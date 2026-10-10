Трамп заявил, что Украине нужен новый президент для переговоров с РФ — AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, который, по его словам, "способен договориться с Россией о завершении войны". Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Я предлагаю им найти нового руководителя, который умеет договариваться, ведь он мог бы заключить множество сделок, но по каким-то причинам никогда этого не делает

Трамп также повторил свои слова о том, что полномасштабная российско-украинская война "не началась бы, если бы он возглавлял США в 2022 году".

Она началась из-за некомпетентности. Зеленский потерял 30% территории вашей страны, а потери обеих сторон превысили миллион человек — более двух миллионов человек погибли. Эта война никогда не должна была начинаться. И я думаю, что Украине пора иметь нового президента