Протягом доби 16 листопада на фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав одного ракетного удару, здійснив 57 авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 6262 дрони-камікадзе та здійснив 1803 обстріли населених пунктів і позицій наших військ

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося два бойові зіткнення, окупанти завдали одного авіаудару, скинули дві керовані авіабомби та здійснили 16 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів в бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку поблизу Зарічного та у бік населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися в бік Озерного та Миколаївки.

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На Краматорському напрямку противник один раз атакував в бік Попасного.На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі штурми у районі населеного пункту Костянтинівка.

Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Вільне, Добропілля, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Грузьке, Мирне, Сергіївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 54 окупантів, поранено 14; знищено шість одиниць автомобільної техніки, п’ять спеціальних засобів, два пункти управління БпЛА та 39 укриттів противника. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, дві гармати, один спеціальний засіб, чотири пункти управління БпЛА, 96 укриттів противника та склад ПММ. Знищено або подавлено 332 безпілотні літальні апарати різних типів