камікадзе.

Війна • 11 березня, 21:13 • 20215 перегляди

рф атакувала Одесу: пожежі на складі та в житловому будинку

російська армія здійснила масовану атаку дронами на Одесу пізно ввечері 10 березня. Внаслідок атаки сталися пожежі в приватному будинку, на складі дитячих іграшок та в резервуарі з пальним.

Війна • 10 березня, 22:41 • 72274 перегляди

російські війська завдали удару по Краматорську

Увечері 10 березня окупанти здійснили черговий обстріл Краматорська. За попередніми даними, під удар потрапила цивільна інфраструктура міста.

Війна • 10 березня, 22:16 • 22603 перегляди

109 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

Російські війська здійснили 109 спроб атак на різних напрямках, найбільше на Торецькому та Покровському. Противник завдав 60 авіаударів та випустив 1240 дронів-камікадзе по позиціях ЗСУ.

Війна • 7 березня, 20:19 • 26706 перегляди

На фронті 101 бойове зіткнення за добу: карта від Генштабу

За минулу добу зафіксовано 101 бойове зіткнення, противник завдав 56 авіаударів та здійснив понад 5100 обстрілів. Найбільша активність спостерігалась на Покровському напрямку, де відбито 21 ворожу атаку.

Війна • 4 березня, 06:19 • 25456 перегляди

На фронті понад 70 бойових зіткнень за добу: висока активність на Покровському і Торецькому напрямках - Генштаб

За добу відбулося 72 бойових зіткнення, найбільша активність на Покровському і Торецькому напрямках. Противник завдав авіаударів по кількох населених пунктах, українські сили успішно відбивають атаки.

Війна • 2 березня, 16:31 • 32879 перегляди

Загарбники вкотре вдарили дроном по маршрутному автобусу у Херсоні: є жертви

У Дніпровському районі Херсона російський безпілотник атакував маршрутний автобус на зупинці. Внаслідок удару одна людина загинула, шестеро отримали поранення, серед них троє з мінно-вибуховими травмами.

Суспільство • 2 березня, 11:28 • 40271 перегляди

Загарбники скинули ФАБ на житловий квартал Краматорську, загинув 18-річний хлопець: деталі по обстрілам Донеччини за добу

Окупанти скинули ФАБ-250 з модулем УМПК на житловий квартал Краматорська, загинув 18-річний хлопець, двоє поранених. За добу росіяни здійснили 23 обстріли населених пунктів Донеччини.

Суспільство • 2 березня, 09:12 • 48218 перегляди

Складна ситуація на фронті: українські військові стримали понад 90 штурмів ворога

За останню добу зими на фронті відбулося 91 бойове зіткнення, противник завдав 100 авіаударів та понад 5600 обстрілів. ЗСУ уразили 11 районів зосередження ворога, три артсистеми та склад боєприпасів.

Війна • 1 березня, 07:02 • 52119 перегляди