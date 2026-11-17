В течение суток 16 ноября на фронте произошло 133 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник нанес один ракетный удар, совершил 57 авиаударов, сбросил 165 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 6262 дрона-камикадзе и осуществил 1803 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, оккупанты нанесли один авиаудар, сбросили две управляемые авиабомбы и осуществили 16 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в направлении населенного пункта Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты штурмовых действий не осуществляли.Четыре попытки захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении вблизи Заречного и в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться в направлении Озерного и Николаевки.

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На Краматорском направлении противник один раз атаковал в направлении Попасной.На Константиновском направлении Силы обороны отбивали четыре вражеских штурма в районе населенного пункта Константиновка.

Тринадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Торецкое, Вольное, Доброполье, Светлое, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Грузское, Мирное, Сергеевка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 54 оккупанта, ранены 14; уничтожены шесть единиц автомобильной техники, пять специальных средств, два пункта управления БпЛА и 39 укрытий противника. Повреждены восемь единиц автомобильной техники, два орудия, одно специальное средство, четыре пункта управления БпЛА, 96 укрытий противника и склад ГСМ. Уничтожены или подавлены 332 беспилотных летательных аппарата различных типов