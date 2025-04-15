Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.
Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.
Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.
Внаслідок масованої атаки дронів на Краматорськ поранено 11-річну дівчинку, її матір та бабусю. На місці працюють служби для ліквідації наслідків обстрілу.
Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.
Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.
Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 спроби прориву оборони.
Протягом доби зафіксовано 116 бойових зіткнень. Ворог завдав 79 авіаційних ударів та залучив 966 дронів-камікадзе, обстрілявши позиції та населені пункти.
Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.
ДБР припинило незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська. Приватна компанія отримала ліцензію, але незаконний видобуток завдав збитків державі на 5 млрд грн.
ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.
Протягом доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. росіяни завдали 59 авіаударів та використали понад 1000 дронів-камікадзе.
Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Поліція зафіксувала понад 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Російська армія завдала удару по Покровську. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще одна отримала поранення. У Краматорську також є поранений, а у Розливі двоє людей постраждали від FPV-дрона.
Російські війська двічі обстріляли Краматорськ, спочатку вдарили по центру міста, а потім дроном по парамедиках та екіпажу "Білий янгол", які надавали допомогу пораненим. Є постраждалі серед цивільних.
Росіяни двічі обстріляли Краматорськ, поранено чотирьох людей, серед них 90-річна жінка у вкрай важкому стані. Пошкоджено житлові будинки та освітні заклади.
Краматорськ зазнав ворожого удару. За попередньою інформацією, є постраждалі. Наслідки з'ясовуються.
Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.
Російські війська здійснили 98 атак на різних напрямках фронту, найбільше – 31 – на Покровському. Українські захисники відбивають штурми та завдають значних втрат окупантам.
На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.
Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.
За добу зафіксовано 244 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 54 штурмові дії. Окупанти завдали 49 авіаударів та застосували понад 700 дронів-камікадзе.
російська армія здійснила масовану атаку дронами на Одесу пізно ввечері 10 березня. Внаслідок атаки сталися пожежі в приватному будинку, на складі дитячих іграшок та в резервуарі з пальним.
Увечері 10 березня окупанти здійснили черговий обстріл Краматорська. За попередніми даними, під удар потрапила цивільна інфраструктура міста.
Російські війська здійснили 109 спроб атак на різних напрямках, найбільше на Торецькому та Покровському. Противник завдав 60 авіаударів та випустив 1240 дронів-камікадзе по позиціях ЗСУ.
За минулу добу зафіксовано 101 бойове зіткнення, противник завдав 56 авіаударів та здійснив понад 5100 обстрілів. Найбільша активність спостерігалась на Покровському напрямку, де відбито 21 ворожу атаку.
За добу відбулося 72 бойових зіткнення, найбільша активність на Покровському і Торецькому напрямках. Противник завдав авіаударів по кількох населених пунктах, українські сили успішно відбивають атаки.
У Дніпровському районі Херсона російський безпілотник атакував маршрутний автобус на зупинці. Внаслідок удару одна людина загинула, шестеро отримали поранення, серед них троє з мінно-вибуховими травмами.
Окупанти скинули ФАБ-250 з модулем УМПК на житловий квартал Краматорська, загинув 18-річний хлопець, двоє поранених. За добу росіяни здійснили 23 обстріли населених пунктів Донеччини.
За останню добу зими на фронті відбулося 91 бойове зіткнення, противник завдав 100 авіаударів та понад 5600 обстрілів. ЗСУ уразили 11 районів зосередження ворога, три артсистеми та склад боєприпасів.