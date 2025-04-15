Краматорськ

рф атакувала Одесу: пожежі на складі та в житловому будинку

російська армія здійснила масовану атаку дронами на Одесу пізно ввечері 10 березня. Внаслідок атаки сталися пожежі в приватному будинку, на складі дитячих іграшок та в резервуарі з пальним.