Трамп заявил, что Украине нужен новый президент для переговоров с РФ — AP
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Украине нужен лидер, способный договориться с Россией о завершении войны. Он также обвинил Зеленского в потере территорий.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, который, по его словам, "способен договориться с Россией о завершении войны". Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
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Я предлагаю им найти нового руководителя, который умеет договариваться, ведь он мог бы заключить множество сделок, но по каким-то причинам никогда этого не делает
Трамп также повторил свои слова о том, что полномасштабная российско-украинская война "не началась бы, если бы он возглавлял США в 2022 году".
Она началась из-за некомпетентности. Зеленский потерял 30% территории вашей страны, а потери обеих сторон превысили миллион человек — более двух миллионов человек погибли. Эта война никогда не должна была начинаться. И я думаю, что Украине пора иметь нового президента
Напомним
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за договоренности относительно поставок российского дизельного топлива в США.
В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.
Однако представители администрации президента США Дональда Трампа пригрозили прекратить передачу Украине американских разведывательных данных, если Киев продолжит игнорировать требования Вашингтона о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.