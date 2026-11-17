Генштаб: за сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения
Киев • УНН
российские войска нанесли 57 авиаударов, сбросили 165 авиабомб и применили более 6200 дронов-камикадзе. Больше всего атак зафиксировали на Покровском направлении.
В течение суток 16 ноября на фронте произошло 133 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
Отмечается, что противник нанес один ракетный удар, совершил 57 авиаударов, сбросил 165 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 6262 дрона-камикадзе и осуществил 1803 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, оккупанты нанесли один авиаудар, сбросили две управляемые авиабомбы и осуществили 16 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - с применением реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в направлении населенного пункта Охримовка.
На Купянском направлении оккупанты штурмовых действий не осуществляли.Четыре попытки захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении вблизи Заречного и в направлении населенного пункта Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться в направлении Озерного и Николаевки.
Ограничения Starshield в Украине продолжаются — российские дроны стало сложнее перехватывать у фронта15.11.26, 06:16 • 43678 просмотров
На Краматорском направлении противник один раз атаковал в направлении Попасной.На Константиновском направлении Силы обороны отбивали четыре вражеских штурма в районе населенного пункта Константиновка.
Тринадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Торецкое, Вольное, Доброполье, Светлое, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Грузское, Мирное, Сергеевка.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 54 оккупанта, ранены 14; уничтожены шесть единиц автомобильной техники, пять специальных средств, два пункта управления БпЛА и 39 укрытий противника. Повреждены восемь единиц автомобильной техники, два орудия, одно специальное средство, четыре пункта управления БпЛА, 96 укрытий противника и склад ГСМ. Уничтожены или подавлены 332 беспилотных летательных аппарата различных типов
На Александровском направлении штурмовые действия не зафиксированы.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак в направлении населенных пунктов Терноватое, Долинка и Егоровка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не осуществляли.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.
Напомним
Более 2200 км прифронтовых автомобильных дорог Украины уже обустроили антидроновыми сетками, чтобы защитить транспорт от российских атак и обеспечить движение на важных логистических маршрутах.
Келлог предложил возможный сценарий прекращения огня в Украине вдоль нынешней линии фронта16.11.26, 04:17 • 18410 просмотров