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Келлог поддержал Украину и объяснил, почему не следует прекращать удары по российским НПЗ

Киев • УНН

 • 5608 просмотра

Кит Келлог поддержал удары Украины по российским НПЗ и другим объектам военно-промышленного комплекса. Он противопоставил их атакам рф на гражданскую инфраструктуру.

Келлог поддержал Украину и объяснил, почему не следует прекращать удары по российским НПЗ

Бывший спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог поддержал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он заявил, что Киев должен продолжать атаковать объекты, связанные с военной промышленностью РФ. Об этом Келлог сказал в эфире Fox News, пишет УНН.

Детали

По словам американского генерала, Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по церквям и школам. В то же время украинские силы преимущественно атакуют объекты, обеспечивающие российский военно-промышленный комплекс.

Келлог подчеркнул, что Москва пытается добиться прекращения украинских атак на свои нефтеперерабатывающие предприятия, однако, по его убеждению, Украина не должна соглашаться на такие требования.

Келлог поддержал продолжение украинских атак

Россияне пытаются сказать украинцам и американцам: хватит атаковать наши НПЗ. Украинцы не станут этого делать, они будут атаковать дальше, как и должны. Это военная операция, это война — и они атакуют правильно

— заявил Келлог.

Таким образом, бывший американский спецпосланник открыто поддержал продолжение украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, противопоставив их атакам РФ на гражданские объекты в Украине.

Трамп заявил, что Украине нужен новый президент для переговоров с РФ — AP10.10.26, 21:31 • 15107 просмотров

Степан Гафтко

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