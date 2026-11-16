Келлог предложил возможный сценарий прекращения огня в Украине вдоль нынешней линии фронта
Киев • УНН
Кит Келлог предположил режим тишины вдоль нынешней линии фронта по модели демилитаризованной зоны. Он подчеркнул, что это лишь возможный сценарий.
Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог предположил, что одним из вариантов прекращения огня в Украине может стать установление режима тишины вдоль нынешней линии боевого соприкосновения по принципу демилитаризованной зоны. Об этом он заявил в интервью СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам американского генерала, российский диктатор владимир путин стремится захватить как можно больше украинских территорий и не отказался от своих захватнических целей.
Очевидно, что путин хочет получить всё. Сначала он хотел захватить всю Украину, потом — 4 области, это без уже оккупированного Крыма. Вот чего он хочет
Каким может быть прекращение огня
Келлог считает, что стороны могли бы рассмотреть гуманитарный подход к установлению режима тишины, постепенно прекращая боевые действия вдоль линии фронта.
Возможно, стоит использовать модель, которую первая леди США применила в Олешках. Я имею в виду, на гуманитарных основаниях начать устанавливать режим тишины вдоль линии соприкосновения, как в демилитаризованной зоне
В то же время Келлог представил этот сценарий как возможный вариант договорённостей, а не как уже согласованный план прекращения войны.
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