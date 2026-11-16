Келлог предложил возможный сценарий прекращения огня в Украине вдоль нынешней линии фронта

Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог предположил, что одним из вариантов прекращения огня в Украине может стать установление режима тишины вдоль нынешней линии боевого соприкосновения по принципу демилитаризованной зоны. Об этом он заявил в интервью СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам американского генерала, российский диктатор владимир путин стремится захватить как можно больше украинских территорий и не отказался от своих захватнических целей.

Очевидно, что путин хочет получить всё. Сначала он хотел захватить всю Украину, потом — 4 области, это без уже оккупированного Крыма. Вот чего он хочет — отметил Келлог.

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Келлог считает, что стороны могли бы рассмотреть гуманитарный подход к установлению режима тишины, постепенно прекращая боевые действия вдоль линии фронта.

Возможно, стоит использовать модель, которую первая леди США применила в Олешках. Я имею в виду, на гуманитарных основаниях начать устанавливать режим тишины вдоль линии соприкосновения, как в демилитаризованной зоне — объяснил генерал.

В то же время Келлог представил этот сценарий как возможный вариант договорённостей, а не как уже согласованный план прекращения войны.

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